10 бань и саун для дачи

Давайте посмотрим на 10 проектов интересных бань и саун для дачи, некоторые из которых так велики, что будут даже целыми дачными домиками или банными комплексами!
Стоимость такой бани начинается от 150 тысяч рублей при самостоятельном возведении (включая фундамент и кровлю). Данный тип можно назвать одним из самых экономичных на рынке, именно поэтому он столь популярен у дачников.
А вот такие проекты саун и бань лучше всего заказывать у профессионалов. Такие стили, как минимализм и модерн, обыгранные в формате лаконичного ландшафтного дизайна и дорогостоящих материалов, заслуживают внимания и заботы специалистов.
Эта баня имеет два этажа, большую террасу, парную, душевую и комнату отдыха. В мансарде есть большая спальня, которая может стать гостевыми апартаментами или просто дополнением к первому этажу дачного домика. Посмотреть планировку этой бани можно тут.
Большая баня на этом снимке включает в себя баню с комнатой отдыха, апартаменты с гостиной, ванной комнатой и спальней, а также летнюю кухню с камином на свежем воздухе.
Традиционная купольная баня выглядит очень красиво и строится обычно из сруба. А стоимость такой бани начинается от 400 тысяч рублей.
Вот такая маленькая сауна площадью 8-10 кв. метров будет смотреться лучше всего при доме в стиле минимализм и модерн, не нарушая своим видом строгой городской гармонии пространств.
Маленькая закрытая сауна, которая может быть собрана на участке за 1-2 дня – новейшее слово в строительстве саун. Очень популярна в Германии.
Эта шикарная беседка спроектирована специально для того, чтобы создать атмосферу идеального летнего отдыха на участке. Ее главным отличием является тип крыши – здесь она реализована с помощью деревянного каркаса, а внутри мы нашли джакузи.
Эта маленькая банька имеет отличную планировку, которую можно посмотреть здесь, она может быть построена для вас за 533 тысячи рублей. В этой бане есть большая жилая комната в 25 кв. метров, парная и душевая. Так, эта баня может быть и целой дачей для временного проживания одного-двоих человек! Общая площадь бани – 45 кв. метров!
Крыша мирав поселке Поздняково
Эту полностью эксклюзивную баню спроектировали архитекторы из фирмы «Проект ОБЛО». Удивительная конструкция кровли, которая имеет парящий формат и расположена на деревянных столбах, смотрится здесь просто шикарно. Здесь есть гостиная, парная и душевая, а также открытая терраса. Посмотреть интерьеры и экстерьеры этой бани можно вот здесь.
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