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10 бань и саун для дачи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Design Außensaunen, Gartenhauptdarsteller Gartenhauptdarsteller Спа в стиле модерн
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Давайте посмотрим на 10 проектов интересных бань и саун для дачи, некоторые из которых так велики, что будут даже целыми дачными домиками или банными комплексами!

​Маленькая банька

Gartenhaus, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Сад в стиле модерн
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Стоимость такой бани начинается от 150 тысяч рублей при самостоятельном возведении (включая фундамент и кровлю). Данный тип можно назвать одним из самых экономичных на рынке, именно поэтому он столь популярен у дачников.

​Современная сауна

Design Außensaunen, Gartenhauptdarsteller Gartenhauptdarsteller Спа в стиле модерн
Gartenhauptdarsteller

Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller

А вот такие проекты саун и бань лучше всего заказывать у профессионалов. Такие стили, как минимализм и модерн, обыгранные в формате лаконичного ландшафтного дизайна и дорогостоящих материалов, заслуживают внимания и заботы специалистов.

​Баня за 840 тысяч рублей от «МАРИСРУБ»

Двухэтажная баня с террасой, комнатой отдыха, парной и душевой "Аврора" Марисруб Спа в классическом стиле Изделия из древесины баня
Марисруб

Двухэтажная баня с террасой, комнатой отдыха, парной и душевой Аврора

Марисруб
Марисруб
Марисруб

Эта баня имеет два этажа, большую террасу, парную, душевую и комнату отдыха. В мансарде есть большая спальня, которая может стать гостевыми апартаментами или просто дополнением к первому этажу дачного домика. Посмотреть планировку этой бани можно тут.

​Отдельная баня с гостевыми апартаментами

Woning Hanse, Vermeer Architecten bv Vermeer Architecten bv Дома в стиле кантри
Vermeer Architecten bv

Vermeer Architecten bv
Vermeer Architecten bv
Vermeer Architecten bv

Большая баня на этом снимке включает в себя баню с комнатой отдыха, апартаменты с гостиной, ванной комнатой и спальней, а также летнюю кухню с камином на свежем воздухе.

​Купольная баня

Grillkota, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Сад в скандинавском стиле Дерево
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Традиционная купольная баня выглядит очень красиво и строится обычно из сруба. А стоимость такой бани начинается от 400 тысяч рублей.

​Маленькая сауна

Design Außensaunen, Gartenhauptdarsteller Gartenhauptdarsteller Сад в стиле модерн
Gartenhauptdarsteller

Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller

Вот такая маленькая сауна площадью 8-10 кв. метров будет смотреться лучше всего при доме в стиле минимализм и модерн, не нарушая своим видом строгой городской гармонии пространств.

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​Мини-сауна

moderne design Gartenhäuser - nichts von der Stange !, Gartenhauptdarsteller Gartenhauptdarsteller Сад в стиле модерн
Gartenhauptdarsteller

Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller

Маленькая закрытая сауна, которая может быть собрана на участке за 1-2 дня – новейшее слово в строительстве саун. Очень популярна в Германии.

​Беседка с джакузи

homify СпаМебель
homify

homify
homify
homify

Эта шикарная беседка спроектирована специально для того, чтобы создать атмосферу идеального летнего отдыха на участке. Ее главным отличием является тип крыши – здесь она реализована с помощью деревянного каркаса, а внутри мы нашли джакузи.

​Маленькая баня «Дружба» за 533 тыс. рублей

Деревянная баня из бревна с комнатой отдыха "Дружба" Марисруб Спа в классическом стиле Изделия из древесины баня
Марисруб

Деревянная баня из бревна с комнатой отдыха Дружба

Марисруб
Марисруб
Марисруб

Эта маленькая банька имеет отличную планировку, которую можно посмотреть здесь, она может быть построена для вас за 533 тысячи рублей. В этой бане есть большая жилая комната в 25 кв. метров, парная и душевая. Так, эта баня может быть и целой дачей для временного проживания одного-двоих человек! Общая площадь бани – 45 кв. метров!

Дизайнерская баня

Банный комплекс "Крыша мира" в поселке Поздняково, Проект ОБЛО Проект ОБЛО
Проект ОБЛО

Банный комплекс Крыша мира в поселке Поздняково

Проект ОБЛО
Проект ОБЛО
Проект ОБЛО

Эту полностью эксклюзивную баню спроектировали архитекторы из фирмы «Проект ОБЛО». Удивительная конструкция кровли, которая имеет парящий формат и расположена на деревянных столбах, смотрится здесь просто шикарно. Здесь есть гостиная, парная и душевая, а также открытая терраса. Посмотреть интерьеры и экстерьеры этой бани можно вот здесь.

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