10 бань и саун для дачи

Эту полностью эксклюзивную баню спроектировали архитекторы из фирмы «Проект ОБЛО». Удивительная конструкция кровли, которая имеет парящий формат и расположена на деревянных столбах, смотрится здесь просто шикарно. Здесь есть гостиная, парная и душевая, а также открытая терраса. Посмотреть интерьеры и экстерьеры этой бани можно вот здесь.

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