​12 идеальных дачных домиков

Дача – это возможность не только заниматься любимым и греющим сердце садоводством, но еще и поправить свое здоровье. На природе, в тишине и покое и давление нормализуется, и двигаешься гораздо больше, даже спорт не нужен.

Но давайте не будем впадать в крайности – устраивать дачный отдых без телевизора принципиально или, наоборот, все время проводить в закрытом помещении. Лучшие пропорции для современного дачного отдыха – это формат «все включено» или «всего понемногу». Так, 6 соток делятся по сотке на зоны: дом, огород, плодовый сад (кусты, деревья), газонная площадка и терраса, игровая площадка и каркасный бассейн с лужайкой вокруг.

Минимальная стоимость реализации такого чуда без учета стоимости участка и при постоянном пребывании в доме не 1, а 4-6 человек – около 1 млн рублей. Около 800 тысяч уйдет на дом, 100 тысяч – на посадки и 100 тысяч – на террасу и каркасный бассейн. Тем не менее, строить все можно постепенно, хотя начать придется с самого дорогостоящего приобретения – дома.

В этой Книге Идей мы собрали для вас, ну просто идеальные дачные домики, полные очарования провинциального быта, но при этом весьма современные. Все они являются типовыми проектами, которые в Западной Европе уже дошли до уровня мега-удобных и супер-универсальных.