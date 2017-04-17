Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​12 идеальных дачных домиков

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
'The Crusoe Classic' - 6m x 4m Garden Room / Home Office / Studio / Summer House / Log Cabin / Chalet, Crusoe Garden Rooms Limited Crusoe Garden Rooms Limited Рабочий кабинет в стиле модерн
Loading admin actions …

Дача – это возможность не только заниматься любимым и греющим сердце садоводством, но еще и поправить свое здоровье. На природе, в тишине и покое и давление нормализуется, и двигаешься гораздо больше, даже спорт не нужен.

Но давайте не будем впадать в крайности – устраивать дачный отдых без телевизора принципиально или, наоборот, все время проводить в закрытом помещении. Лучшие пропорции для современного дачного отдыха – это формат «все включено» или «всего понемногу». Так, 6 соток делятся по сотке на зоны: дом, огород, плодовый сад (кусты, деревья), газонная площадка и терраса, игровая площадка и каркасный бассейн с лужайкой вокруг.

Минимальная стоимость реализации такого чуда без учета стоимости участка и при постоянном пребывании в доме не 1, а 4-6 человек – около 1 млн рублей. Около 800 тысяч уйдет на дом, 100 тысяч – на посадки и 100 тысяч – на террасу и каркасный бассейн. Тем не менее, строить все можно постепенно, хотя начать придется с самого дорогостоящего приобретения – дома.

В этой Книге Идей мы собрали для вас, ну просто идеальные дачные домики, полные очарования провинциального быта, но при этом весьма современные. Все они являются типовыми проектами, которые в Западной Европе уже дошли до уровня мега-удобных и супер-универсальных.

Шикарный мини-дом

'The Crusoe Classic' - 6m x 4m Garden Room / Home Office / Studio / Summer House / Log Cabin / Chalet, Crusoe Garden Rooms Limited Crusoe Garden Rooms Limited Рабочий кабинет в стиле модерн
Crusoe Garden Rooms Limited

'The Crusoe Classic' – 6m x 4m Garden Room / Home Office / Studio / Summer House / Log Cabin / Chalet

Crusoe Garden Rooms Limited
Crusoe Garden Rooms Limited
Crusoe Garden Rooms Limited

А вот этот дом шикарного уровня можно построить за 450 тысяч рублей в варианте «действительно все включено». Так, вы покупаете почти стандартный проект (комната + туалет), добавляете дверь-слайдер, утепление и отделку красивым деревом, внутри – интерьер, кухонный гарнитур, диван и телевизор и получаете уровень студии в стильной новостройке по цене… комнаты в общежитии.

​Маленький, да удаленький

Ferienhaus aus Holz, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Дома в классическом стиле
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Начнем мы, пожалуй, с дешевого варианта. Домик с одной спальней, стартовая цена на сайтах по сборке и доставке – около 300 тысяч рублей. Правда, как оказывается, цена эта без учета канализации, фундамента, мебели. Входит лишь каркас, кровля, отделка внутри вагонкой, окна и двери, а также подключение к коммуникациям, которые уже есть (водопровод доведен до дома, септик, газ и т.п.). Так, в итоге за такой дом нужно будет отдать 600 тысяч рублей, но эта цена уже идет с утеплением и отоплением, чтобы можно было пожить в нем подольше.

​На маленькую семью

Ferienhaus aus Holz, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Дома в классическом стиле
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Следующий дом такого же формата + одна спальня. Теперь здесь может жить пара пенсионеров и двое-трое детей и внуков. Стоимость такого дома повышается на 150 тысяч рублей по обеим позициям.

Современный, но маленький

Ferienhaus aus Holz, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Дома в стиле модерн
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Возвращаясь к маленькому формату в одну спальню, мы получаем цены в 450 и 750 тысяч рублей. Последняя цифра – за современный дом, где есть и отделка плиткой, и штукатурка стен, и двери-слайдеры на террасу, и полноценная мебель с кухонным гарнитуром, телевизором, ванная со стиральной машиной и так далее.

Баня с комнатой отдыха

Ferienhaus aus Holz, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Дома в классическом стиле
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Дополнительная постройка – баня с комнатой отдыха – может стоить еще 300-700 тысяч рублей в зависимости от качества и размера.

Мини-дом

Gartenhaus, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Сад в стиле модерн
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

А вот такой мини-дом в одну комнату + 2 метра на душ и туалет можно поставить уже за 150 тысяч рублей. В итоге, с фундаментом, мебелью и т.п. он будет стоить около 300 тысяч рублей, но эта цена того стоит!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Кантри-стайл

Burnham Studio CraneGardenBuildings Гаражи studio,garden studio,garden shed
CraneGardenBuildings

Burnham Studio

CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings

Прекрасный вариант на скромный бюджет! 

Мини-дом с террасой

Gartenhaus, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Сад в стиле модерн
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Еще один вариант мини-дома с террасой повышается по стоимости на 60 тысяч рублей из-за настила и навеса.

Эко-стиль

exterior 3rdspace Сад в стиле модерн
3rdspace

exterior

3rdspace
3rdspace
3rdspace

Шикарный вариант в эко-стиле домика в саду! 

Люксовый и современный

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Такая дача в три комнаты может стоить уже от 1,2 млн рублей, но для большой семьи другого варианта просто нет.

Маленький домик в стиле коастал

Garden Room with Veranda CraneGardenBuildings Гаражи garden room,workshop,hobby room,garden shed,veranda,crane garden,garden buildings
CraneGardenBuildings

Garden Room with Veranda

CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings

Построив за 1,5 млн рублей такой дом (по каркасной технологии с утеплением), вы сможете жить в нем весь год, не боясь непогоды. Площадь – 50-70 кв. метров.

Мини-вилла!

Salthouse Studio CraneGardenBuildings Гаражи studio
CraneGardenBuildings

Salthouse Studio

CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings

На такой вилле захочется пожить любому гостю! 

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Как правильно отремонтировать деревенский дом
Дачные дома нарасхват! Какой заберете вы?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо