​12 идеальных дачных домиков

Дача – это возможность не только заниматься любимым и греющим сердце садоводством, но еще и поправить свое здоровье. На природе, в тишине и покое и давление нормализуется, и двигаешься гораздо больше, даже спорт не нужен.
Но давайте не будем впадать в крайности – устраивать дачный отдых без телевизора принципиально или, наоборот, все время проводить в закрытом помещении. Лучшие пропорции для современного дачного отдыха – это формат «все включено» или «всего понемногу». Так, 6 соток делятся по сотке на зоны: дом, огород, плодовый сад (кусты, деревья), газонная площадка и терраса, игровая площадка и каркасный бассейн с лужайкой вокруг.
Минимальная стоимость реализации такого чуда без учета стоимости участка и при постоянном пребывании в доме не 1, а 4-6 человек – около 1 млн рублей. Около 800 тысяч уйдет на дом, 100 тысяч – на посадки и 100 тысяч – на террасу и каркасный бассейн. Тем не менее, строить все можно постепенно, хотя начать придется с самого дорогостоящего приобретения – дома.
В этой Книге Идей мы собрали для вас, ну просто идеальные дачные домики, полные очарования провинциального быта, но при этом весьма современные. Все они являются типовыми проектами, которые в Западной Европе уже дошли до уровня мега-удобных и супер-универсальных.
А вот этот дом шикарного уровня можно построить за 450 тысяч рублей в варианте «действительно все включено». Так, вы покупаете почти стандартный проект (комната + туалет), добавляете дверь-слайдер, утепление и отделку красивым деревом, внутри – интерьер, кухонный гарнитур, диван и телевизор и получаете уровень студии в стильной новостройке по цене… комнаты в общежитии.
Начнем мы, пожалуй, с дешевого варианта. Домик с одной спальней, стартовая цена на сайтах по сборке и доставке – около 300 тысяч рублей. Правда, как оказывается, цена эта без учета канализации, фундамента, мебели. Входит лишь каркас, кровля, отделка внутри вагонкой, окна и двери, а также подключение к коммуникациям, которые уже есть (водопровод доведен до дома, септик, газ и т.п.). Так, в итоге за такой дом нужно будет отдать 600 тысяч рублей, но эта цена уже идет с утеплением и отоплением, чтобы можно было пожить в нем подольше.
Следующий дом такого же формата + одна спальня. Теперь здесь может жить пара пенсионеров и двое-трое детей и внуков. Стоимость такого дома повышается на 150 тысяч рублей по обеим позициям.
Возвращаясь к маленькому формату в одну спальню, мы получаем цены в 450 и 750 тысяч рублей. Последняя цифра – за современный дом, где есть и отделка плиткой, и штукатурка стен, и двери-слайдеры на террасу, и полноценная мебель с кухонным гарнитуром, телевизором, ванная со стиральной машиной и так далее.
Дополнительная постройка – баня с комнатой отдыха – может стоить еще 300-700 тысяч рублей в зависимости от качества и размера.
А вот такой мини-дом в одну комнату + 2 метра на душ и туалет можно поставить уже за 150 тысяч рублей. В итоге, с фундаментом, мебелью и т.п. он будет стоить около 300 тысяч рублей, но эта цена того стоит!
Прекрасный вариант на скромный бюджет!
Еще один вариант мини-дома с террасой повышается по стоимости на 60 тысяч рублей из-за настила и навеса.
Такая дача в три комнаты может стоить уже от 1,2 млн рублей, но для большой семьи другого варианта просто нет.
Построив за 1,5 млн рублей такой дом (по каркасной технологии с утеплением), вы сможете жить в нем весь год, не боясь непогоды. Площадь – 50-70 кв. метров.
На такой вилле захочется пожить любому гостю!
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;