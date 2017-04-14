11 новых идей для обустройства участка

Шашлычная, теплица, мото-бокс… – это только начало нашего нового списка идей для обустройства вашего участка! Несмотря на то, что наши возможности порой бывают ограничены, а идей для построек не так много, как нам хотелось бы, даже просто различные варианты летних кухонь, бань и саун, теплиц и террас способны вдохновить нас на совсем другое мироощущение. Мы начинаем мечтать о загородном доме или даче, где сад является не обузой с работой и постоянной опекой, но местом для отдыха.
Слышали когда-нибудь о таком? Это отличная возможность поставить в саду не просто беседку, а настоящую летнюю кухню. Постройка собирается из любых материалов, главное – это установить в центре мангал, а по периметру – лавочки с приставными столиками или же диваны или мягкие кухонные уголки. Здесь можно также найти место для раковины, мини-холодильника и рабочей поверхности для кулинарии.
Все мы знаем, что купить теплицу можно всего лишь за 20-30 тысяч рублей, поэтому собирать ее самостоятельно почти нет смысла, если только вы не любите постоянно занимать свои руки полезной работой. Так, теплица современного формата обычно имеет кровлю из поликарбоната, что очень и очень удобно и эффективно. Стеклянные теплицы – обычно или дорогие зимние сады и оранжереи, или старые самодельные.
Для мопеда или велосипеда такой бокс станет настоящим спасением. Здесь можно хранить любимое средство передвижения летом в дождь, зимой в снег. Что еще нужно!
Без баньки или сауны ваш отдых на природе может навсегда остаться неполноценным! Идеальной была бы комбинация с каркасным бассейном и маленькой сауной на двоих – дешево и функционально.
Обычный сарай с различными функциями (от хранения до садовой раковины) – это то, что нужно каждому участку!
Такой гараж можно купить с доставкой и установкой, нужно лишь подготовить для него фундамент и вывод электричества из вашего основного дома. Стоимость – от 250 тысяч рублей.
Всегда мечтали рисовать, но не было ни мольберта, ни места, ни времени? Самое время начать. А студию можно построить прямо во дворе!
Еще один прекрасный вариант бани с террасой прямо возле декоративного водоема в саду. Что может быть лучше, чем отдыхать именно здесь в свой заслуженный выходной?
Стоимость таких домиков – от 40 тысяч рублей (Москва, с доставкой) до 500 тысяч рублей за огромные варианты для многодетной семьи или проведения детских праздников и вечеринок. А еще можно купить надувной батут-замок, обычный батут, надувной или каркасный бассейн, модуль песочницы.
Такие грили обычно стоят от 250 до 500 тысяч рублей, выглядят шикарно и поэтому используются только в дорогих особняках. Правда, и качество предмета может сравниться с грилям во французских ресторанах, они действительно очень функциональны и удобны.
Шикарная веранда с панорамным остеклением! Именно такие обычно пристраивают к частным домам в Турции и Испании. Здесь достаточно места и для столовой, и для кухни, и для гостиной с детской игровой зоной. Настоящий новый домик для летней жизни!
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