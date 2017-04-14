11 новых идей для обустройства участка

Шашлычная, теплица, мото-бокс… – это только начало нашего нового списка идей для обустройства вашего участка! Несмотря на то, что наши возможности порой бывают ограничены, а идей для построек не так много, как нам хотелось бы, даже просто различные варианты летних кухонь, бань и саун, теплиц и террас способны вдохновить нас на совсем другое мироощущение. Мы начинаем мечтать о загородном доме или даче, где сад является не обузой с работой и постоянной опекой, но местом для отдыха.