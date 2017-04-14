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11 новых идей для обустройства участка

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Airone Gourmet Barbecue, Airone BArbecue Airone BArbecue Сад в стиле модерн
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Шашлычная, теплица, мото-бокс… – это только начало нашего нового списка идей для обустройства вашего участка! Несмотря на то, что наши возможности порой бывают ограничены, а идей для построек не так много, как нам хотелось бы, даже просто различные варианты летних кухонь, бань и саун, теплиц и террас способны вдохновить нас на совсем другое мироощущение. Мы начинаем мечтать о загородном доме или даче, где сад является не обузой с работой и постоянной опекой, но местом для отдыха.

​Шашлычный дом!

Grillkota, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Сад в скандинавском стиле Дерево
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Слышали когда-нибудь о таком? Это отличная возможность поставить в саду не просто беседку, а настоящую летнюю кухню. Постройка собирается из любых материалов, главное – это установить в центре мангал, а по периметру – лавочки с приставными столиками или же диваны или мягкие кухонные уголки. Здесь можно также найти место для раковины, мини-холодильника и рабочей поверхности для кулинарии.

​Теплица

Invernaderos, Naipex Jardín, S.L.U. Naipex Jardín, S.L.U. Сад в стиле модерн
Naipex Jardín, S.L.U.

Naipex Jardín, S.L.U.
Naipex Jardín, S.L.U.
Naipex Jardín, S.L.U.

Все мы знаем, что купить теплицу можно всего лишь за 20-30 тысяч рублей, поэтому собирать ее самостоятельно почти нет смысла, если только вы не любите постоянно занимать свои руки полезной работой. Так, теплица современного формата обычно имеет кровлю из поликарбоната, что очень и очень удобно и эффективно. Стеклянные теплицы – обычно или дорогие зимние сады и оранжереи, или старые самодельные.

​Мото-бокс

casetas y cobertizos para jardin y terraza, antas jardin s.l antas jardin s.l Гаражи
antas jardin s.l

antas jardin s.l
antas jardin s.l
antas jardin s.l

Для мопеда или велосипеда такой бокс станет настоящим спасением. Здесь можно хранить любимое средство передвижения летом в дождь, зимой в снег. Что еще нужно!

​Баня или сауна

homify Спа в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Без баньки или сауны ваш отдых на природе может навсегда остаться неполноценным! Идеальной была бы комбинация с каркасным бассейном и маленькой сауной на двоих – дешево и функционально.

​Сарай для инвентаря

casetas y cobertizos para jardin y terraza, antas jardin s.l antas jardin s.l Садовые сараи
antas jardin s.l

antas jardin s.l
antas jardin s.l
antas jardin s.l

Обычный сарай с различными функциями (от хранения до садовой раковины) – это то, что нужно каждому участку!

​Гараж с мастерской

Garajes, cocheras y carpots, Naipex Jardín, S.L.U. Naipex Jardín, S.L.U. Садовые сараи
Naipex Jardín, S.L.U.

Naipex Jardín, S.L.U.
Naipex Jardín, S.L.U.
Naipex Jardín, S.L.U.

Такой гараж можно купить с доставкой и установкой, нужно лишь подготовить для него фундамент и вывод электричества из вашего основного дома. Стоимость – от 250 тысяч рублей.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Художественная мастерская

casetas y cobertizos para jardin y terraza, antas jardin s.l antas jardin s.l Садовые сараи
antas jardin s.l

antas jardin s.l
antas jardin s.l
antas jardin s.l

Всегда мечтали рисовать, но не было ни мольберта, ни места, ни времени? Самое время начать. А студию можно построить прямо во дворе!

​Баня с террасой

Gartenhaus, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Сад в стиле модерн
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Еще один прекрасный вариант бани с террасой прямо возле декоративного водоема в саду. Что может быть лучше, чем отдыхать именно здесь в свой заслуженный выходной?

​Детский игровой домик

Climbing frame Looking Pretty In Pink Selwood Products Ltd Сад в стиле модерн Дерево Фиолетовый / Лиловый
Selwood Products Ltd

Climbing frame Looking Pretty In Pink

Selwood Products Ltd
Selwood Products Ltd
Selwood Products Ltd

Стоимость таких домиков – от 40 тысяч рублей (Москва, с доставкой) до 500 тысяч рублей за огромные варианты для многодетной семьи или проведения детских праздников и вечеринок. А еще можно купить надувной батут-замок, обычный батут, надувной или каркасный бассейн, модуль песочницы.

​Настоящий гриль

Airone Gourmet Barbecue, Airone BArbecue Airone BArbecue Сад в стиле модерн
Airone BArbecue

Airone BArbecue
Airone BArbecue
Airone BArbecue

Такие грили обычно стоят от 250 до 500 тысяч рублей, выглядят шикарно и поэтому используются только в дорогих особняках. Правда, и качество предмета может сравниться с грилям во французских ресторанах, они действительно очень функциональны и удобны.

​Веранда

Cam Tavan Kış Bahçesi , KUPA YAPI KUPA YAPI
KUPA YAPI

KUPA YAPI
KUPA YAPI
KUPA YAPI

Шикарная веранда с панорамным остеклением! Именно такие обычно пристраивают к частным домам в Турции и Испании. Здесь достаточно места и для столовой, и для кухни, и для гостиной с детской игровой зоной. Настоящий новый домик для летней жизни!

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