10 отличных садовых домиков до 100 тысяч рублей

Отличные, практичные, небольшие, но очень удобные – садовые домики, которые выручают владельцев загородных домов в хранении садового инвентаря, велосипедов. Иногда они становятся домашними офисами, домиками для гостей, часто используются как беседки или даже как художественные мастерские!

Давайте посмотрим, что можно построить за самый минимальный бюджет и как выглядят такие дома снаружи. Если вы хотите увидеть такой же на своем участке, советуем вам заранее просчитать смету, чтобы в итоге не переплатить.

Стоимость данных строений включает в себя расходные материалы, крышу, но в ней нет цены фундамента, работы строителей, суммы на декор, мебель, дополнения (стеллажи, крючки, боксы, шторы и т.п.), стоимости террасы и крыльца и бюджета на проведение коммуникаций.

Большинство идей взяты из портфолио фирмы GartenHouse2000.