10 отличных садовых домиков до 100 тысяч рублей

Отличные, практичные, небольшие, но очень удобные – садовые домики, которые выручают владельцев загородных домов в хранении садового инвентаря, велосипедов. Иногда они становятся домашними офисами, домиками для гостей, часто используются как беседки или даже как художественные мастерские!
Давайте посмотрим, что можно построить за самый минимальный бюджет и как выглядят такие дома снаружи. Если вы хотите увидеть такой же на своем участке, советуем вам заранее просчитать смету, чтобы в итоге не переплатить.
Стоимость данных строений включает в себя расходные материалы, крышу, но в ней нет цены фундамента, работы строителей, суммы на декор, мебель, дополнения (стеллажи, крючки, боксы, шторы и т.п.), стоимости террасы и крыльца и бюджета на проведение коммуникаций.
Большинство идей взяты из портфолио фирмы GartenHouse2000.
Обычно такой дом имеет площадь от 5 до 15 кв. метров, позволяет хранить газонокосилку, садовые инструменты, детские игрушки на летний сезон (например, для песочницы) и т.п. Стандартный набор – это стеллаж и несколько боксов на полу, почти плоская кровля, подвод электричества для лампочки, одна дверь с окном.
Садовая беседка тоже имеет площадь примерно от 5 до 15 кв. метров. В среднем, на основные материалы можно потратить около 100 тысяч рублей. Правда, ей еще нужен фундамент и столовая группа.
Похожий вариант можно реализовать в формате детской игровой зоны, обычно она прямоугольная, тогда как обычная беседка может иметь и более сложные формы. Чрезвычайно важно сделать зону вокруг детской игровой чистой – с мощением или террасой.
Потрясающий вариант домашнего офиса тоже может стоить около 100 тысяч рублей. Вам нужен будет проводной интернет или wifi-роутер, электричество, а также электрический нагреватель, на всякий случай. Обычная площадь кабинета – около 8-9 кв. метров.
Такой дом может быть дачей, летним домиком для гостей, домиком при бассейне. При площади в 10 кв. метров (+ 2 метра на туалет и душ) он может стоить те же минимальные 100 тысяч рублей.
Еще один вариант – передвижная беседка на колесиках. Соорудить такую же будет достаточно сложно тем, кто не имеет опыта в сварке и плотницком деле. Тем не менее, и это вполне реально.
Еще один интересный формат домика, который может быть и дачей, и беседкой.
Этот вариант выглядит очень симпатично в светло-голубом цвете и отлично подойдет для дачи.
А этот и вовсе выглядит как идеальная дачка, он точно заслуживает вашего внимания! Такой домик, как и все похожие, ставится на каркасной основе.
Около 100 тысяч рублей может стоить и пристройка к дому примерно такого же формата (без отопления и т.п.). С такой суммой площадь постройки будет менее 12 кв. метров.
Последний вариант в нашей подборке выдержан в современном стиле, имеет подсветку у крыльца, забор и стильные черные окна, которые внутри имеют белые рамы, что смотрится просто отлично! Площадь такого домика – тоже около 8-10 кв. метров.
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