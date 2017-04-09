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10 отличных садовых домиков до 100 тысяч рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Gartenpavillon, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Сад в классическом стиле Дерево
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Отличные, практичные, небольшие, но очень удобные – садовые домики, которые выручают владельцев загородных домов в хранении садового инвентаря, велосипедов. Иногда они становятся домашними офисами, домиками для гостей, часто используются как беседки или даже как художественные мастерские!

Давайте посмотрим, что можно построить за самый минимальный бюджет и как выглядят такие дома снаружи. Если вы хотите увидеть такой же на своем участке, советуем вам заранее просчитать смету, чтобы в итоге не переплатить.

Стоимость данных строений включает в себя расходные материалы, крышу, но в ней нет цены фундамента, работы строителей, суммы на декор, мебель, дополнения (стеллажи, крючки, боксы, шторы  и т.п.), стоимости террасы и крыльца и бюджета на проведение коммуникаций.

Большинство идей взяты из портфолио фирмы GartenHouse2000.

​Домик для садово-огородного инвентаря

Gartenschrank, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Гараж в классическом стиле
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Обычно такой дом имеет площадь от 5 до 15 кв. метров, позволяет хранить газонокосилку, садовые инструменты, детские игрушки на летний сезон (например, для песочницы) и т.п. Стандартный набор – это стеллаж и несколько боксов на полу, почти плоская кровля, подвод электричества для лампочки, одна дверь с окном.

​Садовая беседка

Gartenpavillon, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Сад в классическом стиле Дерево
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Садовая беседка тоже имеет площадь примерно от 5 до 15 кв. метров. В среднем, на основные материалы можно потратить около 100 тысяч рублей. Правда, ей еще нужен фундамент и столовая группа.

​Детская игровая

Valentino Esterni: strutture ed arredo per esterni, Arredo urbano service srl Arredo urbano service srl Сад Беседки и теплицы
Arredo urbano service srl

Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl

Похожий вариант можно реализовать в формате детской игровой зоны, обычно она прямоугольная, тогда как обычная беседка может иметь и более сложные формы. Чрезвычайно важно сделать зону вокруг детской игровой чистой – с мощением или террасой.

​Домашний офис

Un CUBE dans mon jardin, Frédéric TABARY Frédéric TABARY Сад Беседки и теплицы
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Потрясающий вариант домашнего офиса тоже может стоить около 100 тысяч рублей. Вам нужен будет проводной интернет или wifi-роутер, электричество, а также электрический нагреватель, на всякий случай. Обычная площадь кабинета – около 8-9 кв. метров.

​Дача-дом

​Scandinavian style log cabin. Garden Affairs Ltd Сад в скандинавском стиле Дерево Эффект древесины log cabin,scandinavian,garden room,veranda,outdoor living,summerhouse
Garden Affairs Ltd

​Scandinavian style log cabin.

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Такой дом может быть дачей, летним домиком для гостей, домиком при бассейне. При площади в 10 кв. метров (+ 2 метра на туалет и душ) он может стоить те же минимальные 100 тысяч рублей.

​Детская зона с террасой

Un CUBE dans mon jardin, Frédéric TABARY Frédéric TABARY Сад Беседки и теплицы
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Еще один вариант – передвижная беседка на колесиках. Соорудить такую же будет достаточно сложно тем, кто не имеет опыта в сварке и плотницком деле. Тем не менее, и это вполне реально.

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​Домик в углу участка

Summer house and Zen garden Martin Hall Design Сад в стиле модерн
Martin Hall Design

Summer house and Zen garden

Martin Hall Design
Martin Hall Design
Martin Hall Design

Еще один интересный формат домика, который может быть и дачей, и беседкой.

​Стильный дом в английском стиле

Cley Summerhouse CraneGardenBuildings Гаражи cley,summerhouse,garden shed
CraneGardenBuildings

Cley Summerhouse

CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings

Этот вариант выглядит очень симпатично в светло-голубом цвете и отлично подойдет для дачи.

​Домик с крыльцом

Garden Room with Veranda CraneGardenBuildings Гаражи garden room,workshop,veranda
CraneGardenBuildings

Garden Room with Veranda

CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings

А этот и вовсе выглядит как идеальная дачка, он точно заслуживает вашего внимания! Такой домик, как и все похожие, ставится на каркасной основе.

​Пристройка к дому

Pitched Roof Garden Office with Storage Miniature Manors Ltd Рабочий кабинет в рустикальном стиле garden room,garden office,summerhouse,workshop
Miniature Manors Ltd

Pitched Roof Garden Office with Storage

Miniature Manors Ltd
Miniature Manors Ltd
Miniature Manors Ltd

Около 100 тысяч рублей может стоить и пристройка к дому примерно такого же формата (без отопления и т.п.). С такой суммой площадь постройки будет менее 12 кв. метров.

​Мини-домик

Garden Room Salon Miniature Manors Ltd Дома в стиле модерн Дерево garden room,garden office,salon
Miniature Manors Ltd

Garden Room Salon

Miniature Manors Ltd
Miniature Manors Ltd
Miniature Manors Ltd

Последний вариант в нашей подборке выдержан в современном стиле, имеет подсветку у крыльца, забор и стильные черные окна, которые внутри имеют белые рамы, что смотрится просто отлично! Площадь такого домика – тоже около 8-10 кв. метров.

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