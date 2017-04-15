10 необходимых построек в саду

Для каждого участка есть набор необходимых элементов, чтобы поддерживать его в должном виде и в соответствии с любимым видом отдыха владельцев. Мы советуем вам обновлять сад каждый год, без длительных задержек, и тогда в недалеком будущем у вас будет все, что только можно пожелать!
Все мы знаем, что сад без террасы или мощеной площадки абсолютно не располагает к комфортабельному отдыху, а без теплицы – не позволяет выращивать помидоры, перцы и огурцы лучшим образом.
Давайте посмотрим, какие еще объекты и строения могут вполне считаться необходимыми на участке. Вы можете составить и свой личный список – в одной колонке то, что у вас уже есть, во второй – что вы планируете построить.
Маленький сарай может стать настоящим спасением, если в вашей прихожей, на крыльце и на террасе слишком много мелочей, связанных с садоводством, детскими летними играми, рабочей обуви и различного инвентаря. Без такого сарая нельзя обойтись в любом доме, будь то коттедж или дача.
Без бани обойтись можно, но очень не хочется! Поставить такую будет стоить от 200 тысяч рублей, скорее – около 400 тысяч рублей. Не так уж и мало, но она точно стоит того! Правда, сначала удостоверьтесь, что в семье все любят баню.
Такой стеллаж с дверцами можно поставить на крыльцо или террасу, ему не страшны снег и дождь, перепады температуры, он легко сохранит в сухости все, что нужно, в течение зимнего сезона и не займет слишком много средств из вашего кошелька.
Такая беседка может быть шикарным местом для отдыха всей семьей, с детьми или друзьями, или детской игровой, кабинетом в тихом местечке в саду.
Дополнительные душевая и туалет очень полезны в обустройстве участка или коттеджа. Ваши гости могут воспользоваться им на барбекю, на даче это может быть единственным местом с санузлом, а при бассейне и вовсе обязательно должна стоять душевая с туалетом и раздевалкой.
Даже маленькая теплица поможет вам вырастить более крепкую и здоровую рассаду, что уж точно позитивно скажется на вашем урожае!
Маленький домик из дерева может быть основным на даче, летним при доме или гостевым домиком при большом коттедже! Здесь можно устроить мастерскую, художественную студию, место для йоги.
Подобный заборчик из дерева или кирпича может украсить и ваш участок! Нужно лишь правильно подобрать материалы и стиль, чтобы пейзаж и экстерьер дома совпадали с ним по настроению и цветовой гамме.
Такой домик можно построить своими руками за три-четыре недели, а сколько радости он принесет детям! Лучше построить пораньше, пока они еще совсем маленькие, чтобы всю жизнь у них было это тайное место для игр и отдыха!
Еще один прекрасный вариант для детского досуга в саду – это вот такой навес с террасой или зеленой площадкой из искусственного газона. Отличное решение большой проблемы!
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