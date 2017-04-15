10 необходимых построек в саду

Для каждого участка есть набор необходимых элементов, чтобы поддерживать его в должном виде и в соответствии с любимым видом отдыха владельцев. Мы советуем вам обновлять сад каждый год, без длительных задержек, и тогда в недалеком будущем у вас будет все, что только можно пожелать!

Все мы знаем, что сад без террасы или мощеной площадки абсолютно не располагает к комфортабельному отдыху, а без теплицы – не позволяет выращивать помидоры, перцы и огурцы лучшим образом.

Давайте посмотрим, какие еще объекты и строения могут вполне считаться необходимыми на участке. Вы можете составить и свой личный список – в одной колонке то, что у вас уже есть, во второй – что вы планируете построить.