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10 необходимых построек в саду

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
özay ahşap, özay ahşap özay ahşap Сад Игровая площадка и качели
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Для каждого участка есть набор необходимых элементов, чтобы поддерживать его в должном виде и в соответствии с любимым видом отдыха владельцев. Мы советуем вам обновлять сад каждый год, без длительных задержек, и тогда в недалеком будущем у вас будет все, что только можно пожелать!

Все мы знаем, что сад без террасы или мощеной площадки абсолютно не располагает к комфортабельному отдыху, а без теплицы – не позволяет выращивать помидоры, перцы и огурцы лучшим образом.

Давайте посмотрим, какие еще объекты и строения могут вполне считаться необходимыми на участке. Вы можете составить и свой личный список – в одной колонке то, что у вас уже есть, во второй – что вы планируете построить.

​Сарай для садового инвентаря

Gartenschrank, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Гараж в стиле модерн
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Маленький сарай может стать настоящим спасением, если в вашей прихожей, на крыльце и на террасе слишком много мелочей, связанных с садоводством, детскими летними играми, рабочей обуви и различного инвентаря. Без такого сарая нельзя обойтись в любом доме, будь то коттедж или дача.

​Баня с лавочкой

Gartensauna, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Спа в скандинавском стиле
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Без бани обойтись можно, но очень не хочется! Поставить такую будет стоить от 200 тысяч рублей, скорее – около 400 тысяч рублей. Не так уж и мало, но она точно стоит того! Правда, сначала удостоверьтесь, что в семье все любят баню.

​Металлический шкаф

Gartenschrank, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Гараж в стиле модерн
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Такой стеллаж с дверцами можно поставить на крыльцо или террасу, ему не страшны снег и дождь, перепады температуры, он легко сохранит в сухости все, что нужно, в течение зимнего сезона и не займет слишком много средств из вашего кошелька.

​Традиционная закрытая беседка

Gartenpavillon, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Сад в классическом стиле Дерево
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Такая беседка может быть шикарным местом для отдыха всей семьей, с детьми или друзьями, или детской игровой, кабинетом в тихом местечке в саду.

​Душевая и туалет

Gartenschrank, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Гараж в классическом стиле Дерево
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Дополнительные душевая и туалет очень полезны в обустройстве участка или коттеджа. Ваши гости могут воспользоваться им на барбекю, на даче это может быть единственным местом с санузлом, а при бассейне и вовсе обязательно должна стоять душевая с туалетом и раздевалкой.

​Теплица

Swallow Kingfisher Greenhouse homify Сад в классическом стиле
homify

Swallow Kingfisher Greenhouse

homify
homify
homify

Даже маленькая теплица поможет вам вырастить более крепкую и здоровую рассаду, что уж точно позитивно скажется на вашем урожае!

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​Летний или гостевой домик

Casetas de jardin, Naipex Jardín, S.L.U. Naipex Jardín, S.L.U. Садовые сараи
Naipex Jardín, S.L.U.

Naipex Jardín, S.L.U.
Naipex Jardín, S.L.U.
Naipex Jardín, S.L.U.

Маленький домик из дерева может быть основным на даче, летним при доме или гостевым домиком при большом коттедже! Здесь можно устроить мастерскую, художественную студию, место для йоги.

​Забор

Rankgitter Manta mit Bogen, Krawex OHG Krawex OHG Сад Забор и ворота
Krawex OHG

Krawex OHG
Krawex OHG
Krawex OHG

Подобный заборчик из дерева или кирпича может украсить и ваш участок! Нужно лишь правильно подобрать материалы и стиль, чтобы пейзаж и экстерьер дома совпадали с ним по настроению и цветовой гамме.

​Детский игровой домик

özay ahşap, özay ahşap özay ahşap Сад Игровая площадка и качели
özay ahşap

özay ahşap
özay ahşap
özay ahşap

Такой домик можно построить своими руками за три-четыре недели, а сколько радости он принесет детям! Лучше построить пораньше, пока они еще совсем маленькие, чтобы всю жизнь у них было это тайное место для игр и отдыха!

​Детская зона под навесом

Pergola moderna, Verdebano ASC F.lli Saramin & Co. s.n.c. Verdebano ASC F.lli Saramin & Co. s.n.c. Сад Беседки и теплицы Изделия из древесины Синий
Verdebano ASC F.lli Saramin &amp; Co. s.n.c.

Verdebano ASC F.lli Saramin & Co. s.n.c.
Verdebano ASC F.lli Saramin &amp; Co. s.n.c.
Verdebano ASC F.lli Saramin & Co. s.n.c.

Еще один прекрасный вариант для детского досуга в саду – это вот такой навес с террасой или зеленой площадкой из искусственного газона. Отличное решение большой проблемы!

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