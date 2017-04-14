12 домиков для бань и саун

Баня, хамам, сауна – не важно, что вы любите, важно, что мы их любим тоже! На homify есть сотни специалистов со всего мира, которые занимаются тем, что привносят ароматы хвои, тепло и уют в дома, которые в этом так нуждаются! В Германии, Франции, России, все наши специалисты по баням и саунам – настоящие волшебники.

Сегодня мы покажем, как может выглядеть снаружи традиционная, но при этом и современная баня или сауна, как ее купить, какой фундамент поставить, чем дополнить и как не переплатить.

Итак, начнем с того, что сейчас такую баню или сауну легче всего купить с доставкой на дом. Это значит, что домик будет привезен в течение 5-10 рабочих дней и установлен на ваш участок. Для этого вам, скорее всего, понадобится фундамент, который будет выполнен другой бригадой. Подключение коммуникаций, отделка внутри – обычно все это выполняет компания по производству самой бани.

Минимальная стоимость такого удовольствия обычно начинается от 300 тысяч рублей, средняя – около 600 тысяч рублей. В такой бане есть около 14 кв. метров площади, душевая, туалет, предбанник и сама баня или сауна.

Мы советуем вам заказывать проекты всегда в формате «под ключ», чтобы вам ничего не пришлось доделывать, иначе вы рискуете изменить что-либо в проекте или вообще испортить первоначальный проект бани. Либо, если у вас уже есть опыт, сделать все самому изначально, купив проект бани.

Заказать проект домика для бани из сруба в Москве можно, например, у «МариСруб» в Перово или у Projectstroy в Люблино. Минимальная стоимость бани под ключ от «Марисруб» – 309 тысяч рублей (19 метров, без фундамента).

Стоимость эскизного проекта бани для ручной сборки (минимальная) от Projectstroy – 5 тысяч рублей (это цена за точный и просчитанный план будущей бани, без учета строительства или покупки каких-либо материалов).

Давайте посмотрим, какие еще варианты у нас есть.