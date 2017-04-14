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12 домиков для бань и саун

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Gartenhaus, GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K. GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K. Сад в стиле модерн
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Баня, хамам, сауна – не важно, что вы любите, важно, что мы их любим тоже! На homify есть сотни специалистов со всего мира, которые занимаются тем, что привносят ароматы хвои, тепло и уют в дома, которые в этом так нуждаются! В Германии, Франции, России, все наши специалисты по баням и саунам – настоящие волшебники.

Сегодня мы покажем, как может выглядеть снаружи традиционная, но при этом и современная баня или сауна, как ее купить, какой фундамент поставить, чем дополнить и как не переплатить.

Итак, начнем с того, что сейчас такую баню или сауну легче всего купить с доставкой на дом. Это значит, что домик будет привезен в течение 5-10 рабочих дней и установлен на ваш участок. Для этого вам, скорее всего, понадобится фундамент, который будет выполнен другой бригадой. Подключение коммуникаций, отделка внутри – обычно все это выполняет компания по производству самой бани.

Минимальная стоимость такого удовольствия обычно начинается от 300 тысяч рублей, средняя – около 600 тысяч рублей. В такой бане есть около 14 кв. метров площади, душевая, туалет, предбанник и сама баня или сауна.

Мы советуем вам заказывать проекты всегда в формате «под ключ», чтобы вам ничего не пришлось доделывать, иначе вы рискуете изменить что-либо в проекте или вообще испортить первоначальный проект бани. Либо, если у вас уже есть опыт, сделать все самому изначально, купив проект бани.

Заказать проект домика для бани из сруба в Москве можно, например, у «МариСруб» в Перово или у Projectstroy в Люблино.  Минимальная стоимость бани под ключ от «Марисруб» –  309 тысяч рублей (19 метров, без фундамента). 

Стоимость эскизного проекта бани для ручной сборки (минимальная) от Projectstroy – 5 тысяч рублей (это цена за точный и просчитанный план будущей бани, без учета строительства или покупки каких-либо материалов).

Давайте посмотрим, какие еще варианты у нас есть.

​Баня с мини-террасой

Gartensauna, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Спа в скандинавском стиле
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Даже маленькая терраса совершенно меняет облик бани!

​Баня от «МариСруб»

Функциональная баня из бревна "Веста" Марисруб Спа в классическом стиле Изделия из древесины баня
Марисруб

Функциональная баня из бревна Веста

Марисруб
Марисруб
Марисруб

Компания «МариСруб» имеет собственное производство по заготовке бревна в Республике Марий Эл, а также предоставляет проекты на бани, с фабричной сборкой.

​Проект бани от ProjectStroy

Проект бани - садового домика - хозяйственной постройки 5.4 х 5.4 - 20 кв. м. Projectstroy Спа в скандинавском стиле Дерево Желтый Проект бани,баня,сруб,проектирование
Projectstroy

Проект бани – садового домика – хозяйственной постройки 5.4 х 5.4 – 20 кв. м.

Projectstroy
Projectstroy
Projectstroy

Этот проект бани можно купить, чтобы собрать баню самостоятельно, в любой части страны из местных материалов. Компания ProjectStroy продает проекты бань по вполне демократичным ценам.

​Баня со стеклянной дверью

Gartensauna, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Спа в скандинавском стиле
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Стеклянная дверь – возможность сэкономить на окне в комнате отдыха.

​Баня типа цилиндр

Gartensauna, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Спа в скандинавском стиле Дерево
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Самый популярный формат бани в Европе в этом сезоне выглядит именно так!

​Баня с верандой

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Веранда может быть незаменима для вашей бани!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Необычный проект бани

SPACE PANEL, SPACE GARDEN SPACE GARDEN Сад Беседки и теплицы
SPACE GARDEN

SPACE GARDEN
SPACE GARDEN
SPACE GARDEN

Необычные проекты бань стоят дороже, но и выглядят более эффектно.

​Баня в скандинавском стиле

moderne design Gartenhäuser - nichts von der Stange !, Gartenhauptdarsteller Gartenhauptdarsteller Сад в стиле модерн
Gartenhauptdarsteller

Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller

Современная лаконичная баня в скандинавском стиле смотрится просто отлично!

​Баня в стиле модерн

Gartenhaus, GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K. GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K. Сад в стиле модерн
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.

GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.

Шикарная люксовая баня имеет и комнату отдыха, и террасу.

​Баня в стиле минимализм

Design Gerätehaus Stahl/Holzbelattung, Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH Балкон и терраса в стиле модерн
Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH

Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH
Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH
Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH

Такие дома в Германии продаются тысячами – типовые, они привозятся на участок за 1-2 дня.

​Баня + летняя кухня

Баня и летняя кухня Олег Елфимычев Дома в средиземноморском стиле
Олег Елфимычев

Баня и летняя кухня

Олег Елфимычев
Олег Елфимычев
Олег Елфимычев

Большой проект бани лучше заказывать у архитектора в вашем регионе.

​Баня в стиле шале

Проект бани из бревна ручной рубки 6.5 х 7.5 м - 35 кв. м Projectstroy Спа в скандинавском стиле Дерево Желтый баня,садовый,бытовка,сруб,бревно,хозблок,строительство
Projectstroy

Проект бани из бревна ручной рубки 6.5 х 7.5 м – 35 кв. м

Projectstroy
Projectstroy
Projectstroy

Среди популярных стилей в дизайне бань мы должны выделить шале, кантри, рустик, а также фахверк, средиземноморский, скандинавский и турецкий (хамам). Вы можете выбрать любой из них. Среди материалов самыми популярными являются бревно (сруб) и деревянная каркасная баня.

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