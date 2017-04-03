​100 детских комнат всех цветов радуги

Ищите идеальный дизайн детской для девочки или для мальчика? Может, для двоих детей? Мы собрали для вас самые популярные на homify детские комнаты от разных дизайнеров!

Просматривая данные фотографии, обращайте внимание на материалы отделки пола, на цветовую гамму, маленькие акценты, а также варианты модульной и корпусной мебели. Стоит серьезно отнестись к выбору постельного белья, так как неправильно подобранное может испортить всю картину дизайнерского интерьера.

Давайте вместе найдем что-то стоящее для ваших детей! Ведь дизайн детской комнаты, будь то то 9 кв. метров или все 12, все равно основывается в первую очередь на правильных идеях и цветовой гамме, удачные сочетания которых мы предоставляем ниже!