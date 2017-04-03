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​100 детских комнат всех цветов радуги

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Детская комната в стиле модерн
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Ищите идеальный дизайн детской для девочки или для мальчика? Может, для двоих детей? Мы собрали для вас самые популярные на homify детские комнаты от разных дизайнеров!

Просматривая данные фотографии, обращайте внимание на материалы отделки пола, на цветовую гамму, маленькие акценты, а также варианты модульной и корпусной мебели. Стоит серьезно отнестись к выбору постельного белья, так как неправильно подобранное может испортить всю картину дизайнерского интерьера.

Давайте вместе найдем что-то стоящее для ваших детей! Ведь дизайн детской комнаты, будь то то 9 кв. метров или все 12, все равно основывается в первую очередь на правильных идеях и цветовой гамме, удачные сочетания которых мы предоставляем ниже!

Чудо-дерево

Casa Cor RS 2014 – Floresta Encantada, Mundstock Arquitetura Mundstock Arquitetura Детская комната в стиле модерн
Mundstock Arquitetura

Mundstock Arquitetura
Mundstock Arquitetura
Mundstock Arquitetura

​Ягодная поляна

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Детская комната в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Футбольным фанатам

Arquitetura Residencial | Casa de luxo na Barra da Tijuca, Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica Детская комната в стиле модерн
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica

Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica

Американские комиксы

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Детская в стиле лофт

Estilo industrial para quarto de menino, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Детская комната в стиле лофт
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Медовое чудо

VF, Neoarch Neoarch Детская комната в стиле модерн
Neoarch

Neoarch
Neoarch
Neoarch

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​В воздушном замке

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Детская комната в стиле модерн МДФ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Персиковый взрыв

Girl's Playroom, Orlane Santos Arquitetura Orlane Santos Arquitetura Детская комната в стиле модерн
Orlane Santos Arquitetura

Orlane Santos Arquitetura
Orlane Santos Arquitetura
Orlane Santos Arquitetura

Ванильная эстетика

QUARTO PROVENÇAL BEBÊ - M.B.A - CIANORTE/PR, VITRAL arquitetura . interiores . iluminação VITRAL arquitetura . interiores . iluminação Детские комната в эклектичном стиле
VITRAL arquitetura . interiores . iluminação

VITRAL arquitetura . interiores . iluminação
VITRAL arquitetura . interiores . iluminação
VITRAL arquitetura . interiores . iluminação

Французская мелодия

Apartamento Palazzo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Детская комната в стиле модерн МДФ Розовый
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Кораблики и парусники

QUARTO DOS NETOS, PURA IDEIA ARQUITETURA PURA IDEIA ARQUITETURA Детская комната в стиле модерн
PURA IDEIA ARQUITETURA

PURA IDEIA ARQUITETURA
PURA IDEIA ARQUITETURA
PURA IDEIA ARQUITETURA

Самолеты и воздушные шары

Campo Belo - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces Детская комната в стиле модерн
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

Детская в морском стиле

​Santos | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Детская комната в стиле модерн
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Фантастика и параметрки

Casa Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Детская комната в стиле модерн Синий
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Отличнице

Residência FL, Adriana Di Garcia Design de Interiores Ltda Adriana Di Garcia Design de Interiores Ltda Детская комната в стиле модерн
Adriana Di Garcia Design de Interiores Ltda

Adriana Di Garcia Design de Interiores Ltda
Adriana Di Garcia Design de Interiores Ltda
Adriana Di Garcia Design de Interiores Ltda

Глянцевая сказка

Apartamento Jatobá, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Детская комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Плавные линии

Mostra Casa Nova 2008, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE Детская комната в стиле модерн Текстиль Белый
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

Дикие джунгли

Concept Baby, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Детская комната в стиле модерн
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Урбанистика

Casa das Macieiras, Rafaela Dal’Maso Arquitetura Rafaela Dal’Maso Arquitetura Детская комната в стиле модерн
Rafaela Dal’Maso Arquitetura

Rafaela Dal’Maso Arquitetura
Rafaela Dal’Maso Arquitetura
Rafaela Dal’Maso Arquitetura

Звездочки и полоски

Residência LM, Gláucia Britto Gláucia Britto Детская комната в стиле модерн
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

Сиреневая нежность

homify Детская комната в стиле модерн Фиолетовый / Лиловый
homify

homify
homify
homify

Малина со сливками

Arquitetura e Interiores, BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES Детская комната в стиле модерн
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

Детская бионика

Apartamento Bela Vista, STUDIO LN STUDIO LN Детская комната в стиле модерн
STUDIO LN

STUDIO LN
STUDIO LN
STUDIO LN

​Космический шаттл

Casa Villa, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Детская комната в стиле модерн МДФ Белый
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Тропический коктейль

Quarto da Giovana, Fina Stampa Fina Stampa Детская комната в стиле модерн
Fina Stampa

Fina Stampa
Fina Stampa
Fina Stampa

Коллекции и хобби

Casa Lagoa, Flavia Guglielmi Arquitetura Flavia Guglielmi Arquitetura Детские комната в эклектичном стиле
Flavia Guglielmi Arquitetura

Flavia Guglielmi Arquitetura
Flavia Guglielmi Arquitetura
Flavia Guglielmi Arquitetura

Серо-желтая детская

APARTAMENTO ALTO PADRÃO, RB ARCHDESIGN RB ARCHDESIGN Спальня в стиле модерн
RB ARCHDESIGN

RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN

Царская красота

QUARTO DE BEBE, Fernanda Marchette Arquitetura Fernanda Marchette Arquitetura Детская комнатa в классическом стиле
Fernanda Marchette Arquitetura

Fernanda Marchette Arquitetura
Fernanda Marchette Arquitetura
Fernanda Marchette Arquitetura

Морской бриз

Residência GG2, Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores Спальня в стиле модерн
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores

Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores

Детская для принцессы

Quarto Lorena, Juliana Farias Arquitetura Juliana Farias Arquitetura Детская комната в стиле модерн
Juliana Farias Arquitetura

Juliana Farias Arquitetura
Juliana Farias Arquitetura
Juliana Farias Arquitetura

​Пастельные тона

Projeto 17 - Residência clean, GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA Детская комната в стиле модерн
GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA

GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA
GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA
GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA

Заводной апельсин

dormitório infantil, arquiteta aclaene de mello arquiteta aclaene de mello Детская комната в стиле модерн Оранжевый
arquiteta aclaene de mello

arquiteta aclaene de mello
arquiteta aclaene de mello
arquiteta aclaene de mello

Детская для музыканта

Apartamento 1101, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Детская комната в стиле модерн
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Яркая игровая

CASA SWISS PARK I, Renata Amado Arquitetura de Interiores Renata Amado Arquitetura de Interiores Детская комната в стиле модерн
Renata Amado Arquitetura de Interiores

Renata Amado Arquitetura de Interiores
Renata Amado Arquitetura de Interiores
Renata Amado Arquitetura de Interiores

Милая мансарда

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Нежность кружева

Quarto Menina 2 - Mostra Baby Dreams House, Heller Arquitetura e Interiores Heller Arquitetura e Interiores Детская комната в стиле модерн Розовый
Heller Arquitetura e Interiores

Heller Arquitetura e Interiores
Heller Arquitetura e Interiores
Heller Arquitetura e Interiores

Яркий сиреневый

Apartamento São Bernardo, Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Детская комната в стиле модерн Фиолетовый / Лиловый
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

Кубки и сувениры

Quarto Hockey, Oba! Arquitetura Oba! Arquitetura Детская комната в стиле модерн
Oba! Arquitetura

Oba! Arquitetura
Oba! Arquitetura
Oba! Arquitetura

​Маленькой моднице

Mostra Casa Pronta 2015, Anexo Arquitetura Anexo Arquitetura Детская комната в стиле модерн
Anexo Arquitetura

Anexo Arquitetura
Anexo Arquitetura
Anexo Arquitetura

Позитивная сказка

Quarto Violeta, Oba! Arquitetura Oba! Arquitetura Детская комната в стиле модерн
Oba! Arquitetura

Oba! Arquitetura
Oba! Arquitetura
Oba! Arquitetura

Железный человек

Apartamento Santo André, Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Детская комната в стиле модерн Дерево Желтый
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

Скейтборды и граффити

Apartamento São francisco, ARC+ Arquitetura ARC+ Arquitetura Детская комната в стиле модерн Бетон
ARC+ Arquitetura

ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura

Двум активным мальчикам

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Красивая коллекция

Residência GG2, Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores Детская комната в стиле модерн
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores

Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores

Мятное мороженое

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Спальня в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

​Детская для трех мальчиков

Casa em Angra, Lovisaro Arquitetura e Design Lovisaro Arquitetura e Design Детская комната в стиле модерн
Lovisaro Arquitetura e Design

Lovisaro Arquitetura e Design
Lovisaro Arquitetura e Design
Lovisaro Arquitetura e Design

Гирлянда над кроватью

Concept Baby, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Детская комната в стиле модерн
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Морские приключения

Kids, Pereira Reade Interiores Pereira Reade Interiores Детская комната в стиле модерн
Pereira Reade Interiores

Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores

Ярко-розовая детская

APARTAMENTO ALTO PADRÃO, RB ARCHDESIGN RB ARCHDESIGN Спальня в стиле модерн
RB ARCHDESIGN

RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN

Нежность и элегантность

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Человек-паук

Apartamento Santo André, Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Детская комната в стиле модерн Дерево Синий
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

​Лодочки и волны

Marcela Lyra Miranda, Complementto D Complementto D Детская комната в стиле модерн
Complementto D

Marcela Lyra Miranda

Complementto D
Complementto D
Complementto D

Детская на втором уровне

DORMITÓRIO IS - RIO BRANCO - / PORTO ALEGRE, Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura Детская комната в стиле модерн
Ambientta Arquitetura

Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura

Супергеройская

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Лавандовые мечты

Apartamento Botanica, Adriane Perotoni Arquitetura.Interiores Adriane Perotoni Arquitetura.Interiores Детская комната в стиле модерн
Adriane Perotoni Arquitetura.Interiores

Adriane Perotoni Arquitetura.Interiores
Adriane Perotoni Arquitetura.Interiores
Adriane Perotoni Arquitetura.Interiores

​Динозавры и Африка

DORMITORIO DO MENINO EXPLORADOR, casulo arquitetura design casulo arquitetura design Детская комната в стиле модерн
casulo arquitetura design

casulo arquitetura design
casulo arquitetura design
casulo arquitetura design

Королевская детская

Casa Cor Paraná 2015, Fau Home & Living Fau Home & Living Детская комнатa в классическом стиле
Fau Home &amp; Living

Fau Home & Living
Fau Home &amp; Living
Fau Home & Living

Фуксия и клетка

Apartamento Itacorubi Gran Classic 1, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE Детская комната в стиле модерн Розовый
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

​Автогонщику

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

По мультфильму «Тачки»

PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIOR DA RESIDÊNCIA ZIMATH, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO Детские комната в эклектичном стиле
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

Путешественнику

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Детская комната в стиле модерн
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

​В стиле будуара

Casa Duplex em condominio fechado, Lícia Cardoso e Rafaella Resende Lícia Cardoso e Rafaella Resende Детская комната в стиле модерн
Lícia Cardoso e Rafaella Resende

Lícia Cardoso e Rafaella Resende
Lícia Cardoso e Rafaella Resende
Lícia Cardoso e Rafaella Resende

Комиксы (графические новеллы)

Projeto Alto do Ipiranga SP, Lo. interiores Lo. interiores Детская комната в стиле модерн
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

​Супер-герои и динозавры

Apartamento São Caetano do Sul, Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores Детская комната в стиле модерн
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

Нежность прованса

pokój dziewczynki, poliFORMA poliFORMA Детская комната в стиле модерн
poliFORMA

poliFORMA
poliFORMA
poliFORMA

​Детская для мальчика

pokój małego marynarza - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Детская комната в стиле модерн
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Девочке-подростку

137m2 of Modern Design, TiM Grey Interior Design TiM Grey Interior Design Детская комната в стиле модерн
TiM Grey Interior Design

TiM Grey Interior Design
TiM Grey Interior Design
TiM Grey Interior Design

На лоне природы

Pokoje młodzieżowe, MARTA PAWLAK ARCHITEKTURA WNĘTRZ MARTA PAWLAK ARCHITEKTURA WNĘTRZ Детская комната в стиле модерн
MARTA PAWLAK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

MARTA PAWLAK ARCHITEKTURA WNĘTRZ
MARTA PAWLAK ARCHITEKTURA WNĘTRZ
MARTA PAWLAK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Кровать-машинка в детской

В потоке света ММ-design Детская комнатa в стиле минимализм
ММ-design

В потоке света

ММ-design
ММ-design
ММ-design

Детская в мансарде

Деревянный дом Хонка в г.Пермь, Marina Pennie Design&Art Marina Pennie Design&Art Детская комнатa в стиле кантри
Marina Pennie Design&amp;Art

Деревянный дом Хонка в г.Пермь

Marina Pennie Design&Art
Marina Pennie Design&amp;Art
Marina Pennie Design&Art

​Детская в деревянном доме

Деревянный дом 350 кв. м на Дмитровском шоссе, Ольга Куликовская-Эшби Ольга Куликовская-Эшби Детская комнатa в рустикальном стиле
Ольга Куликовская-Эшби

Деревянный дом 350 кв. м на Дмитровском шоссе

Ольга Куликовская-Эшби
Ольга Куликовская-Эшби
Ольга Куликовская-Эшби

Детская в стиле модерн

WHITE & WHITE, ANNA SHEMURATOVA \ interior design ANNA SHEMURATOVA \ interior design Детская комнатa в стиле минимализм
ANNA SHEMURATOVA \ interior design

WHITE & WHITE

ANNA SHEMURATOVA \ interior design
ANNA SHEMURATOVA \ interior design
ANNA SHEMURATOVA \ interior design

Лазурные акценты

Детская для ТВ-проекта "Квартирный вопрос", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Детская комната в стиле модерн
Михаил Новинский (MNdesign)

Детская для ТВ-проекта Квартирный вопрос

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Детская в классическом стиле

Квартира на Весковском переулке, MARION STUDIO MARION STUDIO Детская комнатa в классическом стиле Многоцветный
MARION STUDIO

Квартира на Весковском переулке

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

Гламурная детская для девочки

Квартира в современном стиле, ARTteam ARTteam Детская комнатa в классическом стиле
ARTteam

Квартира в современном стиле

ARTteam
ARTteam
ARTteam

Классическая детская для новорожденного

Детская комната LUXER DESIGN Детская комнатa в классическом стиле
LUXER DESIGN

Детская комната

LUXER DESIGN
LUXER DESIGN
LUXER DESIGN

​Детская в стиле модерн

Щупальца Осьминога, DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS Детская комната в стиле модерн
DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS

Щупальца Осьминога

DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS
DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS
DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS

Французский будуар

квартира 142 м.кв., Соловьева Мария Соловьева Мария Детская комнатa в классическом стиле
Соловьева Мария

квартира 142 м.кв.

Соловьева Мария
Соловьева Мария
Соловьева Мария

Мореплавателю

Дом в Миллениум Парке, Elena Potemkina Elena Potemkina Детские комната в эклектичном стиле
Elena Potemkina

Дом в Миллениум Парке

Elena Potemkina
Elena Potemkina
Elena Potemkina

Васильково-розовая детская

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Детская комнатa в скандинавском стиле
Фотограф Анна Киселева

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

​Оранжево-зеленая детская

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Детская с присоединенной лоджией

детская homify Детские комната в эклектичном стиле детская
homify

детская

homify
homify
homify

Синяя детская для мальчика

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Детская комнатa в скандинавском стиле
Фотограф Анна Киселева

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

​Детская в английском стиле

Особняк в Барвихе, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Детские комната в эклектичном стиле
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Особняк в Барвихе

Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Нежная персиковая детская

Квартира в стиле "Классика", Архитектурная студия Ollandstudio Архитектурная студия Ollandstudio Детская комнатa в классическом стиле
Архитектурная студия Ollandstudio

Квартира в стиле Классика

Архитектурная студия Ollandstudio
Архитектурная студия Ollandstudio
Архитектурная студия Ollandstudio

Детская для мальчика

PISO PILOTO EN BARCELONA CUIDAD todo decorado por HOME DECO by JUDITH FARRAN , Home Deco Decoración Home Deco Decoración Детская комната в стиле модерн
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

Зеленая детская для девочки

Квартира на Фрунзенской набережной, MARION STUDIO MARION STUDIO Детские комната в эклектичном стиле Зеленый
MARION STUDIO

Квартира на Фрунзенской набережной

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

​Детская для троих детей

детская комната Medianyk Studio Детская комнатa в стиле минимализм
Medianyk Studio

детская комната

Medianyk Studio
Medianyk Studio
Medianyk Studio

Светло-серая детская

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

​Серо-белая детская

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living Детская комнатa в скандинавском стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Розово-серая детская

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. Детская комнатa в скандинавском стиле
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

Серо-белый с яркими акцентами

Vivienda en Plaza Euskadi Nº9, Bilbao., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Детская комнатa в стиле минимализм
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Детская со вторым этажом

Casa Moderna en Valdemorillo, Canexel Canexel Детская комнатa в классическом стиле
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

​Черно-белая детская для подростка

CASA UNIFAMILIAR EN LA PLAYA , Home Deco Decoración Home Deco Decoración Детская комната в стиле модерн Белый
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

Детская с двухъярусной кроватью

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Романтичная детская в скандинавском стиле

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living Детская комнатa в скандинавском стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

​Ярко-розовая детская

Residencia en el campo, Belén Sueiro Belén Sueiro Детская комната в стиле модерн
Belén Sueiro

Belén Sueiro
Belén Sueiro
Belén Sueiro

Сиренево-розовая детская

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

​Детская для мальчика-подростка (на вырост)

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Детская с шалашом (вигвамом)

ЖК "Триколор", Happy Design Happy Design Детская комната в стиле модерн
Happy Design

ЖК Триколор

Happy Design
Happy Design
Happy Design

Белая детская

PROYECTO DE INTERIORISMO EN LA HAYA, HOLANDA, A54Insitu A54Insitu Детская комнатa в скандинавском стиле
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

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