10 очень красивых ворот для дома

Красивые ворота – это возможность сделать так необходимый забор более элегантным. Кроме того, в отличие от современной Европы, где от зонирования между участками многие отказываются, у нас классический коттедж, кирпичный или в английском стиле гораздо лучше выглядит именно с забором.

Студия TEKNİK METAL FERFORJE в Стамбуле является автором данных проектов заборов. Все они металлические кованые, а их аналоги вы можете найти и у местных фирм.

Цены на подобные заборы и ворота очень разнятся. Вам можно ориентироваться на минимальные 200 тысяч рублей (за передний фронт, около 20-ти метров), в среднем – 450 тысяч рублей, иногда цена доходит и до 1 млн рублей. Данная цена не учитывает стоимость ландшафтного дизайна и остальной части забора на участке, которая в современных проектах часто имеет другой, более бюджетный формат.

Итак, ниже вы найдете ворота разного типа и стиля оформления, а также варианты дизайна фасадов, к которым они подходят. Давайте смотреть!