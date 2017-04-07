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10 очень красивых ворот для дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Сад в стиле модерн
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Красивые ворота – это возможность сделать так необходимый забор более элегантным. Кроме того, в отличие от современной Европы, где от зонирования между участками многие отказываются, у нас классический коттедж, кирпичный или в английском стиле гораздо лучше выглядит именно с забором.

Студия TEKNİK METAL FERFORJE в Стамбуле является автором данных проектов заборов. Все они металлические кованые, а их аналоги вы можете найти и у местных фирм. 

Цены на подобные заборы и ворота очень разнятся. Вам можно ориентироваться на минимальные 200 тысяч рублей (за передний фронт, около 20-ти метров), в среднем – 450 тысяч рублей, иногда цена доходит и до 1 млн рублей. Данная цена не учитывает стоимость ландшафтного дизайна и остальной части забора на участке, которая в современных проектах часто имеет другой, более бюджетный формат.

Итак, ниже вы найдете ворота разного типа и стиля оформления, а также варианты дизайна фасадов, к которым они подходят. Давайте смотреть!

Черные ворота с мрамором и позолотой

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такие ворота отлично подойдут к кованому или бетонному забору с отделкой мрамором, под фасад в классическом, неоклассическом, древнеримском стилях. Также он будет органично смотреться рядом с особняком в замковом стиле или в английском. Кованый забор такого типа уместен для фасадов, в дизайне которых используются мраморные элементы, как на колоннах у этих ворот. Среди стилей в ландшафте лучше всего выбирать французский геометричный или регулярный, а не восточный минимализм или пейзажный.

​Кованые ворота с позолотой и камнем

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Сад в стиле модерн
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

Данный вариант более брутальный, поэтому стоит присмотреться получше к различным породам камня для отделки забора. Ворота в данном случае распашные, выполнены из металла с декором и из металла с позолотой в виде дерева. Такие ворота и забор подойдут под следующие стили: средиземноморский, испанский и тосканский, под рустик и шале. Но они совершенно не подходят под кантри, где забор лучше сделать деревянным.

​Деревянные ворота с орнаментом

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Сад в стиле модерн
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

Эта потрясающая идея ворот с орнаментом эклектична и достаточно универсальна. В принципе, ее  можно использовать практически для любого стиля в дизайне фасадов, правда, в различных цветовых вариациях. Например, оригинальный цвет подойдет под кантри и рустик, белый – под коастал и американский, кованый вариант – под классику, белый кованый – под неоклассику, замковый стиль.

​Кованые ворота с изгибами

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Сад в стиле модерн
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

Данный вариант придает грубой ковке изрядную долю элегантности. Обычно такие ворота используются для заборов из бетона, оштукатуренных в серый бледный цвет, в бежевый или коричневый. Такая комбинация подходит почти под все классические стили, особенно – под французскую эклектику, французское шато, французский прованс, а также под английский стиль, голландский, неоклассику и замковый.

​Кованые геометричные

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Сад в стиле модерн
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

Такие кованые ворота с геометричным или даже параметрическим орнаментом эффектно подадут современный дом в стиле модерн или минимализм. Добавление дерева и камня в дизайн здесь придает забору не атмосферу кантри, а люксовое настроение.

​Кованый забор с элементами готики

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такой вариант отлично подойдет под стили фахверк, готику и неоготику (стили, популярные в США), замковый стиль, правильно он будет смотреться и на фоне большого шато.

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​Простые кованые ворота

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Сад в стиле модерн
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

Такие простые ворота обычно отлично подходят к слишком брутальному кирпичному фасаду, который нужно слегка украсить орнаментом.

​Белые кованые ворота

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Сад в стиле модерн
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

А эти ворота – истинное украшение дома и участка, им в пару – стили неоклассика, бразильяно, ар-деко, прованс для фасадов. 

Широкие кованые ворота

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Сад в стиле модерн
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

Столь широкие ворота лучше всего использовать на больших участках, в противном случае лучше поставить двое ворот среднего размера.

​Кованые ворота с орнаментом

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Сад в стиле модерн
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

Данный вариант мы уже обсуждали выше, и лучше всего он подходит под стили модерн, классику, замковый стиль.

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