10 очень красивых ворот для дома

Красивые ворота – это возможность сделать так необходимый забор более элегантным. Кроме того, в отличие от современной Европы, где от зонирования между участками многие отказываются, у нас классический коттедж, кирпичный или в английском стиле гораздо лучше выглядит именно с забором.
Студия TEKNİK METAL FERFORJE в Стамбуле является автором данных проектов заборов. Все они металлические кованые, а их аналоги вы можете найти и у местных фирм.
Цены на подобные заборы и ворота очень разнятся. Вам можно ориентироваться на минимальные 200 тысяч рублей (за передний фронт, около 20-ти метров), в среднем – 450 тысяч рублей, иногда цена доходит и до 1 млн рублей. Данная цена не учитывает стоимость ландшафтного дизайна и остальной части забора на участке, которая в современных проектах часто имеет другой, более бюджетный формат.
Итак, ниже вы найдете ворота разного типа и стиля оформления, а также варианты дизайна фасадов, к которым они подходят. Давайте смотреть!
Такие ворота отлично подойдут к кованому или бетонному забору с отделкой мрамором, под фасад в классическом, неоклассическом, древнеримском стилях. Также он будет органично смотреться рядом с особняком в замковом стиле или в английском. Кованый забор такого типа уместен для фасадов, в дизайне которых используются мраморные элементы, как на колоннах у этих ворот. Среди стилей в ландшафте лучше всего выбирать французский геометричный или регулярный, а не восточный минимализм или пейзажный.
Данный вариант более брутальный, поэтому стоит присмотреться получше к различным породам камня для отделки забора. Ворота в данном случае распашные, выполнены из металла с декором и из металла с позолотой в виде дерева. Такие ворота и забор подойдут под следующие стили: средиземноморский, испанский и тосканский, под рустик и шале. Но они совершенно не подходят под кантри, где забор лучше сделать деревянным.
Эта потрясающая идея ворот с орнаментом эклектична и достаточно универсальна. В принципе, ее можно использовать практически для любого стиля в дизайне фасадов, правда, в различных цветовых вариациях. Например, оригинальный цвет подойдет под кантри и рустик, белый – под коастал и американский, кованый вариант – под классику, белый кованый – под неоклассику, замковый стиль.
Данный вариант придает грубой ковке изрядную долю элегантности. Обычно такие ворота используются для заборов из бетона, оштукатуренных в серый бледный цвет, в бежевый или коричневый. Такая комбинация подходит почти под все классические стили, особенно – под французскую эклектику, французское шато, французский прованс, а также под английский стиль, голландский, неоклассику и замковый.
Такие кованые ворота с геометричным или даже параметрическим орнаментом эффектно подадут современный дом в стиле модерн или минимализм. Добавление дерева и камня в дизайн здесь придает забору не атмосферу кантри, а люксовое настроение.
Такой вариант отлично подойдет под стили фахверк, готику и неоготику (стили, популярные в США), замковый стиль, правильно он будет смотреться и на фоне большого шато.
Такие простые ворота обычно отлично подходят к слишком брутальному кирпичному фасаду, который нужно слегка украсить орнаментом.
А эти ворота – истинное украшение дома и участка, им в пару – стили неоклассика, бразильяно, ар-деко, прованс для фасадов.
Столь широкие ворота лучше всего использовать на больших участках, в противном случае лучше поставить двое ворот среднего размера.
Данный вариант мы уже обсуждали выше, и лучше всего он подходит под стили модерн, классику, замковый стиль.
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