​Тренды в дизайне интерьера в 2018 году

Тренды дизайна интерьера в 2018 году будут продолжением тех удивительных ультра-модных идей, что мы видели прежде. Только теперь эти оттенки, приемы и стили становятся все более и более распространенными. Не считая временных изменений и модных веяний, которые уйдут уже в следующем сезоне, здесь мы говорим о том, что действительно будет популярным и будет двигать дизайн интерьера вперед по всему миру.

15 трендов, которые мы собрали в этой Книге Идей, будут радовать нас в современных интерьерах не только в завтра, но и послезавтра. Сейчас такие интерьеры можно назвать ультра-модными, но благодаря развитию технологий они будут становиться все более и более доступными для широкого круга.