​Тренды в дизайне интерьера в 2018 году

Тренды дизайна интерьера в 2018 году будут продолжением тех удивительных ультра-модных идей, что мы видели прежде. Только теперь эти оттенки, приемы и стили становятся все более и более распространенными. Не считая временных изменений и модных веяний, которые уйдут уже в следующем сезоне, здесь мы говорим о том, что действительно будет популярным и будет двигать дизайн интерьера вперед по всему миру.
15 трендов, которые мы собрали в этой Книге Идей, будут радовать нас в современных интерьерах не только в завтра, но и послезавтра. Сейчас такие интерьеры можно назвать ультра-модными, но благодаря развитию технологий они будут становиться все более и более доступными для широкого круга.
Эти два дополнения к общему виду современной кухни навсегда изменят ее облик. Дополнительная подсветка сместит акцент с фасадов на зону столешницы, блеск техники и стекла, а сам стеклянный фартук позволяет нам добиться абсолютно любых узоров, оттенков и цветов. Просто нужно заказать желаемый принт или же показать один удивительный оттенок, который будет определять настроение всей комнаты.
Ура, мы все дальше отходим от «советских» стенок и все больше приближаемся к американскому формату гостиной. Так, именно встроенные системы хранения – из простого гипсокартона, из комбинаций гипсокартона и деревянных полочек, а в некоторых зонах даже дверей и выдвижных модулей (ящиков и т. п.) – будут идеальным решением для нашей гостиной. Их легко можно подогнать под размер, а визуально они практически не занимают места, в отличие от корпусной мебели.
Столовая становится местом настоящего шоу, тогда как гостиная превращается во все более и более нейтральное пространство, идеальное для просмотра телевизора. Ранее именно в гостиной собирались люди, поэтому именно она создавалась максимально роскошной. Теперь же эту роль берет на себя столовая.
Комбинации стилей в столовой доходят до того, что практически противоположные вариации (например, шале и лофт) встречаются вместе в одной комнате. Но здесь всегда остается место для изысканной цветовой палитры.
Все популярнее становятся универсальные нейтральные интерьеры без акцентных цветов. Как известно, определенный цвет заставляет чувствовать нас определенные эмоции, а квартиры, как эта, просто являются удобным фоном для нашей жизни. Для простоты жизни мы все чаще выбираем белые, серые, бледно-коричневые, черные и серые, древесные и каменные палитры.
Дерево тоже становится все более бледным. В коричневой, черной или серой вариации мы видим бледные оттенки чаще других, будь то отделка пола, мебель или потолок. Рыжие оттенки уходят в прошлое, оставляя нишу «традиционного дерева» темно-коричневым насыщенным оттенкам с медовой составляющей (как на фотографии выше на балконе-террасе).
Узкие модули да и вообще миниатюрная мебель видятся многим дизайнерам более эффектными. Мини-вариации диванов, кресел, комодов, полочек, шкафов, кухонь, гардеробов, стульев, кофейных столиков – все сейчас в моде!
Так как интерьеры становятся все более лаконичными и светлыми, нейтральные гаммы побеждают яркие тенденции, а комфортабельность ставится превыше всего, интерьер требует гармоничного акцентного элемента. Очень часто им становится мозаика (керамическая плитка с орнаментом, чаще всего в средиземноморском или скандинавском стиле), которая может быть как бледной, так и яркой.
Конечно же, встроенные системы хранения, которые могут преобразить даже самый ужасный план квартиры, в белом цвете смотрятся гораздо лучше в маленькой квартире. Впоследствии мы будем видеть все более и более изощренные и мультифункциональные вариации с различными оттенками, которые визуально будут еще лаконичнее и эффектнее, чем все их предшественники.
В тех интерьерах, где акценты присутствуют (скорее всего – на нейтральном фоне) становятся актуальными эффекты омбре. Например, в детской девочки-подростка в подобном формате будут собраны оттенки такого типа – оранжевый, пурпурный, розовый, алый, а в гостиной – голубой, бирюзовый, темно-синий, небесно-голубой, чирок.
В светлых, белых, серых и бежевых интерьерах в роли акцента могут выступать маленькие пластиковые элементы, столь распространенные и удобные. И это – будущее интерьера, где акценты будут меняться со временем, а фон оставаться прежним.
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