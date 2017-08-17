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​Тренды в дизайне интерьера в 2018 году

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design Гостиная в стиле модерн
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Тренды дизайна интерьера в 2018 году будут продолжением тех удивительных ультра-модных идей, что мы видели прежде. Только теперь эти оттенки, приемы и стили становятся все более и более распространенными. Не считая временных изменений и модных веяний, которые уйдут уже в следующем сезоне, здесь мы говорим о том, что действительно будет популярным и будет двигать дизайн интерьера вперед по всему миру.

15 трендов, которые мы собрали в этой Книге Идей, будут радовать нас в современных интерьерах не только в завтра, но и послезавтра. Сейчас такие интерьеры можно назвать ультра-модными, но благодаря развитию технологий они будут становиться все более и более доступными для широкого круга.

​Стеклянные кухонные фартуки с подсветкой

Reforma integral de vivienda en barrio de Chueca de Madrid por Traber Obras, Traber Obras Traber Obras Кухня в стиле модерн
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

Эти два дополнения к общему виду современной кухни навсегда изменят ее облик. Дополнительная подсветка сместит акцент с фасадов на зону столешницы, блеск техники и стекла, а сам стеклянный фартук позволяет нам добиться абсолютно любых узоров, оттенков и цветов. Просто нужно заказать желаемый принт или же показать один удивительный оттенок, который будет определять настроение всей комнаты.

​Встроенные системы хранения

VIVIENDA EN CENTRO A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. Гостиная в стиле модерн
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

Ура, мы все дальше отходим от «советских» стенок и все больше приближаемся  к американскому формату гостиной. Так, именно встроенные системы хранения – из простого гипсокартона, из комбинаций гипсокартона и деревянных полочек, а в некоторых зонах даже дверей и выдвижных модулей (ящиков и т. п.) – будут идеальным решением для нашей гостиной. Их легко можно подогнать под размер, а визуально они практически не занимают места, в отличие от корпусной мебели.

​Комбинированные стили в столовой

Crespià, Dröm Living Dröm Living Столовая комната в скандинавском стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Столовая становится местом настоящего шоу, тогда как гостиная превращается во все более и более нейтральное пространство, идеальное для просмотра телевизора. Ранее именно в гостиной собирались люди, поэтому именно она создавалась максимально роскошной. Теперь же эту роль берет на себя столовая. 

Комбинации стилей в столовой доходят до того, что практически противоположные вариации (например, шале и лофт) встречаются вместе в одной комнате. Но здесь всегда остается место для изысканной цветовой палитры.

​Нейтральные цветовые гаммы без акцентов

Apartamento en Poblenou: 100% industrial, Dröm Living Dröm Living Столовая комната в стиле лофт
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Все популярнее становятся универсальные нейтральные интерьеры без акцентных цветов. Как известно, определенный цвет заставляет чувствовать нас определенные эмоции, а квартиры, как эта, просто являются удобным фоном для нашей жизни. Для простоты жизни мы все чаще выбираем белые, серые, бледно-коричневые, черные и серые, древесные и каменные палитры.

​Бледные оттенки древесины

Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design Гостиная в стиле модерн
Susanna Cots Interior Design

Transversal Expression

Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design

Дерево тоже становится все более бледным. В коричневой, черной или серой вариации мы видим бледные оттенки чаще других, будь то отделка пола, мебель или потолок. Рыжие оттенки уходят в прошлое, оставляя нишу «традиционного дерева» темно-коричневым насыщенным оттенкам с медовой составляющей (как на фотографии выше на балконе-террасе).

​Узкие модули и мини-мебель

Proyecto Ciutadella, Dröm Living Dröm Living Гостиная в скандинавском стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Узкие модули да и вообще миниатюрная мебель видятся многим дизайнерам более эффектными. Мини-вариации диванов, кресел, комодов, полочек, шкафов, кухонь, гардеробов, стульев, кофейных столиков – все сейчас в моде!

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​Мозаика

Diseño de Cocina en Madrid, Línea 3 Cocinas Madrid Línea 3 Cocinas Madrid Кухня в стиле модерн Глина Белый
Línea 3 Cocinas Madrid

Línea 3 Cocinas Madrid
Línea 3 Cocinas Madrid
Línea 3 Cocinas Madrid

Так как интерьеры становятся все более лаконичными и светлыми, нейтральные гаммы побеждают яркие тенденции, а комфортабельность ставится превыше всего, интерьер требует гармоничного акцентного элемента. Очень часто им становится мозаика (керамическая плитка с орнаментом, чаще всего в средиземноморском или скандинавском стиле), которая может быть как бледной, так и яркой.

Белая мебель

Salón en Barcelona: Color y Funcionalidad, Dröm Living Dröm Living Гостиная в стиле модерн
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Конечно же, встроенные системы хранения, которые могут преобразить даже самый ужасный план квартиры, в белом цвете смотрятся гораздо лучше в маленькой квартире. Впоследствии мы будем видеть все более и более изощренные и мультифункциональные вариации с различными оттенками, которые визуально будут еще лаконичнее и эффектнее, чем все их предшественники. 

Акценты в формате омбре

32 m2 mediterráneos, Dröm Living Dröm Living ГостинаяДиваны и кресла
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

В тех интерьерах, где акценты присутствуют (скорее всего – на нейтральном фоне) становятся актуальными эффекты омбре. Например, в детской девочки-подростка в подобном формате будут собраны оттенки такого типа – оранжевый, пурпурный, розовый, алый, а в гостиной – голубой, бирюзовый, темно-синий, небесно-голубой, чирок.

​Яркий пластик

homify Ванная комната в стиле модерн Фиолетовый / Лиловый
homify

homify
homify
homify

В светлых, белых, серых и бежевых интерьерах в роли акцента могут выступать маленькие пластиковые элементы, столь распространенные и удобные. И это – будущее интерьера, где акценты будут меняться со временем, а фон оставаться прежним.

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До и После: Ремонт квартиры в старом доме
А вам понравились эти модные тренды в дизайне интерьере квартир и домов в 2018 году!

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