Краска или отделка? Декоративные идеи для стен

Вопрос, какой вид отделки для стен выбрать – краску или покрытие, неизменно сопровождает любой процесс ремонта помещений внутри дома и на и на открытом воздухе.
Мы собрали для вас небольшой обзор типов отделки, достаточно разнообразных, чтобы дать представление о достоинствах и возможностях использования в интерьере каждого из них.
Каменная отделка стены вокруг камина с живым огнем, особенно для уютной зоны отдыха на уличной веранде – идеальный вариант и с точки зрения практичности, и как великолепное украшение пространства.
Мозаичная плитка – отличная альтернатива для отделки ванных комнат, по сравнению с традиционными квадратами плитки ее рисунок смотрится более разнообразным.
Камень – превосходный материал и для внешней отделки дома, придающий простым строениям монументальность и оригинальный вид.
Современные технологии позволяют привнести естественность и природное оформление внутрь дома. Зеленая фитостена из стабилизированного мха – свежесть и простота экостиля в интерьере.
Нет необходимости всю стену оформлять одним материалом, вы можете выбрать для декора только одну область, подчеркнуть отдельные элементы.
Сочные, насыщенные оттенки применимы не только для отделки стен, можно оформить в таком стиле всю комнату, задействовав и пол, и ковер, и мебель.
Компактный и оригинальный вид экологичного декора стены – вертикальный сад, который можно составить из самых разнообразных растений.