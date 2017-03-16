Краска или отделка? Декоративные идеи для стен

Вопрос, какой вид отделки для стен выбрать – краску или покрытие, неизменно сопровождает любой процесс ремонта помещений внутри дома и на и на открытом воздухе.

Мы собрали для вас небольшой обзор типов отделки, достаточно разнообразных, чтобы дать представление о достоинствах и возможностях использования в интерьере каждого из них.