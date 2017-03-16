Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Краска или отделка? Декоративные идеи для стен

Перла Вереника Перла Вереника
Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar, ana roman ana roman Столовая комнатаАксессуары и декор
Loading admin actions …

Вопрос, какой вид отделки для стен выбрать – краску или покрытие, неизменно сопровождает любой процесс ремонта помещений внутри дома и на  и на открытом воздухе. 

Мы собрали для вас небольшой обзор типов отделки, достаточно разнообразных, чтобы дать представление о достоинствах и возможностях использования в интерьере каждого из них. 

1. Стена с камином во дворе

homify Спа в стиле модерн Многоцветный
homify

homify
homify
homify

Каменная отделка стены вокруг камина с живым огнем, особенно для уютной зоны отдыха на уличной веранде – идеальный вариант и с точки зрения практичности, и как великолепное украшение пространства.

2. Отделка мозаикой

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Ванная комната в стиле модерн
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

Мозаичная плитка – отличная альтернатива для отделки ванных комнат, по сравнению с традиционными квадратами плитки ее рисунок смотрится более разнообразным. 

3. Отделка фасада

Fazenda Santo Antônio do Leite, Mario Caetano e Eliane Pinheiro Mario Caetano e Eliane Pinheiro Дома в стиле кантри
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

Камень – превосходный материал и для внешней отделки дома, придающий простым строениям монументальность и оригинальный вид.

4. Зеленая стена в комнате

Wandgestaltung Green, Freund GmbH Freund GmbH Озеленение
Freund GmbH

Freund GmbH
Freund GmbH
Freund GmbH

Современные технологии позволяют привнести естественность и природное оформление внутрь дома. Зеленая фитостена из стабилизированного мха – свежесть и простота экостиля в интерьере.

5. Точечный декор

homify
homify

homify
homify
homify

Нет необходимости всю стену оформлять одним материалом, вы можете выбрать для декора только одну область, подчеркнуть отдельные элементы.

6. Яркие цвета повсюду

Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar, ana roman ana roman Столовая комнатаОсвещение
ana roman

ana roman
ana roman
ana roman

Сочные, насыщенные оттенки применимы не только для отделки стен, можно оформить в таком стиле всю комнату, задействовав и пол, и ковер, и мебель.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Вертикальный сад

Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar, ana roman ana roman Озеленение
ana roman

ana roman
ana roman
ana roman

Компактный и оригинальный вид экологичного декора стены – вертикальный сад, который можно составить из самых разнообразных растений. 

8. Состаренный камень

Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar, ana roman ana roman Столовая комнатаАксессуары и декор
ana roman

ana roman
ana roman
ana roman

Монументальные плиты состаренного камня – нарочито грубоватое, но отнюдь не безвкусное украшение интерьера. 

Как мы на Руси срубы строим

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо