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Стеклянные лестницы

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Einfamilienhaus im Filstal, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Еще полвека назад лестницу из стекла можно было встретить разве что в фантастических фильмах, однако развитие науки позволило в разы улучшить качественные характеристики этого материала. Высокопрочное многослойного стекло триплекс произвело настоящую революцию в строительстве. На сегодняшний день триплекс присутствует практически в каждой современной постройке, а в некоторых из них любители неожиданных дизайнерских ходов создают настоящие многопролетные лестницы из стекла, которые придают интерьеру особую нотку экзотичности и блеска.

Ощущение полета

Glastreppen, lifestyle-treppen.de lifestyle-treppen.de Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
lifestyle-treppen.de

lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de

Поднимаясь и спускаясь по стеклянной лестнице, возникает ощущение парения в воздухе. Ступеньки  из стекла создают в помещении атмосферу легкости, превращая громоздкий и тяжелый объект в привлекательный дизайнерский элемент. Тем не менее, хрупкость триплекса – это лишь видимый визуальный эффект, на самом деле этот материал обладает  невероятной прочностью. Такое стекло легко выдержит даже удар свинцового шара, падающего с большой высоты.

Стеклянные балюстрады

Blockstufentreppe, Aufleiter & Roy GmbH Aufleiter & Roy GmbH Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Aufleiter &amp; Roy GmbH

Aufleiter & Roy GmbH
Aufleiter &amp; Roy GmbH
Aufleiter & Roy GmbH

Каким бы прочным не было современное стекло, многие архитекторы не решаются устанавливать стеклянные лестницы в частные дома и общественные учреждения по совершенно банальной причине – многие люди боятся высоты и испытывают ощущение дискомфорта при необходимости каждый раз парить между этажами. В качестве альтернативы архитекторы придумали стеклянные балюстрады, которые так же, как и ступени из стекла, визуально облегчают конструкцию лестницы, не вызывая при этом неприятных эмоций у подверженных акрофобии людей.

Стеклянные перегородки

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Еще одно новомодное интерьерное решение для лестничных проемов – стеклянные перегородки, установка которых возможна в самых разных зданиях и помещениях. Их важной особенностью является специфический монтаж, который производится на алюминиевом каркасе с помощью специальных зажимов. Такая конструкция создает ощущение сплошной стены из стекла. Стеклянные перегородки выглядят невероятно стильно, при этом обладают высочайшей прочностью и надежностью.

Плавающая лестница

Apartment in Ekaterinburg, E_interior E_interior Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
E_interior

Apartment in Ekaterinburg

E_interior
E_interior
E_interior

Лестница на больцах или как ее еще называют плавающая лестница представляет собой ультра современный взгляд на классическую концепцию лестничных проемов. Вместо привычных подступенков, ее ступени соединены между собой специальными самонесущими элементами – больцами. На фото четко продемонстрировано как органично такая лестница может вписаться в цветовую гамму и минималистичный стиль интерьера. 

Невероятные эксперименты

Einfamilienhaus im Filstal, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Лестница – излюбленный объект дизайнерских экспериментов, которые иногда граничат со здравым смыслом. Пройтись по лестнице, изображенной на фото, решится не каждый. Кажется, что здесь каждый неловкий шаг может закончиться нежелательной травмой. На самом деле, расстояние между ступенями не такое большое, как кажется на фото, а с точки  зрения эстетических свойств, лестница выглядит очень модно и инновативно.

Поп-арт в городской квартире
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