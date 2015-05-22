Каким бы прочным не было современное стекло, многие архитекторы не решаются устанавливать стеклянные лестницы в частные дома и общественные учреждения по совершенно банальной причине – многие люди боятся высоты и испытывают ощущение дискомфорта при необходимости каждый раз парить между этажами. В качестве альтернативы архитекторы придумали стеклянные балюстрады, которые так же, как и ступени из стекла, визуально облегчают конструкцию лестницы, не вызывая при этом неприятных эмоций у подверженных акрофобии людей.