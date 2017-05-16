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17 идей для русского отапливаемого балкона

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира на Пырьева, Надежда Каппер Надежда Каппер Балкон и терраса в стиле модерн Серый
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Даже не пытайтесь сопротивляться, весеннее обновление неизбежно затронет все сферы вашей жизни. Сама природа ярчайшими лучами весеннего солнышка высветит все несовершенства мира, вас окружающего, будь то любимая юбка с едва заметным пятном (да, ее все-таки придется выбросить!) или завалы на балконе, которые только и ждут, когда вы выберетесь наружу для мытья окон, а потом потихоньку приведете в порядок и сам балкон.

Вам в помощь – работы специалистов homify, которые приняли вызов и создали на балконах и лоджиях тот самый оазис, о котором мечтаем все мы, покупая квартиру с балконом или лоджией.

Сегодня мы рассматриваем варианты, которые возможны при присоединении балкона-лоджии к жилой пощади, с сопутствующим этому процессу получением разрешения, утеплением и проведением отопления.

Посмотрим, порадуемся и за дело!

Дизайнерская мебель и трендовые оттенки

homify Балкон в скандинавском стиле Черный
homify

homify
homify
homify

Яркие акценты и потрясающие виды

дизайн квартиры 42м2, sreda sreda Балкон в скандинавском стиле
sreda

дизайн квартиры 42м2

sreda
sreda
sreda

Низкий подоконник и пастельная гамма

Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des Балкон и терраса в стиле модерн
Polygon arch&amp;des

Myalik apartment

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Мега-удобные пуфы и место для хранения велосипедов

Лоджия Anastasya Avvakumova Балкон и веранда в стиле лофт
Anastasya Avvakumova

Лоджия

Anastasya Avvakumova
Anastasya Avvakumova
Anastasya Avvakumova

Барная стойка и сверкающий хрусталь

Квартира на Пырьева, Надежда Каппер Надежда Каппер Балкон и терраса в стиле модерн Серый
Надежда Каппер

Квартира на Пырьева

Надежда Каппер
Надежда Каппер
Надежда Каппер

Скандинавский уютна вашем балконе

Квартира однокомнатная для аренды, Оксана Мухина Оксана Мухина Балконы и веранды в эклектичном стиле
Оксана Мухина

Квартира однокомнатная для аренды

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

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Модные орнаменты и стильная роскошь

Дизайн-проект в ЖК Миргород, Details, design studio Details, design studio Балконы и веранды в эклектичном стиле Белый
Details, design studio

Дизайн-проект в ЖК Миргород

Details, design studio
Details, design studio
Details, design studio

Строгая геометрия и трендовые цвета

Квартира для молодой девушки, OBJECT OBJECT Балкон в скандинавском стиле
OBJECT

Квартира для молодой девушки

OBJECT
OBJECT
OBJECT

Классический мрамор и уютный люкс

Балкон на кухне homify Балконы и веранды в эклектичном стиле Дерево Бежевый
homify

Балкон на кухне

homify
homify
homify

Максимум стиля и минимум предметов

homify Балкон и терраса в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Место для шитья и много велосипедов

Трехкомнатная квартира с функциональным балконом, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
LANDIK INTERIOR DESIGN

Трехкомнатная квартира с функциональным балконом

LANDIK INTERIOR DESIGN
LANDIK INTERIOR DESIGN
LANDIK INTERIOR DESIGN

Блеск и глянец в обрамлении из классических деталей

ВЫСОКИЙ ПОЛЕТ Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Балконы и веранды в эклектичном стиле
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой

ВЫСОКИЙ ПОЛЕТ

Мастерская интерьера Юлии Шевелевой
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой

Изысканный синий и зелень

homify Балкон и веранда в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Классическая роскошь и супер-модное подвесное кресло

Золотое сияние, Artstyle Artstyle Балкон и терраса в классическом стиле
Artstyle

Золотое сияние

Artstyle
Artstyle
Artstyle

Зеркальное царство и хромированный блеск

Tromse, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Балкон и терраса в классическом стиле Серый
mlynchyk interiors

Tromse

mlynchyk interiors
mlynchyk interiors
mlynchyk interiors

Уютный модерн и эргономика

homify Балкон и терраса в стиле минимализм
homify

homify
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Волшебные сны и пастельная гамма

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda Спальня в скандинавском стиле
sreda

дизайн студии в скандинавском стиле

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sreda
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