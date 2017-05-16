17 идей для русского отапливаемого балкона

Даже не пытайтесь сопротивляться, весеннее обновление неизбежно затронет все сферы вашей жизни. Сама природа ярчайшими лучами весеннего солнышка высветит все несовершенства мира, вас окружающего, будь то любимая юбка с едва заметным пятном (да, ее все-таки придется выбросить!) или завалы на балконе, которые только и ждут, когда вы выберетесь наружу для мытья окон, а потом потихоньку приведете в порядок и сам балкон.

Вам в помощь – работы специалистов homify, которые приняли вызов и создали на балконах и лоджиях тот самый оазис, о котором мечтаем все мы, покупая квартиру с балконом или лоджией.

Сегодня мы рассматриваем варианты, которые возможны при присоединении балкона-лоджии к жилой пощади, с сопутствующим этому процессу получением разрешения, утеплением и проведением отопления.

Посмотрим, порадуемся и за дело!