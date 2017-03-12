10 идей как оборудовать систему хранения в спальне

Хотя основная функция спальни очевидна уже из названия этой комнаты, кроме умиротворенного сна здесь мы зачастую храним и большую часть своих вещей, начиная от постельного белья и заканчивая верхней одеждой в шкафах. Такое сочетание места для хранения и места для отдыха не всегда получается комфортным. Чтобы сохранить в спальне простор и уют, система хранения должна быть максимально скрытой от глаз, не занимать центральное место в интерьере.
Давайте посмотрим, какие дизайнерские решения помогут сделать спальню действительно местом для сна и при этом, найти место для всех вещей.
Такие кровати – настоящее спасение для квартир. В огромный ящик под кроватью легко уместятся все крупногабаритные вещи для длительного хранения, постельное белье, подушки и одеяла.
Элегантное решение – шкафы симметрично расположены вокруг двери, отделка дверей совпадает по цвету со стенами комнаты, что скрадывает размеры вместительной системы хранения.
Часть стены рядом с кроватью обычно остается пустой, а ведь именно это пространство можно легко использовать для шкафов и полок. Таким образом и все нужные мелочи будут всегда под рукой, и в шкафах разместится одежда и белье.
За раздвижной дверью шкафа-купе можно разместить и небольшой рабочий кабинет. Закрывая дверцу вы получаете идеальный интерьер для спальни без лишних деталей, а при необходимости всегда сможете поработать в спокойной обстановке.
Двухъярусная кровать для детской спальни вещь очень полезная, особенно если совместить ее еще и со шкафом ни нижнем ярусе. Таким образом, вся необходимая мебель для детской будет сгруппирована в единый комплекс, а остальное пространство – свободно для игр.
Огромный шкаф очень легко спрятать, если сделать его частью стены. Раздвижные двери несмотря на свою ширину – послушно движутся по направляющим, и весь шкаф в закрытом виде выглядит как стена спальни.
Еще одна уловка дизайнеров – спрятать нечто большое за зеркальными поверхностями. Такой шкаф с зеркальным полотном двери не только не уменьшит комнату, но и придаст ощущение глубины пространства. К тому же зеркало – очень нужная вещь в спальне рядом с гардеробом, позволяющая сразу выбрать нужный наряд.
Даже если вы вышли из детского возраста, идея спать на втором этаже может оказаться весьма удачной. Тем более, если пространство под кроватью использовать для размещения объемного шкафа.
Небольшие выдвижные ящики под кроватью весьма удобны для хранения вещей ежедневного использования: запасная пара туфель, сумки и зонты, комплекты постельного белья.
Особый колорит системы хранения – тоже немаловажная деталь. Придать уют и романтичную мечтательность интерьеру комнаты помогут такие детали, как соломенные корзины под кроватью. К тому же они достаточно объемны и удобны для хранения самых разных предметов.