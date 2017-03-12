10 идей как оборудовать систему хранения в спальне

Хотя основная функция спальни очевидна уже из названия этой комнаты, кроме умиротворенного сна здесь мы зачастую храним и большую часть своих вещей, начиная от постельного белья и заканчивая верхней одеждой в шкафах. Такое сочетание места для хранения и места для отдыха не всегда получается комфортным. Чтобы сохранить в спальне простор и уют, система хранения должна быть максимально скрытой от глаз, не занимать центральное место в интерьере.

Давайте посмотрим, какие дизайнерские решения помогут сделать спальню действительно местом для сна и при этом, найти место для всех вещей.