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10 идей как оборудовать систему хранения в спальне

Перла Вереника Перла Вереника
Квартира для души, Polovets design studio Polovets design studio Спальня в стиле минимализм
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Хотя основная функция спальни очевидна уже из названия этой комнаты, кроме умиротворенного сна здесь мы зачастую храним и большую часть своих вещей, начиная от постельного белья и заканчивая верхней одеждой в шкафах. Такое сочетание места для хранения и места для отдыха не всегда получается комфортным. Чтобы сохранить в спальне простор и уют, система хранения должна быть максимально скрытой от глаз, не занимать центральное место в интерьере. 

Давайте посмотрим, какие дизайнерские решения помогут сделать спальню действительно местом для сна и при этом, найти место для всех вещей.

1. Традиционная система хранения: кровать с подъемным механизмом

DUGAR HOME, DECORSIA HOME,S.L. DECORSIA HOME,S.L. Спальная комната Кровати и изголовья
DECORSIA HOME,S.L.

DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.

Такие кровати – настоящее спасение для квартир. В огромный ящик под кроватью легко уместятся все крупногабаритные вещи для длительного хранения, постельное белье, подушки и одеяла.

2. Пара шкафов рядом с дверью

homify Гардеробная в стиле модерн ДПК Белый
homify

homify
homify
homify

Элегантное решение – шкафы симметрично расположены вокруг двери, отделка дверей совпадает по цвету со стенами комнаты, что скрадывает размеры вместительной системы хранения.

3. Вокруг изголовья кровати

N.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Спальня в стиле модерн
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Часть стены рядом с кроватью обычно остается пустой, а ведь именно это пространство можно легко использовать для шкафов и полок. Таким образом и все нужные мелочи будут всегда под рукой, и в шкафах разместится одежда и белье.

4. Письменный стол, интегрированный со шкафом

Квартира для души, Polovets design studio Polovets design studio Спальня в стиле минимализм
Polovets design studio

Квартира для души

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

За раздвижной дверью шкафа-купе можно разместить и небольшой рабочий кабинет. Закрывая дверцу вы получаете идеальный интерьер для спальни без лишних деталей, а при необходимости всегда сможете поработать в спокойной обстановке.

5. Двухъярусная кровать со шкафом

Kişiye Özel Ranza Tasarımı, MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Детская комната в стиле модерн Дерево Белый
MOBİLYADA MODA

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

Двухъярусная кровать для детской спальни вещь очень полезная, особенно если совместить ее еще и со шкафом ни нижнем ярусе. Таким образом, вся необходимая мебель для детской будет сгруппирована в единый комплекс, а остальное пространство – свободно для игр.

6. Встроенный шкаф

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Спальня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Огромный шкаф очень легко спрятать, если сделать его частью стены. Раздвижные двери несмотря на свою ширину – послушно движутся по направляющим, и весь шкаф в закрытом виде выглядит как стена спальни.

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7. Шкаф с зеркальной дверью

Квартира двухкомнатная, Оксана Мухина Оксана Мухина Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Оксана Мухина

Квартира двухкомнатная

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

Еще одна уловка дизайнеров – спрятать нечто большое за зеркальными поверхностями. Такой шкаф с зеркальным полотном двери не только не уменьшит комнату, но и придаст ощущение глубины пространства. К тому же зеркало – очень нужная вещь в спальне рядом с гардеробом, позволяющая сразу выбрать нужный наряд.

8. Над шкафом

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living Спальня в скандинавском стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Даже если вы вышли из детского возраста, идея спать на втором этаже может оказаться весьма удачной. Тем более, если пространство под кроватью использовать для размещения объемного шкафа.

9. Выдвижные ящики под кроватью

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas Спальня в стиле модерн
MeMo arquitectas

MeMo arquitectas
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

Небольшие выдвижные ящики под кроватью весьма удобны для хранения вещей ежедневного использования: запасная пара туфель, сумки и зонты, комплекты постельного белья.

10. Корзины в стиле кантри

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda Спальня в скандинавском стиле
sreda

дизайн студии в скандинавском стиле

sreda
sreda
sreda

Особый колорит системы хранения – тоже немаловажная деталь. Придать уют и романтичную мечтательность интерьеру комнаты помогут такие детали, как соломенные корзины под кроватью. К тому же они достаточно объемны и удобны для хранения самых разных предметов.

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