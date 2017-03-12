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TOP-5 лучших Книг Идей этой недели

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
DublDom 2.110, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov ГостинаяДиваны и кресла
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Отличные дворики, шикарная терраса, потрясающий деревянный дом мечты, маленькая дача и простые советы по эконом-ремонту… То, что всегда в тренде на homify, попало в наш популярный рейтинг и на этой неделе!

9 маленьких двориков для уютного летнего отдыха

Black Wicker Chair homify Сад Мебель
homify

Black Wicker Chair

homify
homify
homify

В этом обзоре мы рассмотрим несколько советов от специалистов, которые помогут поддерживать двор в отличном состоянии без лишних хлопот. Зимние месяцы позади, и скоро нам захочется снова отдохнуть на террасе или в тихой беседке в саду. Что нужно сделать весной, чтобы восстановить и украсить эту часть двора – давайте вместе изучим ряд интересных идей.

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Настоящее русское шале за 5 млн рублей

DublDom 2.110, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

DublDom 2.110

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Такой дом поразит любого ценителя скандинавского стиля и шале! Объединившись вместе, они создали новый русский деревянный дом, которым будет гордиться любой владелец!

Удивительный сборный проект дома от архитектурного бюро BIO может быть реализован на вашем участке всего за пару дней! Данный дом считается вариацией формата ДубльДом130 и является универсальным решением для семьи.

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Превращение садового участка в стильную террасу

Taras kompozytowy Rehau. Realizacja w Bolesławcu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Владельцы одного дома имели возле него не использующийся участок, который нуждался в обновлении. Его состояние явно было запущенным, но профессионалы рассмотрели в нем перспективу и решили создать террасу с деревянным напольным покрытием, затененной беседкой, современными предметами мебели. Давайте посмотрим на этот шаг за шагом…

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Крошечный дом с потрясающим дизайном!

Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Дома в стиле минимализм Изделия из древесины Эффект древесины
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Нынешние тенденции в архитектуре активно склоняются к удобству и лаконичности. Все больше людей живут сейчас по принципу ’чем меньше – тем лучше“, добровольно предпочитая роскоши практичность. Дом, который мы сегодня вам покажем, наглядно демонстрирует названный подход. Он расположен в Калифорнии, США. Здесь на 42 м² удалось разместить все самое необходимое для счастливой жизни целого семейства. Благодаря фотографу из CHIBI MOKU мы имеем возможность рассмотреть все детали этого проекта. Итак, начинаем!

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Дешевые и простые способы обновления дома

homify Стены и полПлитка
homify

homify
homify
homify

Многим хочется хоть как-то обновить свой дом. Но не всегда желания совпадают с финансовыми возможностями. Давайте посмотрим, какие способы обновления предлагают ведущие дизайнеры интерьера. Вас вдохновят эти идеи!

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Голландский дом с хорошими манерами

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