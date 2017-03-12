TOP-5 лучших Книг Идей этой недели

Отличные дворики, шикарная терраса, потрясающий деревянный дом мечты, маленькая дача и простые советы по эконом-ремонту… То, что всегда в тренде на homify, попало в наш популярный рейтинг и на этой неделе!
В этом обзоре мы рассмотрим несколько советов от специалистов, которые помогут поддерживать двор в отличном состоянии без лишних хлопот. Зимние месяцы позади, и скоро нам захочется снова отдохнуть на террасе или в тихой беседке в саду. Что нужно сделать весной, чтобы восстановить и украсить эту часть двора – давайте вместе изучим ряд интересных идей.
Такой дом поразит любого ценителя скандинавского стиля и шале! Объединившись вместе, они создали новый русский деревянный дом, которым будет гордиться любой владелец!
Удивительный сборный проект дома от архитектурного бюро BIO может быть реализован на вашем участке всего за пару дней! Данный дом считается вариацией формата ДубльДом130 и является универсальным решением для семьи.
Владельцы одного дома имели возле него не использующийся участок, который нуждался в обновлении. Его состояние явно было запущенным, но профессионалы рассмотрели в нем перспективу и решили создать террасу с деревянным напольным покрытием, затененной беседкой, современными предметами мебели. Давайте посмотрим на этот шаг за шагом…
Нынешние тенденции в архитектуре активно склоняются к удобству и лаконичности. Все больше людей живут сейчас по принципу ’чем меньше – тем лучше“, добровольно предпочитая роскоши практичность. Дом, который мы сегодня вам покажем, наглядно демонстрирует названный подход. Он расположен в Калифорнии, США. Здесь на 42 м² удалось разместить все самое необходимое для счастливой жизни целого семейства. Благодаря фотографу из CHIBI MOKU мы имеем возможность рассмотреть все детали этого проекта. Итак, начинаем!
Многим хочется хоть как-то обновить свой дом. Но не всегда желания совпадают с финансовыми возможностями. Давайте посмотрим, какие способы обновления предлагают ведущие дизайнеры интерьера. Вас вдохновят эти идеи!