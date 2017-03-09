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10 советов фэн-шуй, которые помогут изменить вашу жизнь

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Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Гостиные в эклектичном стиле
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Искусство философии фэн-шуй базируется на трех основных категориях китайской мудрости: на энергии Ци, которая пронизывает всю нашу Вселенную; на равновесии двух противоположностей — Инь и Ян; на взаимодействии пяти стихий (или так называемых первоэлементов), из которых создана Вселенная — это огонь, вода, металл, дерево и земля. Энергия Ци способствует успеху, изобилию и процветанию, а недостаток Ци приводит к застою и проблемам. В основе фэн-шуй лежит представление о том, что в мире не существует ничего неподвижного. Все постоянно меняется и все взаимосвязано. Направление помогает подыскать верные способы исправления и преодоления неблагоприятных энергетических условий, имеющихся практически в каждом доме. Сегодня мы и собираемся об этом поговорить.

1. Центр дома

Light and bright! CC Construction Гостиная в классическом стиле
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

Согласно учению о гармонизации окружающего пространства, центр помещения, где вы привыкли отдыхать, относится к стихии Земли, который еще называют зоной здоровья. Правильно обустроить это место помогут следующие рекомендации.

• Центр комнаты должен оставаться свободным. Поэтому имеет смысл положить здесь хороший ковер и поставить небольшой журнальный столик . Эти простые манипуляции абсолютно соответствуют нашим потребностям в плане обустройства гостиной. 

• Мебель должна быть развернута лицевой частью к окнам, а задней – к стене. Таким образом создается ощущение защищенности. 

• Все мы понимаем значение солнца и путеводных звезд для мореплавателей. Так и светильники в нашем доме приравниваются к «спасательным» элементам. Специалисты рекомендуют многоуровневый сценарий света. 

• Благоприятные цвета могут быть темными или яркими, но в то же время они должны быть не кричащими.

2. Свежий воздух

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Проветривание – это свежая энергетика в доме. Открывайте окна каждый день независимо от погоды. Такой ритуал хорошо отразится на здоровье ваших домочадцев и, как уверяют специалисты, на вашем самочувствии, настроении и финансах.  (7 хитростей для привлечения денег в дом по фен-шую)

3. Только самое необходимое и работающее

homify Спальня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

«Decluttering» – это избавление от лишних и мешающихся вещей. Начните с малого, собрав в один пакет или коробку все ненужные чеки, старые тетрадки и прочую утварь. Пересмотрите свой гардероб и, наконец, распрощайтесь с тем, что уже никогда вам не пригодится. Все это, как и мусор, является хранилищем негативной информации. А ее нужно выносить как можно чаще, но не после заката солнца.

4. Свежие цветы

Summer Calla Lily Plant Appleyard London Сад Растения
Appleyard London

Summer Calla Lily Plant

Appleyard London
Appleyard London
Appleyard London

Цветы, как и приятная музыка, помогают взбодрить и активизировать положительные энергии дома.

5. Хлеб и соль

Salt Keeper Oggetto Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
Oggetto

Salt Keeper

Oggetto
Oggetto
Oggetto

Соль веками являлась одним из самых ценных минералов. И в фэн-шуй она играет интересную роль. Прежде всего соль — это кристалл, который одновременно чистит и поглощает негативную энергию. При переезде в новый дом рекомендуется на время бросить по щепотке соли в каждый угол.

6. Солнце в доме

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Гостиные в эклектичном стиле
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

Свет является мощным стимулятором энергии Ци. Имея происхождение от стихии Огня, он больше всего проявляет свои действия в южной части комнат и дома. Свет также поддерживает стихию Земли на северо-востоке и юго-западе. Самый эффективный источник света — это естественное солнечное освещение, но если его мало, зеркала придут на помощь. Однако не переусердствуйте, так как именно они, согласно философии, являются проводниками в потусторонние миры.

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7. Здоровый сон

Bedroom homify Спальня в стиле модерн
homify

Bedroom

homify
homify
homify

Фен-шуй спальни говорит, что нельзя ставить кровать так, чтобы ноги спящего были направлены на дверь или в столону санузла; чтобы кровать отражалась в зеркале; чтобы изголовье кровати стояло у окна. Небольшая перестановка поможет избавиться от какого-либо негативного фактора. Если это невозможно сделать, используйте ширму для снятия негативного влияния.

8. Простор в прихожей

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

Удача и процветание приходят в наш дом через входную дверь. Если прихожая имеет Г-образную форму, то для движения Ци это является барьером, мешающим проникновению в другие комнаты. Решить проблему можно, изменив дизайн прихожей и украсив коридор зеркалом, картиной или фотографиями своих близких.

9. Парфюм для дома, свечи и благовония

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Гостиная в стиле модерн
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

Ароматные свечи и благовония успокаивают ваш ум и тело.

10. Моем и чистим

Putztipp der Woche: Fenster putzen, BOOK A TIGER BOOK A TIGER Окна и двери в классическом стиле
BOOK A TIGER

BOOK A TIGER
BOOK A TIGER
BOOK A TIGER

Регулярная уборка является важной составляющей философии фен-шуй. Проводите ее с радостью, и ваша жизнь изменится в лучшую сторону.

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