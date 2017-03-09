10 советов фэн-шуй, которые помогут изменить вашу жизнь

Искусство философии фэн-шуй базируется на трех основных категориях китайской мудрости: на энергии Ци, которая пронизывает всю нашу Вселенную; на равновесии двух противоположностей — Инь и Ян; на взаимодействии пяти стихий (или так называемых первоэлементов), из которых создана Вселенная — это огонь, вода, металл, дерево и земля. Энергия Ци способствует успеху, изобилию и процветанию, а недостаток Ци приводит к застою и проблемам. В основе фэн-шуй лежит представление о том, что в мире не существует ничего неподвижного. Все постоянно меняется и все взаимосвязано. Направление помогает подыскать верные способы исправления и преодоления неблагоприятных энергетических условий, имеющихся практически в каждом доме. Сегодня мы и собираемся об этом поговорить.
Согласно учению о гармонизации окружающего пространства, центр помещения, где вы привыкли отдыхать, относится к стихии Земли, который еще называют
зоной здоровья. Правильно обустроить это место помогут следующие рекомендации.
• Центр комнаты должен оставаться свободным. Поэтому имеет смысл положить здесь хороший ковер и поставить небольшой журнальный столик . Эти простые манипуляции абсолютно соответствуют нашим потребностям в плане обустройства гостиной.
• Мебель должна быть развернута лицевой частью к окнам, а задней – к стене. Таким образом создается ощущение защищенности.
• Все мы понимаем значение солнца и путеводных звезд для мореплавателей. Так и светильники в нашем доме приравниваются к «спасательным» элементам. Специалисты рекомендуют многоуровневый сценарий света.
• Благоприятные цвета могут быть темными или яркими, но в то же время они должны быть не кричащими.
Проветривание – это свежая энергетика в доме. Открывайте окна каждый день независимо от погоды. Такой ритуал хорошо отразится на здоровье ваших домочадцев и, как уверяют специалисты, на вашем самочувствии, настроении и финансах. (7 хитростей для привлечения денег в дом по фен-шую)
«Decluttering» – это избавление от лишних и мешающихся вещей. Начните с малого, собрав в один пакет или коробку все ненужные чеки, старые тетрадки и прочую утварь. Пересмотрите свой гардероб и, наконец, распрощайтесь с тем, что уже никогда вам не пригодится. Все это, как и мусор, является хранилищем негативной информации. А ее нужно выносить как можно чаще, но не после заката солнца.
Цветы, как и приятная музыка, помогают взбодрить и активизировать положительные энергии дома.
Соль веками являлась одним из самых ценных минералов. И в фэн-шуй она играет интересную роль. Прежде всего соль — это кристалл, который одновременно чистит и поглощает негативную энергию. При переезде в новый дом рекомендуется на время бросить по щепотке соли в каждый угол.
Свет является мощным стимулятором энергии Ци. Имея происхождение от стихии Огня, он больше всего проявляет свои действия в южной части комнат и дома. Свет также поддерживает стихию Земли на северо-востоке и юго-западе. Самый эффективный источник света — это естественное солнечное освещение, но если его мало, зеркала придут на помощь. Однако не переусердствуйте, так как именно они, согласно философии, являются проводниками в потусторонние миры.
Фен-шуй спальни говорит, что нельзя ставить кровать так, чтобы ноги спящего были направлены на дверь или в столону санузла; чтобы кровать отражалась в зеркале; чтобы изголовье кровати стояло у окна. Небольшая перестановка поможет избавиться от какого-либо негативного фактора. Если это невозможно сделать, используйте ширму для снятия негативного влияния.
Удача и процветание приходят в наш дом через входную дверь. Если прихожая имеет Г-образную форму, то для движения Ци это является барьером, мешающим проникновению в другие комнаты. Решить проблему можно, изменив дизайн прихожей и украсив коридор зеркалом, картиной или фотографиями своих близких.
Ароматные свечи и благовония успокаивают ваш ум и тело.
Регулярная уборка является важной составляющей философии фен-шуй. Проводите ее с радостью, и ваша жизнь изменится в лучшую сторону.
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