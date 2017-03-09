10 советов фэн-шуй, которые помогут изменить вашу жизнь

Согласно учению о гармонизации окружающего пространства, центр помещения, где вы привыкли отдыхать, относится к стихии Земли, который еще называют зоной здоровья . Правильно обустроить это место помогут следующие рекомендации.

• Центр комнаты должен оставаться свободным. Поэтому имеет смысл положить здесь хороший ковер и поставить небольшой журнальный столик . Эти простые манипуляции абсолютно соответствуют нашим потребностям в плане обустройства гостиной.

• Мебель должна быть развернута лицевой частью к окнам, а задней – к стене. Таким образом создается ощущение защищенности.

• Все мы понимаем значение солнца и путеводных звезд для мореплавателей. Так и светильники в нашем доме приравниваются к «спасательным» элементам. Специалисты рекомендуют многоуровневый сценарий света.

• Благоприятные цвета могут быть темными или яркими, но в то же время они должны быть не кричащими.