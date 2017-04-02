​10 современных домов в стиле модерн

Новая частная архитектура Мексики – это смесь модерна, модернизма и минимализма, удивительное сочетание асимметрии и гармонии, а также лучших трендовых идей в дизайне интерьера.
Сегодня мы проведем для вас экскурсию по нескольким мексиканским домам с помощью потрясающих работ фотографа Оскара Эрнандеса из городка Агуас Кальентес, что находится в центре страны.
Работая с люксовым проектами, Оскар ценит внимание к деталям, объемность и динамичность. Ниже вы сможете сами в этом убедиться.
Этот прекрасный маленький домик гармонично совмещает в себе все плюсы модерна и минимализма. Посмотреть интерьеры этого дома без мебели вы можете здесь.
Этот уникальный проект загородного дома реализован с учетом пожеланий владельцев о максимальной приватности. В Мексике порой даже в самых элитных районах участки очень маленькие (до 6 соток, обычно – 3-4), без заборов, так как поселок является закрытым (с общим ограждением по периметру и охраной), поэтому вопрос приватности частной жизни стоит достаточно остро. Сами дома находятся очень близко друг к другу, дороги узкие, поэтому коттеджи и сбоку, и напротив находятся на расстоянии 2-16 метров от вашего. А для роскошного парадного фасада и приватности используются сложные конфигурации из остекления и необычных архитектурных форм и объемов.
Посмотреть интерьеры (без мебели) этого дома вы можете здесь.
Еще парочка популярных в Мексике решений для загородного дома – открытая парковка под навесом для одного-двух автомобилей вместо гаража, плоские кровли, а также декоративная отделка парадного входа камнем.
Посмотреть фасады этого дома со всех сторон вы можете здесь.
Фасад этого дома отделан декоративными плитами под бетон, железом и обычной штукатуркой. Рамы для окон выбраны серые, а экраны безопасности на балконе стеклянные, что делает вид дома еще более современным. Обратите внимание и на шикарный парадный палисадник из разноуровневых террас справа. Посмотреть интерьеры этого дома с мебелью, задний дворик, декор и подсветку вы можете здесь.
А этот дом расположен и вовсе на участке площадью около 1,5-2 сотки. Поэтому не стоит думать, что ваши 4-6 соток – это слишком мало, чтобы построить что-то значительное. Посмотреть интерьеры этого дома с мебелью и шикарным декором вы можете здесь.
Удивительный дом с помощью отдельного модуля делает двери-слайдеры на втором этаже приватными, так как теперь они смотрят вбок, а не прямо на дом напротив. Внутри нас ждут нестандартные интерьеры с акцентами в стиле лофт и индастриал! Посмотреть интерьеры этого дома вы можете здесь.
Утонченная цветовая гамма, урбанистичный внешний вид, модные акценты и контрастные сочетания камня и дерева ждут вас в этом проекте! Посмотреть интерьеры этого дома без мебели вы можете здесь.
Потрясающий дом с особым вниманием к деталям просто поражает своей атмосферой, запроектированной на стыке брутальности бетона, глянца мрамора и теплоты дерева! Посмотреть интерьеры этого дома вы можете здесь.
Посмотреть интерьеры этого малоквартирного дома – квартиры с отделкой, мебелью, видами на море – можно здесь.
А интерьеры этого дома без мебели вы можете оценить здесь.
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