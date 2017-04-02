​10 современных домов в стиле модерн

Новая частная архитектура Мексики – это смесь модерна, модернизма и минимализма, удивительное сочетание асимметрии и гармонии, а также лучших трендовых идей в дизайне интерьера.

Сегодня мы проведем для вас экскурсию по нескольким мексиканским домам с помощью потрясающих работ фотографа Оскара Эрнандеса из городка Агуас Кальентес, что находится в центре страны.

Работая с люксовым проектами, Оскар ценит внимание к деталям, объемность и динамичность. Ниже вы сможете сами в этом убедиться.