До и После: 90 квадратов для новой жизни

В этой статье мы заглянем в интерьеры квартиры, которая расположена в одном из самых больших городов мира – Стамбуле, где живет более 16 млн человек. Здесь, на стыке Европы и Азии, на берегу двух прекрасных морей, расположился город, в которой невозможно не влюбиться. Огромные мечети, потрясающие мосты, холмистые центральные районы с узкими улочками и очень красивыми домами… Здесь все говорит о том, что в большом городе можно хорошо и красиво жить, а мегаполис – может быть чистым.
Стамбульская студия дизайна интерьера MAVİTASARIM MİMARLIK занимается удивительными городскими проектами. В центре Стамбула есть дома на любой вкус – исторические, французские, слегка итальянские, турецкие, современные в стилях минимализм, модерн и хайтек, а разнообразие планировок и возможностей просто поражает.
Такую гостиную можно встретить и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и любом другом российском городе. Конечно же, очень красиво, что комната угловая и имеет два окна, но все остальное – стандартное, простое и достаточно обычное. Вы можете посмотреть в окно через штору и увидеть такие же обычные дома в спальном районе Стамбула, как и во многих других городах мира. Правда, построены они не как в России, по панельной технологии, а по монолитной, гораздо более современной и качественной.
Так выглядит эта гостиная после редизайна. Кажется, что она стала больше, и даже дом будто выглядит более новым. Обратите внимание, что пол и стены остались прежними – изменился лишь декор, мебель, аксессуары, светильники. Справа – шикарная столовая с видом на город.
Вот так выглядит типичная стамбульская кухня, которую можно найти во всех квартирах нижнего ценового диапазона. Например, такая будет в трехкомнатной квартире в спальном районе, которую можно снять за 20 тысяч рублей. Так, эта стандартная бежево-рыжая кухня стала уже слишком старой. Кстати, обычно кухни в турецких квартирах живут 20, 30 и даже 40 лет. Затем либо идет капитальный ремонт всего здания, либо к этому времени все ремонтируют свои квартиры по отдельности, либо весь дом сносится, чтобы на его месте появился новый.
А вот так принято оформлять современную кухню в стамбульской новостройке. Именно такой интерьер можно увидеть в квартире в только что построенном доме (все квартиры в Турции сразу продаются с кухонными гарнитурами и иногда даже кухонной техникой).
Большой плюс турецких квартир – просторные и красивые лоджии с большими окнами. Лоджия с площадью 20-30 кв. метров может, например, соединять три спальни в четырехкомнатной квартире, что бывает очень удобно. Так, и у этой спальни есть прекрасная лоджия, которую владельцам очень хотелось бы использовать по назначению. Например, им хотелось бы иметь здесь столовую группу, ведь для сушки белья и шкафа есть места по бокам, а вот центр изначально пустовал.
А вот так эта спальня была переделана в романтический уголок для супругов. Очень многие спальни для пар оформляются в розовых, лиловых или красно-черно-белых тонах, в Турции это практически взято за правило. Конечно же, есть и стандартная бежевая палитра. На лоджии здесь расположился настоящий лаунж. Посмотрите, как красиво шторы обрамляют окно и как элегантно выглядит вся спальня. Ремонт в Турции, кстати, стоит иногда очень дешево. Есть фирмы, которые поставляют мебель по очень доступным ценам. Например, стильные комоды в стиле модерн – от 4 тысяч рублей, тумбочки для кровати – от 1500 рублей и так далее. Но для нашего взгляда все это выглядит как минимум в два-три раза дороже.