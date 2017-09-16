До и После: 90 квадратов для новой жизни

В этой статье мы заглянем в интерьеры квартиры, которая расположена в одном из самых больших городов мира – Стамбуле, где живет более 16 млн человек. Здесь, на стыке Европы и Азии, на берегу двух прекрасных морей, расположился город, в которой невозможно не влюбиться. Огромные мечети, потрясающие мосты, холмистые центральные районы с узкими улочками и очень красивыми домами… Здесь все говорит о том, что в большом городе можно хорошо и красиво жить, а мегаполис – может быть чистым.

Стамбульская студия дизайна интерьера MAVİTASARIM MİMARLIK занимается удивительными городскими проектами. В центре Стамбула есть дома на любой вкус – исторические, французские, слегка итальянские, турецкие, современные в стилях минимализм, модерн и хайтек, а разнообразие планировок и возможностей просто поражает.