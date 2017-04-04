20 идей для вашего сада, которые можно реализовать вдоль забора

В ландшафтном дизайне участка при коттедже или даче часто остается неиспользованное место у забора – иногда из-за тени, иногда из-за хлопотности создания сложной грядки вашей мечты, но чаще всего просто из-за отсутствия идей. На самом деле, можно ограничиться очень простым декорированием данной зоны, примерно в таком формате, как вы увидите ниже.
Стоит добавить, что для приватности мы советуем всегда создавать зеленую изгородь либо на основе плотно посаженных кустов под стрижку (1,8 м в высоту), либо хвойников под декоративную обрезку (зеленые даже зимой, закрывают круглый год, от 1,6 м в высоту), либо с помощью рабицы и ветвистых растений.
Забор из блоков стоит покрасить в светлый цвет. Здесь же можно реализовать идею летней кухни с барной стойкой.
Просто отличный вариант, если забор дает нужную тень! Посмотрите и на красивую террасу с подсветкой вдоль забора и на высокую яркую клумбу! Великолепный маленький сад!
Для того, чтобы создать такую грядку, вам понадобятся: ландшафтный дизайнер, бетонная заливка для клумб, много хорошего грунта для наполнения грядки, каменная или насыпная дорожка вдоль клумбы, различные кустарники для посадки, а также шланги для системы полива. Стоит выбирать кустарники, почвопокровные, пару деревьев так, чтобы цветение продолжалось как можно дольше. Луковичные можно посадить вдоль камней, так за ними будет легко следить. Сверху вся клумба покрывается слоем мелкой гальки, щебня, керамзита, коры, на ваш выбор.
Если у вас есть бюджет на отделку камнем, смело используйте его!
Можно ограничиться лишь такими клумбами, но очень важно уложить рулонный газон или посадить густую траву для красоты. А если забор находится недалеко от террасы, можно оформить ее или площадку декоративной клумбой или камнями по периметру.
Еще один вариант в стиле патио со столовой группой идеально подойдет для узкой полоски вдоль забора. Нужно сделать мощеную площадку, добавить подсветку, мебель.
Шикарно оформленная зона барбекю отлично смотрится везде, в том числе и возле забора. Добавьте сюда биокамин, мангал или печь-барбекю на выбор!
Если же вам не хватает места для отдыха, угловая терраса возле забора – отличное решение!
Такой вариант идеально подойдет для палисадника возле двух стен забора!
А вот такая комбинация из растений удачно впишется в миксбордер по всей длине любого забора! К высокому забору добавьте хвойников (пихт, туй).
Если забор бетонный или просто однотонный, можно обыграть его с помощью стиля минимализм, клумб посередине газона, простых лаконичных линий.
А если он деревянный, подойдет линейная посадка кустарников или деревьев через одинаковый промежуток!
Отличная идея, требующая ландшафтного дизайнера!
Шикарный вариант для бетонного забора, которому не хватает природного акцента!
Очень хорошая идея для маленького бокового дворика!
Идеальный садик для современной семьи! Терраса, бассейн, а на заднем плане – душевые, раздевалка и туалет.
Еще одна идея в стиле минимализм, требующая ландшафтного дизайнера, но стоящая всех затрат!
Простая и красивая идея на любой случай!
Идеальное решение для тех, у кого деревья стоят вдоль забора.
Универсальная идея для дизайна клумбы с салатом, мелкими овощами, пряными травами!
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