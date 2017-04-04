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20 идей для вашего сада, которые можно реализовать вдоль забора

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Private House - Holland Park , New Images Architects New Images Architects Сад в стиле модерн
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В ландшафтном дизайне участка при коттедже или даче часто остается неиспользованное место у забора – иногда из-за тени, иногда из-за хлопотности создания сложной грядки вашей мечты, но чаще всего просто из-за отсутствия идей. На самом деле, можно ограничиться очень простым декорированием данной зоны, примерно в таком формате, как вы увидите ниже.

Стоит добавить, что для приватности мы советуем всегда создавать зеленую изгородь либо на основе плотно посаженных кустов под стрижку (1,8 м в высоту), либо хвойников под декоративную обрезку (зеленые даже зимой, закрывают круглый год, от 1,6 м в высоту), либо с помощью рабицы и ветвистых растений.

​Летняя кухня

Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited Сад в рустикальном стиле
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Забор из блоков стоит покрасить в светлый цвет. Здесь же можно реализовать идею летней кухни с барной стойкой.

Патио с высокой клумбой

Moroccan style garden Gullaksen Architects Сад в средиземноморском стиле
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

Просто отличный вариант, если забор дает нужную тень! Посмотрите и на красивую террасу с подсветкой вдоль забора и на высокую яркую клумбу! Великолепный маленький сад!

​Пейзажная грядка с обрамлением

Contemporary basement Court Yard in Central London GreenlinesDesign Ltd Сад в стиле модерн Шифер Серый Slate cladding,hardwood decking,retaining walls,contemporary planters,espaliered trees,Living Wall,garden lighting,white pebbles,topiary,buxus,boxwood
GreenlinesDesign Ltd

Contemporary basement Court Yard in Central London

GreenlinesDesign Ltd
GreenlinesDesign Ltd
GreenlinesDesign Ltd

Для того, чтобы создать такую грядку, вам понадобятся: ландшафтный дизайнер, бетонная заливка для клумб, много хорошего грунта для наполнения грядки, каменная или насыпная дорожка вдоль клумбы, различные кустарники для посадки, а также шланги для системы полива. Стоит выбирать кустарники, почвопокровные, пару деревьев так, чтобы цветение продолжалось как можно дольше. Луковичные можно посадить вдоль камней, так за ними будет легко следить. Сверху вся клумба покрывается слоем мелкой гальки, щебня, керамзита, коры, на ваш выбор.

​Декоративная отделка камнем + плющ

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens Сад в стиле модерн
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Если у вас есть бюджет на отделку камнем, смело используйте его!

​Газон вплотную к стене + клумба

Garden Design Didsbury, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design Сад в стиле модерн
Hannah Collins Garden Design

Garden Design Didsbury

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Можно ограничиться лишь такими клумбами, но очень важно уложить рулонный газон или посадить густую траву для красоты. А если забор находится недалеко от террасы, можно оформить ее или площадку декоративной клумбой или камнями по периметру.

​Уголок для обеда

Garden Design Didsbury, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design Сад в стиле модерн
Hannah Collins Garden Design

Garden Design Didsbury

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Еще один вариант в стиле патио со столовой группой идеально подойдет для узкой полоски вдоль забора. Нужно сделать мощеную площадку, добавить подсветку, мебель.

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Зона барбекю

Private House - Holland Park , New Images Architects New Images Architects Сад в стиле модерн
New Images Architects

Private House – Holland Park

New Images Architects
New Images Architects
New Images Architects

Шикарно оформленная зона барбекю отлично смотрится везде, в том числе и возле забора. Добавьте сюда биокамин, мангал или печь-барбекю на выбор!

​Терраса в укромном уголке

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если же вам не хватает места для отдыха, угловая терраса возле забора – отличное решение!

​Современный палисадник

Bowden House Aralia Сад в стиле минимализм Камень Зеленый contemporary,garden design,contemporary garden design,contemporary garden,outdoor living,outdoor entertaining,indoor outdoor living,outdoor seating,bespoke outdoor seating,bespoke garden furniture
Aralia

Bowden House

Aralia
Aralia
Aralia

Такой вариант идеально подойдет для палисадника возле двух стен забора!

​Миксбордер при заборе

CASA MAYOR / BJG, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

А вот такая комбинация из растений удачно впишется в миксбордер по всей длине любого забора! К высокому забору добавьте хвойников (пихт, туй).

​Минималистичный газон

Narbonne Avenue Clapham, Bolans Architects Bolans Architects Сад в стиле минимализм
Bolans Architects

Narbonne Avenue Clapham

Bolans Architects
Bolans Architects
Bolans Architects

Если забор бетонный или просто однотонный, можно обыграть его с помощью стиля минимализм, клумб посередине газона, простых лаконичных линий.

​Линейная посадка кустов через одинаковый промежуток

Contemporary Garden Design Balham homify Сад в стиле модерн
homify

Contemporary Garden Design Balham

homify
homify
homify

А если он деревянный, подойдет линейная посадка кустарников или деревьев через одинаковый промежуток!

​Водопад, прямо из каменного забора

Воейково, СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
СпецПаркДизайн_

Воейково

СпецПаркДизайн_
СпецПаркДизайн_
СпецПаркДизайн_

Отличная идея, требующая ландшафтного дизайнера!

​Ветвистые растения на бетонном заборе

CASA HACIENDA / ASPE ARQUITECTOS , Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Шикарный вариант для бетонного забора, которому не хватает природного акцента!

​Как сделать боковой двор полноценным

CASA HACIENDA / ASPE ARQUITECTOS , Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Очень хорошая идея для маленького бокового дворика!

​Бассейн и терраса вдоль забора

homify Бассейн в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Идеальный садик для современной семьи! Терраса, бассейн, а на заднем плане – душевые, раздевалка и туалет.

​Водоем с галькой

CASA T02 / ADI ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERIOR , Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Еще одна идея в стиле минимализм, требующая ландшафтного дизайнера, но стоящая всех затрат!

​Мультиуровневая клумба

Nayri / Arkit, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Простая и красивая идея на любой случай!

​Шикарная каменная клумба с деревьями

CASA PRESA 158 / JAVIER VILLALOBOS - GRUPO V, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Идеальное решение для тех, у кого деревья стоят вдоль забора.

​Клумба с редисом, клубникой и базиликом

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Land-proekt

КП Серебряная подкова

Land-proekt
Land-proekt
Land-proekt

Универсальная идея для дизайна клумбы с салатом, мелкими овощами, пряными травами!

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