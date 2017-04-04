20 идей для вашего сада, которые можно реализовать вдоль забора

В ландшафтном дизайне участка при коттедже или даче часто остается неиспользованное место у забора – иногда из-за тени, иногда из-за хлопотности создания сложной грядки вашей мечты, но чаще всего просто из-за отсутствия идей. На самом деле, можно ограничиться очень простым декорированием данной зоны, примерно в таком формате, как вы увидите ниже.

Стоит добавить, что для приватности мы советуем всегда создавать зеленую изгородь либо на основе плотно посаженных кустов под стрижку (1,8 м в высоту), либо хвойников под декоративную обрезку (зеленые даже зимой, закрывают круглый год, от 1,6 м в высоту), либо с помощью рабицы и ветвистых растений.