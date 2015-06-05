Как выбрать мебель для гостиной

Вы решили сделать ремонт и избавиться от старой мебели? Вы только что получили ключи от новой квартиры и вас встретило помещение без намека на комфорт и уют, так как некуда даже присесть? Вы обошли множество мебельных магазинов и от выбора у вас разбегаются глаза? Это правильные вопросы, которыми задается любой, кто столкнулся с необходимостью наполнить мебелью пространство гостиной комнаты. В одной из книг идей ’Идеи интерьера для вашей гостиной’ мы немного успели рассказать о том, как может выглядеть сердце вашего дома. Пришло время перейти к практичным советам. В этой книге идей мы подготовили несколько рекомендаций, которые, уверены, помогут сориентироваться и собственными силами воплотить мечты и задумки по обустройству.
Определитесь с функциями, которые будет выполнять помещение. Будет ли в гостиной пространство для рабочего стола или, может, игр с детьми? Планируете ли вы организовать в комнате хранение или разместить библиотеку? Часто ли к вам будут приезжать друзья или родственники из другого города, которым будет необходимо место для сна? После того, как вы ответите на эти вопросы, мы рекомендуем составить список необходимых предметов мебели. Помните, что мебель может быть многофункциональной и компактной. Например, такой стеллаж может служить не только хранением для книг, но выполнять функцию витрины.
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Определившись с тем, что должно быть в вашей гостиной комнате, попытайтесь произвести зонирование пространства. Предположим, в правом углу будет располагаться диванная группа с телевизором, а слева – зона, где вы будете отдыхать за чтением журналов и книг. Функциональные пространства друг от друга может разделять стеллаж, штора, диван, обеденный стол или обычный ковер на полу. На помощь может прийти компьютер, который расставит всю мебель в комнате за пару минут или обычный карандаш с листком бумаги. Сделайте замеры комнаты, оцените их. Например, в этом проекте дачной гостиной, было создано три функциональных пространства.
Стиль интерьера можно выбрать исходя из размеров гостиной и ваших собственных предпочтений. Если в вашей комнате мало солнечного света, мы рекомендуем обратиться к скандинавскому стилю. Небольшие помещения проще всего оформить в стиле минимализм. Такая мебель не предполагает лишних украшений, она может быть компактной и многофункциональной. Если вам нравятся невысокие кресла и диваны, персидские ковры и хрустальные люстры – вам подойдет классика. Подробнее о стилях интерьеров и их характерных особенностях можно прочитать в разделе нашего ресурса.
Этот вопрос также актуален при выборе мебели. Вкусы и тенденции могут меняться также часто, как и мебель в доме. Если в доме есть домашнее животное, то это тоже резонный фактор отказаться от дорогой диванной обивки, которую все равно придется менять через некоторое время. Прошёл тот век, когда мебель покупалась «на века» и для следующих поколений. Сейчас выбрать новый диван намного проще, чем это было 20 лет назад. Однако если вы не планируете вносить в интерьер какие-либо серьезные изменения, то качеству мебели стоит уделить наибольшее внимание. Мебель из дорогих пород дерева, качественный текстиль это одни из наиболее важных показателей достатка и хорошего вкуса. От качества материала зависит не только продолжительность жизни изделия, но и цена. Однако многие могут поспорить с данным тезисом. Специалисты homify K-GROUP помогут вам при необходимости найти баланс цены и качества.
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Располагая небольшой суммой денег, можно позволить себе купить мебель недорогого производителя или выкупить её у старого хозяина. Если в ставите перед собой задачу немного сэкономить, то не стесняйтесь искать объявления в интернете о продаже. К слову, многие антикварные шкафы и буфеты находятся именно таким способом. Далее они реставрируются и продаются за большие деньги. Поэтому желание, терпение и компьютер могут поспособствовать приобретению дорогого предмета мебели за меньшие деньги. Познакомьтесь с книгой идей ’Экономим с умом. 10 советов от homify’.
Дом для художника
Практически любая комната нуждается в оформлении и акцентах. Здесь вам помогут советы по оформлению стен или использование элегантных предметов декора. Тем не менее, если общий дизайн гостиной выглядит сдержанно, то не бойтесь привнести в него толику оригинальности. Аккуратное сочетание эклектичных предметов мебели или аксессуаров станет «изюминкой» вашей гостиной. Положите на диван пару подушек яркого контрастного цвета из натуральной ткани под цвет штор или поставьте на видное место кресло, отличающееся по концепции от общего стиля.
Используйте многоуровневое освещение, а также возможность регулировать его яркость. Напольные светильники, торшеры, а также подсвечники привносят в любой интерьер уют. Играясь со светом и цветом, вы можете также менять общее настроение помещения.
Желаем успехов!