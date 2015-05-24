Типовая однушка ИП-46с превращается…

Такое решение помогло воплотить все идеи с местом для хранения и сэкономить пространство. Так, например, модуль у окна представляет собой гардероб, рабочее место, систему выдвижных ящиков и мягкую зону, которая заменяет диван. К слову, диван является дополнительным спальным местом.

Кровать также решили разместить на высоком подиуме с выдвижными ящиками. Оригинальное и многофункциональное решение, не правда ли? Интерьер не загроможден мебелью и остался просторным. Пространство таким образом использовано максимально рационально.