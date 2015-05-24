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Типовая однушка ИП-46с превращается…

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Функциональная студия из типовой однушки ИП-46с для молодой пары, Space for life Space for life Кухня в скандинавском стиле
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Студия Space for Life известна по множеству осуществленных проектов, как частных, так и общественных. В числе заказчиков – отечественные и зарубежные собственники недвижимости, а также рестораторы. Сегодня студия решила поделиться с читателем проектом работы над  квартирой в типовой однушке ИП-46с. Заказчиками была молодая семейная пара, которая предпочитает активный ритм жизни и много путешествует. Молодые люди в качестве желаемых приоритетов для будущего жилья обозначили функциональность и простор, предпочтение отдавалось современному стилю.

Комфортное жилье для молодой пары

Функциональная студия из типовой однушки ИП-46с для молодой пары, Space for life Space for life Гостиная в скандинавском стиле
Space for life

Функциональная студия из типовой однушки ИП-46с для молодой пары

Space for life
Space for life
Space for life

По словам дизайнеров, разрабатывать проект было очень интересно: «Во-первых, нас привлекло, что заказчики не были намерены выстраивать дом вокруг телевизора, что всегда плюс и радостно. Во-вторых, перед нами стояла амбициозная задача создать из типовой однушки современное комфортное пространство с максимумом мест хранения, оставив при этом ощущение объема и простора». Давайте посмотрим на результат!

Удобство превыше всего

Функциональная студия из типовой однушки ИП-46с для молодой пары, Space for life Space for life Спальня в скандинавском стиле
Space for life

Функциональная студия из типовой однушки ИП-46с для молодой пары

Space for life
Space for life
Space for life

Общая стилистика: лаконичный и минималистичный скандинавский интерьер. Как того требует направление, в комнате много света и натуральных материалов. Поставив перед собой задачу максимум, специалисты студии сами разрабатывали некоторую мебель.

Модульная мебель – решение для проекта

Функциональная студия из типовой однушки ИП-46с для молодой пары, Space for life Space for life Гостиная в скандинавском стиле
Space for life

Функциональная студия из типовой однушки ИП-46с для молодой пары

Space for life
Space for life
Space for life

Такое решение помогло воплотить все идеи с местом для хранения и сэкономить пространство. Так, например, модуль у окна представляет собой гардероб, рабочее место, систему выдвижных ящиков и мягкую зону, которая заменяет диван. К слову, диван является дополнительным спальным местом.

Кровать также решили разместить на высоком подиуме с выдвижными ящиками. Оригинальное и многофункциональное решение, не правда ли? Интерьер не загроможден мебелью и остался просторным. Пространство таким образом  использовано максимально рационально.

Отдых в комнате

Функциональная студия из типовой однушки ИП-46с для молодой пары, Space for life Space for life Гостиная в скандинавском стиле
Space for life

Функциональная студия из типовой однушки ИП-46с для молодой пары

Space for life
Space for life
Space for life

Рулонная штора возле кровати – достаточно оригинальное решение для отделения приватной зоны от общей. Рядом размещается экран для просмотра кино, сама гостиная также оснащена несколькими динамиками и проектором. Хозяева квартиры при желании могут разместить эклектичный предмет мебели, например, кресло, которое станет украшением интерьера. О том, как выбрать красивое кресло для гостиной можно узнать в  книге идей в нашем журнале.

Кухня

Функциональная студия из типовой однушки ИП-46с для молодой пары, Space for life Space for life Кухня в скандинавском стиле
Space for life

Функциональная студия из типовой однушки ИП-46с для молодой пары

Space for life
Space for life
Space for life

Кухня выполнена в бело-серой гамме. Верхние кухонные шкафы выполнены светлее нижних, что делает пространство легким и воздушным. Акценты проставлены выбором обеденных стульев и небольших аксессуаров такого же светло-салатового цвета. Действительно, серый в интерьере кухни – в тренде времени. Кухонный фартук и плитка на полу в едином стиле являются естественным контрастом в бело-серой гамме интерьера помещения.

Все фотографии проекта можно посмотреть здесь.

До и После: Переделка старой пекарни
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