Типовая однушка ИП-46с превращается…

Студия Space for Life известна по множеству осуществленных проектов, как частных, так и общественных. В числе заказчиков – отечественные и зарубежные собственники недвижимости, а также рестораторы. Сегодня студия решила поделиться с читателем проектом работы над квартирой в типовой однушке ИП-46с. Заказчиками была молодая семейная пара, которая предпочитает активный ритм жизни и много путешествует. Молодые люди в качестве желаемых приоритетов для будущего жилья обозначили функциональность и простор, предпочтение отдавалось современному стилю.
По словам дизайнеров, разрабатывать проект было очень интересно: «Во-первых, нас привлекло, что заказчики не были намерены выстраивать дом вокруг телевизора, что всегда плюс и радостно. Во-вторых, перед нами стояла амбициозная задача создать из типовой однушки современное комфортное пространство с максимумом мест хранения, оставив при этом ощущение объема и простора». Давайте посмотрим на результат!
Общая стилистика: лаконичный и минималистичный скандинавский интерьер. Как того требует направление, в комнате много света и натуральных материалов. Поставив перед собой задачу максимум, специалисты студии сами разрабатывали некоторую мебель.
Такое решение помогло воплотить все идеи с местом для хранения и сэкономить пространство. Так, например, модуль у окна представляет собой гардероб, рабочее место, систему выдвижных ящиков и мягкую зону, которая заменяет диван. К слову, диван является дополнительным спальным местом.
Кровать также решили разместить на высоком подиуме с выдвижными ящиками. Оригинальное и многофункциональное решение, не правда ли? Интерьер не загроможден мебелью и остался просторным. Пространство таким образом использовано максимально рационально.
Рулонная штора возле кровати – достаточно оригинальное решение для отделения приватной зоны от общей. Рядом размещается экран для просмотра кино, сама гостиная также оснащена несколькими динамиками и проектором. Хозяева квартиры при желании могут разместить эклектичный предмет мебели, например, кресло, которое станет украшением интерьера. О том, как выбрать красивое кресло для гостиной можно узнать в книге идей в нашем журнале.
Кухня выполнена в бело-серой гамме. Верхние кухонные шкафы выполнены светлее нижних, что делает пространство легким и воздушным. Акценты проставлены выбором обеденных стульев и небольших аксессуаров такого же светло-салатового цвета. Действительно, серый в интерьере кухни – в тренде времени. Кухонный фартук и плитка на полу в едином стиле являются естественным контрастом в бело-серой гамме интерьера помещения.
Все фотографии проекта можно посмотреть здесь.