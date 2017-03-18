Фэн-шуй: 6 советов для спальни

В спальне мы проводим время, которое предназначено для отдыха и расслабления. Это комната, в которую мы отправляемся, чтобы получить необходимый заряд энергии, и подготовить себя к следующему большому и напряженному дню. Так что для этой комнаты важно, чтобы каждый уголок был пропитан положительной энергией. Если этого нет, то как мы можем привлечь к себе удачу?
Мы вошли в год Красного Огненного петуха, поэтому нужно подумать о реорганизации вашего дома таким образом, чтобы обеспечить удачу и богатство, приходящее через дверь вашей спальни. Особенно это важно для тех, кто родился под знаком петуха. Спальня – это наиболее подходящее место, с которого нужно начать преображение дома, способное помочь направить положительную энергию в нужном направлении. Независимо от того, насколько хорошо организована ваша спальня сегодня, предлагаем вам рассмотреть представленные здесь советы и избавиться от вещей, которые не имеют никакого отношения к 2017 году! Как только вы возьмете на вооружение предложенные здесь правила организации помещения в соответствии с фен-шуй и исправите допущенные ошибки, удача и благополучие станут вашими постоянными спутниками.
Кто из нас не мечтал иметь спальню со стеклянной дверью балкона от пола до потолка или таким же окном со сплошным остеклением, и прекрасным видом? Это действительно приятно, когда можно любоваться шикарными пейзажами. Но эксперты фен-шуй предполагают, что такая планировка может вредить здоровому сну. Это объясняется тем, что стеклянные двери или стеклянные стены имеют одну проблему – современные оконные системы плохо вентилируются, они задерживают воздух, препятствуют полноценному воздухообмену в комнате, если они плотно закрыты. Кроме того, стеклянные окна в жаркие летние дни наполняют комнату чрезмерно высокой температурой. В таких условиях вы не сможете полноценно отдохнуть и восстановить свои силы. В такой спальне вас может одолевать физическая усталость после сна или даже бессонница.
Не все могут себе позволить избавиться от такого балкона или окна, но мы можем изменить его, добавив окнам и дверям большей функциональности. Окна можно модернизировать и наделить их более широкими возможностями для проветривания, или заменить обычные стекла на затемненные. Проконсультируйтесь со специалистом, который поможет вам определиться с тем, как можно усовершенствовать ваши окна и балконные двери.
Эксперты уже давно говорят о том, что наличие слишком большого количества различных устройств в спальне может влиять на качество вашего сна. Вы никогда не задумывались, как эти электрические приборы влияют на энергию дома?
С точки зрения фэн-шуй, слишком много электроприборов в спальне превратит ваше жилище в «дом огня», который может плохо воздействовать на ваше здоровье и здоровье вашей семьи. Излучение от этих устройств может вызывать различные болезни и беспокойство, так что лучше свести к минимуму количество таких предметов в спальне. Если все же вы не можете обойтись без телевизора в спальне, сделайте так, чтобы он не располагался у подножия вашей кровати. Ноги – это второе сердце, а телевизор прямо направлен на подошвы ваших ног и может разрушить энергетическую оболочку вашего тела. Поставьте между кроватью и телевизором, например, стул или перенесите телевизор в другую комнату.
Древнее учение фен-шуй говорит о том, что большое пространство, которое сегодня очень популярно, может приводить к отсутствию личной жизни. Спальня должна иметь средние размеры, чтобы энергия, накапливаемая здесь, создавала правильную и безмятежную атмосферу. Это, в свою очередь, будет положительно влиять на хорошее настроение всех, кто в этой комнате отдыхает.
Если ваша спальня немного великовата, рассмотрите вопрос о перемещении ее в другую комнату, или разделите ее на два независимых помещения, в одном из которых установите кровать.
Такое расположение абсолютно не допускается по правилам фен-шуй. Ванная комната не должна располагаться слишком близко к спальной зоне. Это может привести к болям в нижней части спины. Такая ситуация происходит из-за не очень чистого воздуха и повышенной влажности, которые часто попадают из ванной комнаты в спальню. Загрязненный воздух может привести к вздутию живота и повышенному газообразованию. Нет, спасибо, нам это не подходит!
Чем больше окно в спальне, тем большим количеством света оно способно наполнить вашу комнату, предназначенную для сна и отдыха. Многим нравятся хорошо освещенные комнаты в доме. Однако помните, что слишком много света в спальне может очень сильно обострять ваши чувства, которые обязательно влияют на качество вашего сна. Это делает людей раздражительными, что в свою очередь, может привести к зарождению различных физических болезней.
Тем не менее, решение этой проблемы довольно простое – повесьте на окна в спальне стильные плотные занавески, которые будут закрывать ваше окно и препятствовать проникновению в это помещение излишнего света.
С точки зрения фэн-шуй, размещенная над кроватью люстра может привлечь злых духов. С психологической точки зрения люстры фактически усиливают состояние стресса, что приводит к проблемам с эндокринными железами, которые могут перерасти в болезнь. Избегайте использования освещения в вашей спальне непосредственно над кроватью, и выбирайте лампы с мягким неярким светом.
Перестройка вашей спальни не должна быть рутинной! Просто следуйте этим советам, и мы уверены, что ваш дом будет полон здоровья и удачи не только в этом году, но и всегда.
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