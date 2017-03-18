Фэн-шуй: 6 советов для спальни

В спальне мы проводим время, которое предназначено для отдыха и расслабления. Это комната, в которую мы отправляемся, чтобы получить необходимый заряд энергии, и подготовить себя к следующему большому и напряженному дню. Так что для этой комнаты важно, чтобы каждый уголок был пропитан положительной энергией. Если этого нет, то как мы можем привлечь к себе удачу?

Мы вошли в год Красного Огненного петуха, поэтому нужно подумать о реорганизации вашего дома таким образом, чтобы обеспечить удачу и богатство, приходящее через дверь вашей спальни. Особенно это важно для тех, кто родился под знаком петуха. Спальня – это наиболее подходящее место, с которого нужно начать преображение дома, способное помочь направить положительную энергию в нужном направлении. Независимо от того, насколько хорошо организована ваша спальня сегодня, предлагаем вам рассмотреть представленные здесь советы и избавиться от вещей, которые не имеют никакого отношения к 2017 году! Как только вы возьмете на вооружение предложенные здесь правила организации помещения в соответствии с фен-шуй и исправите допущенные ошибки, удача и благополучие станут вашими постоянными спутниками.