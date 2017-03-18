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Фэн-шуй: 6 советов для спальни

Shunny_Star Shunny_Star
鄉村簡僕清靜典雅, 名昶室內設計 名昶室內設計 Спальня в стиле кантри
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В спальне мы проводим время, которое предназначено для отдыха и расслабления. Это комната, в которую мы отправляемся, чтобы получить необходимый заряд энергии, и подготовить себя к следующему большому и напряженному дню. Так что для этой комнаты важно, чтобы каждый уголок был пропитан положительной энергией. Если этого нет, то как мы можем привлечь к себе удачу?

Мы вошли в год Красного Огненного петуха, поэтому нужно подумать о реорганизации вашего дома таким образом, чтобы обеспечить удачу и богатство, приходящее через дверь вашей спальни. Особенно это важно для тех, кто родился под знаком петуха. Спальня – это наиболее подходящее место, с которого нужно начать преображение дома, способное помочь направить положительную энергию в нужном направлении. Независимо от того, насколько хорошо организована ваша спальня сегодня, предлагаем вам рассмотреть представленные здесь советы и избавиться от вещей, которые не имеют никакого отношения к 2017 году! Как только вы возьмете на вооружение предложенные здесь правила организации помещения в соответствии с фен-шуй и исправите допущенные ошибки, удача и благополучие станут вашими постоянными спутниками.

1. Балконы и окна от пола до потолка

微莊園, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 Спальня в стиле кантри
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

Кто из нас не мечтал иметь спальню со стеклянной дверью балкона от пола до потолка или таким же окном со сплошным остеклением, и прекрасным видом? Это действительно приятно, когда можно любоваться шикарными пейзажами. Но эксперты фен-шуй предполагают, что такая планировка может вредить здоровому сну. Это объясняется тем, что стеклянные двери или стеклянные стены имеют одну проблему – современные оконные системы плохо вентилируются, они задерживают воздух, препятствуют полноценному воздухообмену в комнате, если они плотно закрыты. Кроме того, стеклянные окна в жаркие летние дни наполняют комнату чрезмерно высокой температурой. В таких условиях вы не сможете полноценно отдохнуть и восстановить свои силы. В такой спальне вас может одолевать физическая усталость после сна или даже бессонница.

Не все могут себе позволить избавиться от такого балкона или окна, но мы можем изменить его, добавив окнам и дверям большей функциональности. Окна можно модернизировать и наделить их более широкими возможностями для проветривания, или заменить обычные стекла на затемненные. Проконсультируйтесь со специалистом, который поможет вам определиться с тем, как можно усовершенствовать ваши окна и балконные двери.

2. Слишком много электроприборов

【中體西用的新東方藝術 | The New Oriental Art in Westernized Chinese Style】, 天坊室內計劃有限公司 TIEN FUN INTERIOR PLANNING CO., LTD. 天坊室內計劃有限公司 TIEN FUN INTERIOR PLANNING CO., LTD. Спальня в азиатском стиле
天坊室內計劃有限公司 TIEN FUN INTERIOR PLANNING CO., LTD.

天坊室內計劃有限公司 TIEN FUN INTERIOR PLANNING CO., LTD.
天坊室內計劃有限公司 TIEN FUN INTERIOR PLANNING CO., LTD.
天坊室內計劃有限公司 TIEN FUN INTERIOR PLANNING CO., LTD.

Эксперты уже давно говорят о том, что наличие слишком большого количества различных устройств в спальне может влиять на качество вашего сна. Вы никогда не задумывались, как эти электрические приборы влияют на энергию дома?

С точки зрения фэн-шуй, слишком много электроприборов в спальне превратит ваше жилище в «дом огня», который может плохо воздействовать на ваше здоровье и здоровье вашей семьи. Излучение от этих устройств может вызывать различные болезни и беспокойство, так что лучше свести к минимуму количество таких предметов в спальне. Если все же вы не можете обойтись без телевизора в спальне, сделайте так, чтобы он не располагался у подножия вашей кровати. Ноги – это второе сердце, а телевизор прямо направлен на подошвы ваших ног и может разрушить энергетическую оболочку вашего тела. Поставьте между кроватью и телевизором, например, стул или перенесите телевизор в другую комнату.

3. Слишком много места 

夢想中的家, 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design Спальня в стиле минимализм
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

Древнее учение фен-шуй говорит о том, что большое пространство, которое сегодня очень популярно, может приводить к отсутствию личной жизни. Спальня должна иметь средние размеры, чтобы энергия, накапливаемая здесь, создавала правильную и безмятежную атмосферу. Это, в свою очередь, будет положительно влиять на хорошее настроение всех, кто в этой комнате отдыхает.

Если ваша спальня немного великовата, рассмотрите вопрос о перемещении ее в другую комнату, или разделите ее на два независимых помещения, в одном из которых установите кровать.

4. Дверь ванной комнаты рядом с кроватью

Reunite, 形構設計 Morpho-Design 形構設計 Morpho-Design Спальня в стиле модерн
形構設計 Morpho-Design

形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design

Такое расположение абсолютно не допускается по правилам фен-шуй. Ванная комната не должна располагаться слишком близко к спальной зоне. Это может привести к болям в нижней части спины. Такая ситуация происходит из-за не очень чистого воздуха и повышенной влажности, которые часто попадают из ванной комнаты в спальню. Загрязненный воздух может привести к вздутию живота и повышенному газообразованию. Нет, спасибо, нам это не подходит!

5. Слишком большое окно

鄉村簡僕清靜典雅, 名昶室內設計 名昶室內設計 Спальня в стиле кантри
名昶室內設計

名昶室內設計
名昶室內設計
名昶室內設計

Чем больше окно в спальне, тем большим количеством света оно способно наполнить вашу комнату, предназначенную для сна и отдыха. Многим нравятся хорошо освещенные комнаты в доме. Однако помните, что слишком много света в спальне может очень сильно обострять ваши чувства, которые обязательно влияют на качество вашего сна. Это делает людей раздражительными, что в свою очередь, может привести к зарождению различных физических болезней.

Тем не менее, решение этой проблемы довольно простое – повесьте на окна в спальне стильные плотные занавески, которые будут закрывать ваше окно и препятствовать проникновению в это помещение излишнего света.

6. Люстра не должна висеть над кроватью

二手屋的小清新旅程, 磨設計 磨設計 Спальня в эклектичном стиле
磨設計

磨設計
磨設計
磨設計

С точки зрения фэн-шуй, размещенная над кроватью люстра может привлечь злых духов. С психологической точки зрения люстры фактически усиливают состояние стресса, что приводит к проблемам с эндокринными железами, которые могут перерасти в болезнь. Избегайте использования освещения в вашей спальне непосредственно над кроватью, и выбирайте лампы с мягким неярким светом.

Перестройка вашей спальни не должна быть рутинной! Просто следуйте этим советам, и мы уверены, что ваш дом будет полон здоровья и удачи не только в этом году, но и всегда.

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А ваша спальня обустроена по всем правилам Фэн-шуй?

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