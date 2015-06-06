До и После: Первое сотрудничество со студией дизайна

Не стоит бояться общения с архитектором или дизайнером интерьера. Сотрудничество со студией дизайна не гарантирует дороговизну вашего будущего ремонта. Как раз напротив, специалист поможет сориентироваться в количестве необходимых строительных материалов, которые не всегда предоставляется возможным сдать обратно в магазин, и оградит от покупки лишнего. Он возьмет на себя общение с бригадой строителей, проследит за всем трудоемким процессом ремонта, а также предотвратит неприятные ситуации, когда рабочие покидают площадку работы после получения задатка. Одним словом, опытный человек не позволит кому-либо испортить ваши планы по заселению в новую квартиру со свежим ремонтом. Вам будет гарантирован обещанный в процессе переговоров результат, а вы сохраните собственные время и нервы.