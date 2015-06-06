До и После: Первое сотрудничество со студией дизайна

Многие хорошо помнят времена, когда в квартире только что отстроенного дома размеры кухни оказывались невероятно малы. В настоящее время покупатели новых квартир зачастую сталкиваются другой проблемой – нестандартной планировкой. Чтобы не ошибиться с её оформлением и сделать пространство максимально удобным и функциональным, лучше всего обратиться к специалистам. Сегодня мы решили посмотреть на один из таких примеров студии дизайна, которая предоставляет услугу создания дизайн-проектов помещений.
Бетонные полы, потолки и стены, торчащие провода проводки, отсутствие розеток, трубы, пролегающие вдоль стены.. Один только вид «голого» помещения пугает покупателя новой квартиры. Что с этим делать? Как это привести в нормальный вид? Сколько это будет стоить? Обычно эти и тысяча других вопросов приходят на ум покупателю квартиры в новостройке. В таких случаях надежнее всего будет обратиться к специалистам – компании, которая уже не раз проходила через огонь, воду и медные трубы ремонтных работ. Опытный взгляд компетентного человека сможет дать оценку трудоемкости, времени и финансов на обустройство жилплощади. Достаточно просто позвонить и пригласить специалиста, который выполнит необходимые замеры.
Следующий этап – это обсуждение пожеланий, собственных предпочтений и функциональных требований к помещению. Выслушав вас внимательно и произведя все необходимые замеры (как правило, эта опция предоставляется бесплатно), специалист выйдет на связь спустя небольшой срок уже с готовым дизайн-проектом или его вариациями. Обычно такие проекты включают в себя чертежи, визуализации, а также подробные рекомендации к использованию материалов, их количестве и спецификацией мебели.
Дальше всё в руках заказчика, который решает, будет ли он сам курировать работы в помещении, поиск строительной бригады, закупку строительных материалов, мебели и текстиля, или же доверится представителю компетентной студии. Перед вами пример такого дизайн-проекта. Вид сверху. Это изображение позволяет оценить планировку кухни, удобство передвижения в ней, а также функциональность и габариты. При необходимости, всегда можно вовремя нести правки, доработки и изменения.
Визуализация демонстрирует расположение мебели, оборудование и световые решения. Как минимум, вам будет предоставлено несколько изображений, позволяющих увидеть будущий вид из разных точек пространства. Эта кухня демонстрирует спокойный интерьер, в котором за основу взят стиль минимализм. Логика помещения поспособствовала созданию планировки.
Монохромный дизайн разбавлен ярким черничным цветом. Основным же является серый, который поддержан хромированной вытяжкой, ножками столов и стульев. Пространство подоконника превратилось в рабочую зону – скорее всего хозяйке будет приятно готовить при естественном освещении. Наличие дополнительной барной стойки позволяет собираться большему количеству людей на кухне или же готовить с удобством ,сидя на барном стуле.
Не стоит бояться общения с архитектором или дизайнером интерьера. Сотрудничество со студией дизайна не гарантирует дороговизну вашего будущего ремонта. Как раз напротив, специалист поможет сориентироваться в количестве необходимых строительных материалов, которые не всегда предоставляется возможным сдать обратно в магазин, и оградит от покупки лишнего. Он возьмет на себя общение с бригадой строителей, проследит за всем трудоемким процессом ремонта, а также предотвратит неприятные ситуации, когда рабочие покидают площадку работы после получения задатка. Одним словом, опытный человек не позволит кому-либо испортить ваши планы по заселению в новую квартиру со свежим ремонтом. Вам будет гарантирован обещанный в процессе переговоров результат, а вы сохраните собственные время и нервы.