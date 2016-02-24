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Дизайн-проект дома в современном стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Кухня в классическом стиле
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На реальном примере мы покажем вам дом, который самостоятельно достигает новых высот комфорта. Он спроектирован для большой семьи, которая ценит традиционный уют и комфорт современности в равной степени и не отказывается от блеска и глянца в собственной жизни.

Элегантная роскошь, которую мы можем заметить в каждом элементе данного проекта, делает жизнь семьи более яркой и приятной. Удачные решения и четко очерченные функциональные зоны позволяют хозяйке справляться со своими домашними обязанностями гораздо быстрее. Поддерживать красивый дом в чистоте и порядке гораздо легче, а смотреть на него и вовсе одно наслаждение!

Авторы данного проекта – специалисты из студии Samara Barbosa Arquitetura – постарались на славу. Кажется, они не упустили ни одной мелочи и действительно создали дом современной мечты!

Отделка и мебель

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Гостиная в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

О том, как оформить современную квартиру с люксовым шармом, вам расскажет эта прекрасная гостиная комната. Подсветка на многоуровневом потолке управляется системой «Умный дом» и при этом имеет эксклюзивный проект для разных комнат дома.

Открытая планировка – немаловажная часть успеха в этом проекте, она объединяет просторные и светлые пространства в одно большое помещение, и ощущения от жизни чудесным образом преображаются! А как приятно вырастить новое поколение в столь привлекательном месте!

Обратите внимание на фальш-камин, оформленный мрамором, и систему кондиционирования, которая расположена в потолке на всей территории дома.

Мебель в данном проекте – минималистичная и гламурная одновременно, а зеркальный придиванный столик, глянцевые поверхности и деревянные «пуфики» делают гостиную идеальной для приема любимых гостей в окружении роскоши.

Декоративные акценты

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Гостиная в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Декоративные акценты в этом проекте выглядят просто и при этом очень модно. Несколько ваз с азиатскими формами, кашпо для зеленого сада, ваза в стиле рустик на глянцевом кофейном столике… Какое изысканное сосредоточение декоративных трендов на одном квадратном метре.

Декоративные акценты здесь являются либо контрастным к общей отделке в голубых тонах, либо повторяющими и сливающимися с ней. Такой подход позволяет использовать множество предметов декора, не делая пространство слишком пестрым.

Дизайн интерьера кухни

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Кухня в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Отчасти традиционная, но во многом безумно оригинальная эта кухня имеет зеркальный кухонный фартук, который с помощью контрастного цвета имитирует дымоход в зоне вытяжки.

На полу – глянцевая керамическая плитка особенно большого формата, что весьма упрощает процесс уборки.

Парадная столовая

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Столовая комната в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Парадная столовая в стиле бразильяно отражает характерную традицию для этой страны – дополнительную кухню с грилем, винным холодильником, зоной бара и отдельной раковиной в формате летней кухни для друзей.

Спальня дочери

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Спальня в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Эта нежная и романтичная спальня является прекрасным решением для дочери-подростка, где мятные и бежевые оттенки отлично дополняют друг друга и создают атмосферу полного спокойствия.

Планировка мастер-сьют

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Спальня в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Но что гораздо более важно, оформление и планировка в стиле мастер-сьют подразумевает здесь легкий доступ к личной ванной комнате, а также стильную отделку декоративными панелями.

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Главная спальня

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Спальня в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Еще одна потрясающая спальня в этом доме оформлена с оттенками гламура и глянца – текстильное изголовье здесь блестит шелком, а комоды с зеркальными ящиками добавляют комнате праздничное настроение.

Детская

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Спальня в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Еще одна маленькая детская расположилась в очень уютной комнате. Оформленная в характерной манере стиля бразильяно, она очень удобна и использует каждый квадратный метр с чарующим шармом.

Ванная комната

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Ванная в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Особенная ванная комната – с современной отделкой, традиционным мраморным покрытием столешницы и панорамным зеркалом выглядит под стать всему дизайн-проекту. А тропическое бразильское настроение здесь поддерживают пальма и орхидея.

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