Дизайн-проект дома в современном стиле

На реальном примере мы покажем вам дом, который самостоятельно достигает новых высот комфорта. Он спроектирован для большой семьи, которая ценит традиционный уют и комфорт современности в равной степени и не отказывается от блеска и глянца в собственной жизни.

Элегантная роскошь, которую мы можем заметить в каждом элементе данного проекта, делает жизнь семьи более яркой и приятной. Удачные решения и четко очерченные функциональные зоны позволяют хозяйке справляться со своими домашними обязанностями гораздо быстрее. Поддерживать красивый дом в чистоте и порядке гораздо легче, а смотреть на него и вовсе одно наслаждение!

Авторы данного проекта – специалисты из студии Samara Barbosa Arquitetura – постарались на славу. Кажется, они не упустили ни одной мелочи и действительно создали дом современной мечты!