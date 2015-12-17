Какой он: японский традиционный дом

Татами по длине немногим меньше 2 м, и шириной менее 1 м. Самый популярный размер комнаты – в 6 татами, то есть менее 10 кв. м., что показывает скромность японского жилища.

Более современные варианты уже давно ищут золотую середину между традиционным японским стилем и современным американским, например, как вы видите в дизайн-проекте на фотографии выше.