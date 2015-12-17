Какой он: японский традиционный дом

Японский дом – это абсолютно оригинальная традиция, которая развивалась в течение тысячелетий абсолютно отдельно от европейской или африканской культур. В Японии дом – это даже не стены, а прежде всего крыша, опирающаяся на каркас из деревянных стропил и опор и лишь частично имеющая перегородки. Интересно, что они даже не имеют в японском доме точного положения и назначения, и потому комнаты могут трансформироваться так, как угодно их хозяину.
Также интересно, что японский дом в принципе не имеет отопления – в традиционном варианте вы не найдете печей, как в современном. Источником тепла являются переносные глиняные или керамические хи-бати, наполненные тлеющим древесным углем. В принципе, они не обогревают дом, а лишь несколько квадратных метров вокруг себя, а многими считаются и вовсе ритуальной частью японской культуры.
В Японии дом – это не возможность укрыться от мира, не «крепость», а скорее место, где человек сливается с природой. Планировка японского дома – это настоящая загадка, ведь здесь вы не найдете комнат с индивидуальным назначением. Спальня может в один миг стать кабинетом, а гостиная и вовсе превратиться в террасу.
Здесь нет ни окон, ни дверей в традиционном понимании, ведь в каждой комнате три стены из четырех можно в любой момент открыть или закрыть и даже вовсе снять. Такие внутренние перегородки в доме являются именно японским изобретением.
Интересно, что издревле японский дом имел два вида наружных стен. Обращенные к улице были приватными, зафиксированными и неподвижными. А те, что выходили во дворик, назывались «амадо» и являлись раздвижными, а летом снимались совсем.
Роль окон выполняют стены с рисовой бумагой, похожей на папиросную, которые называются «седзи» и чаще всего копируются в проектах «в японском стиле» в других странах. Внутренние перегородки тоже могли быть украшены рисовой бумагой, которая из практических соображений еще закреплялась деревянными рейками. Некоторые из них были украшены росписью, рисунками или иероглифами.
Еще более характерным признаком японского стиля служат футоны – традиционные японские матрасы, которые являются полноценной кроватью, а после сна убираются в специальный шкаф – оси-ирэ.
Традиционная японская кухня не имеет стульев, а хозяева и гости сидят на специальных матрасах (татами), встроенных в пол. Татами также являются местом для сна, игр детей и используются в гостиной. На татами садятся, поджав ноги под себя либо используя подушки, и именно они являются третьим главным элементом японского дома после крыши и стен. Интересно, что размер татами фиксированный и является традиционным, и именно по их количеству измеряется размер комнаты.
Татами по длине немногим меньше 2 м, и шириной менее 1 м. Самый популярный размер комнаты – в 6 татами, то есть менее 10 кв. м., что показывает скромность японского жилища.
Более современные варианты уже давно ищут золотую середину между традиционным японским стилем и современным американским, например, как вы видите в дизайн-проекте на фотографии выше.
Современный японский дом может очень сильно отличаться от традиционного, сохраняя внешне похожий облик. Например, в традиционном доме нет места TV-зоне и обращенной к ней мягкой мебели, ведь гостиная планировалась как место, где в центре комнаты несколько человек сидят напротив друг друга на татами – разговаривают, смеются, веселятся, играют с детьми.
Сейчас в современном японском доме вы найдете тысячу и один компромисс, который позволяет строить дома американского стандарта с декором, планировкой, перегородками и кровлями в традиционном японском стиле. Благодаря тому, что мировые тенденции частной архитекторы приняли панорамное остекление и раздвижные двери и окна за основу современной моды – идей, как раз взятых из японских традиций, – японский современный дом остается похожим на своих предков, используя данные элементы.
Что можно найти в современном японском доме, несмотря не тренды и моду, так это использование натурального дерева, деревянные террасы, сады камней, элегантные решения встроенного хранения и деревянные потолки.
Кроме того, даже в современном японском доме комнаты бывают порой удивительно скромных размеров, а детские и вовсе крохотными. Также сохранились традиции в дизайне экстерьера. Оригинальные японские кровли, террасы, опоясывающие дом, большие окна, приватные уличные фасады и деревянные колонны на террасах позволяют сохранить облик японского дома для потомков.
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