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Какой он: японский традиционный дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
027甲府 I さんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE Медиа комната в азиатском стиле Дерево Черный
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Японский дом – это абсолютно оригинальная традиция, которая развивалась в течение тысячелетий абсолютно отдельно от европейской или африканской культур. В Японии дом – это даже не стены, а прежде всего крыша, опирающаяся на каркас из деревянных стропил и опор и лишь частично имеющая перегородки. Интересно, что они даже не имеют в японском доме точного положения и назначения, и потому комнаты могут трансформироваться так, как угодно их хозяину.

Отопление в японском доме

鳴滝の家, 鶴巻デザイン室 鶴巻デザイン室 Дома в азиатском стиле
鶴巻デザイン室

鶴巻デザイン室
鶴巻デザイン室
鶴巻デザイン室

Также интересно, что японский дом в принципе не имеет отопления – в традиционном варианте вы не найдете печей, как в современном. Источником тепла являются переносные глиняные или керамические хи-бати, наполненные тлеющим древесным углем. В принципе, они не обогревают дом, а лишь несколько квадратных метров вокруг себя, а многими считаются и вовсе ритуальной частью японской культуры.

Планировка и общий стиль дома

島原古民家再生, 環アソシエイツ・高岸設計室 環アソシエイツ・高岸設計室 Дома в азиатском стиле
環アソシエイツ・高岸設計室

環アソシエイツ・高岸設計室
環アソシエイツ・高岸設計室
環アソシエイツ・高岸設計室

В Японии дом – это не возможность укрыться от мира, не «крепость», а скорее место, где человек сливается с природой. Планировка японского дома – это настоящая загадка, ведь здесь вы не найдете комнат с индивидуальным назначением. Спальня может в один миг стать кабинетом, а гостиная и вовсе превратиться в террасу.

Перегородки в японском доме

島原古民家再生, 環アソシエイツ・高岸設計室 環アソシエイツ・高岸設計室 Сад в азиатском стиле
環アソシエイツ・高岸設計室

環アソシエイツ・高岸設計室
環アソシエイツ・高岸設計室
環アソシエイツ・高岸設計室

Здесь нет ни окон, ни дверей в традиционном понимании, ведь в каждой комнате три стены из четырех можно в любой момент открыть или закрыть и даже вовсе снять. Такие внутренние перегородки в доме являются именно японским изобретением.

Стены в японском доме

現代に息づく京都の町家, 一級建築士事務所 (有)ＢＯＦアーキテクツ 一級建築士事務所 (有)ＢＯＦアーキテクツ Гостиная в азиатском стиле
一級建築士事務所　(有)ＢＯＦアーキテクツ

一級建築士事務所　(有)ＢＯＦアーキテクツ
一級建築士事務所　(有)ＢＯＦアーキテクツ
一級建築士事務所　(有)ＢＯＦアーキテクツ

Интересно, что издревле японский дом имел два вида наружных стен. Обращенные к улице были приватными, зафиксированными и неподвижными. А те, что выходили во дворик, назывались «амадо» и являлись раздвижными, а летом снимались совсем.

Окна в японском доме

ビフォーアフターで放送された和モダンリノベーション/重くて遠い家, 森村厚建築設計事務所 森村厚建築設計事務所 Гостиная в азиатском стиле Дерево Эффект древесины
森村厚建築設計事務所

森村厚建築設計事務所
森村厚建築設計事務所
森村厚建築設計事務所

Роль окон выполняют стены с рисовой бумагой, похожей на папиросную, которые называются «седзи» и чаще всего копируются в проектах «в японском стиле» в других странах. Внутренние перегородки тоже могли быть украшены рисовой бумагой, которая из практических соображений еще закреплялась деревянными рейками. Некоторые из них были украшены росписью, рисунками или иероглифами.

Отличия японского дома от европейского

027甲府 I さんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE Медиа комната в азиатском стиле Дерево Черный
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

Еще более характерным признаком японского стиля служат футоны – традиционные японские матрасы, которые являются полноценной кроватью, а после сна убираются в специальный шкаф – оси-ирэ.

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Японская гостиная и кухня: матрасы татами

東平野の家 それぞれの庭の家, 株式会社seki.design 株式会社seki.design Спальня в азиатском стиле
株式会社seki.design

株式会社seki.design
株式会社seki.design
株式会社seki.design

Традиционная японская кухня не имеет стульев, а хозяева и гости сидят на специальных матрасах (татами), встроенных в пол. Татами также являются местом для сна, игр детей и используются в гостиной. На татами садятся, поджав ноги под себя либо используя подушки, и именно они являются третьим главным элементом японского дома после крыши и стен. Интересно, что размер татами фиксированный и является традиционным, и именно по их количеству измеряется размер комнаты.

Татами: японская изюминка

House K, kosuke sakai & associates kosuke sakai & associates Спальня в азиатском стиле Дерево Эффект древесины
kosuke sakai &amp; associates

House K

kosuke sakai & associates
kosuke sakai &amp; associates
kosuke sakai & associates

Татами по длине немногим меньше 2 м, и шириной менее 1 м. Самый популярный размер комнаты – в 6 татами, то есть менее 10 кв. м., что показывает скромность японского жилища.

Более современные варианты уже давно ищут золотую середину между традиционным японским стилем и современным американским, например, как вы видите в дизайн-проекте на фотографии выше.

Современный японский дом

Su-House okayama, 三宅和彦／ミヤケ設計事務所 三宅和彦／ミヤケ設計事務所 Кухня в азиатском стиле
三宅和彦／ミヤケ設計事務所

三宅和彦／ミヤケ設計事務所
三宅和彦／ミヤケ設計事務所
三宅和彦／ミヤケ設計事務所

Современный японский дом может очень сильно отличаться от традиционного, сохраняя внешне похожий облик. Например, в традиционном доме нет места TV-зоне и обращенной к ней мягкой мебели, ведь гостиная планировалась как место, где в центре комнаты несколько человек сидят напротив друг друга на татами – разговаривают, смеются, веселятся, играют с детьми.

Компромиссы прошлого и настоящего

Su-House okayama, 三宅和彦／ミヤケ設計事務所 三宅和彦／ミヤケ設計事務所 Гостиная в азиатском стиле
三宅和彦／ミヤケ設計事務所

三宅和彦／ミヤケ設計事務所
三宅和彦／ミヤケ設計事務所
三宅和彦／ミヤケ設計事務所

Сейчас в современном японском доме вы найдете тысячу и один компромисс, который позволяет строить дома американского стандарта с декором, планировкой, перегородками и кровлями в традиционном японском стиле. Благодаря тому, что мировые тенденции частной архитекторы приняли панорамное остекление и раздвижные двери и окна за основу современной моды – идей, как раз взятых из японских традиций, – японский современный дом остается похожим на своих предков, используя данные элементы.

Эко-дизайн

座喜味のヴィラ, 岡部義孝建築設計事務所 岡部義孝建築設計事務所 Столовая комната в азиатском стиле
岡部義孝建築設計事務所

岡部義孝建築設計事務所
岡部義孝建築設計事務所
岡部義孝建築設計事務所

Что можно найти в современном японском доме, несмотря не тренды и моду, так это использование натурального дерева, деревянные террасы, сады камней, элегантные решения встроенного хранения и деревянные потолки.

Традиции в японском доме

N邸 リフォーム, 株式会社 鳴尾工務店 株式会社 鳴尾工務店 Дома в азиатском стиле
株式会社　鳴尾工務店

株式会社　鳴尾工務店
株式会社　鳴尾工務店
株式会社　鳴尾工務店

Кроме того, даже в современном японском доме комнаты бывают порой удивительно скромных размеров, а детские и вовсе крохотными. Также сохранились традиции в дизайне экстерьера. Оригинальные японские кровли, террасы, опоясывающие дом, большие окна, приватные уличные фасады и деревянные колонны на террасах позволяют сохранить облик японского дома для потомков.

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