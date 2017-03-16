20 идей для создания эффектной ТВ-зоны

Жизнь большинства современных людей сложно представить без телевизора. Часто он смотрится не очень привлекательно, а иногда откровенно портит интерьер. Сегодня мы исправим это! Дизайнеры представят вам свои лучшие идеи для создания эффектной ТВ-зоны! Воспользовавшись их подсказками, вы сможете создать у себя дома современный и технологичный уголок для просмотра любимых фильмов и телепередач. Итак, начинаем!