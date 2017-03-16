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20 идей для создания эффектной ТВ-зоны

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Remodelação de apartamento, Architect Your Home Architect Your Home Гостиная в стиле модерн
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Жизнь большинства современных людей сложно представить без телевизора. Часто он смотрится не очень привлекательно, а иногда откровенно портит интерьер. Сегодня мы исправим это! Дизайнеры представят вам свои лучшие идеи для создания эффектной ТВ-зоны! Воспользовавшись их подсказками, вы сможете создать у себя дома современный и технологичный уголок для просмотра любимых фильмов и телепередач. Итак, начинаем!

1. Используйте преимущества наклонного потолка

Recuperadores Lenha Bodart&Gonay - In Fire (com ventilação incorporada), Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda Гостиная в стиле модерн
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

Потолок с наклоном может стать изюминкой ТВ-зоны. Если у вас дома имеется подобная конструкция – разместите технику под самой низкой ее частью, как показано на фото.

2. Телевизор на отдельной стене

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Гостиная в классическом стиле
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

Сделайте свой телевизор главным атрибутом зоны отдыха, выделив ему центральное место на отдельной стене. Чтобы еще больше подчеркнуть его значимость, используйте стильный акцент в виде контрастного материала, который послужит основанием для телевизора. 

3. Выбирайте простые решения

Kettnaker, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen ГостинаяМебель для медиа комнаты
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Если вы хотите, чтобы ваш взгляд ничто не отвлекало во время просмотра телевизора, откажитесь от различных аксессуаров на стене. Простые стены с однотонной отделкой – прекрасный фон. 

4. Попробуйте что-нибудь веселое!

İç Mekan Tasarım ve Uygulama Projesi, ROAS Mimarlık ROAS Mimarlık ГостинаяАксессуары и декорации
ROAS Mimarlık

ROAS Mimarlık
ROAS Mimarlık
ROAS Mimarlık

Вау! Этот художественный подход к оформлению ТВ-зоны придется по душе современным и творческим личностям. 

5. Создайте уютное пространство

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Гостиные в эклектичном стиле
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

Если вы стремитесь к спокойному времяпрепровождению у телевизора – создайте уют в комнате. В этом вам поможет удобная мягкая мебель и приглушенный свет.

6. Телевизор – как контраст

Paço de Arcos, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores Гостиная в стиле модерн
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

Ваш телевизор может быть отличным способом, чтобы добавить немного контраста в белую гостиную. Как вам такая идея на фото? 

Нужна помощь с проектом дома?
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7. Немного эклектики

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen Гостиные в эклектичном стиле
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

Какое интересное решение! Ультрасовременный телевизор смотрится потрясающе с винтажной мебелью и аксессуарами под старину

8. Наслаждайтесь прекрасным видом

Casa Varatojo , Atelier Data Lda Atelier Data Lda Гостиная в стиле модерн
Atelier Data Lda

Casa Varatojo

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

Даже если ваш телевизор выключен, вы сможете лицезреть природные красоты, если установите его на фоне панорамных окон. Кстати, при таком подходе вы сведете к минимуму появление на экране бликов.

9. Необычная стена для телевизора

Casa PL, Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Гостиная в стиле модерн
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa

Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa

Попробуйте разместить телевизор на стене с необычным покрытием. Это позволит акцентировать внимание всех присутствующих в комнате на ТВ-зоне. 

10. Минимализм – это не скучно!

Remodelação de apartamento, Architect Your Home Architect Your Home Гостиная в стиле модерн
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

Классические предметы мебели и небольшой телевизор будут смотреться особенно красиво в минималистичном интерьере. Такой подход также рекомендован для маленьких гостиных

11. Каменные стены

Moradia Golf, ARQAMA - Arquitetura e Design Lda ARQAMA - Arquitetura e Design Lda Гостиная в стиле кантри
ARQAMA – Arquitetura e Design Lda

ARQAMA - Arquitetura e Design Lda
ARQAMA – Arquitetura e Design Lda
ARQAMA - Arquitetura e Design Lda

Каменная стена великолепно сочетается со строгой поверхностью современного телевизора. 

12. Единый ансамбль

Casa Oeiras , Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Гостиные в эклектичном стиле
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

Телевизор можно сделать полноценным элементом дизайна, сочетая его стилистику с остальными предметами в комнате. Отличный вариант такого подхода можно оценить на фото. 

13. Выбирайте свой цвет для стен

Wunderschöne Design Bücherregale, Livarea Livarea ГостинаяПолки
Livarea

Livarea
Livarea
Livarea

Не забывайте, что когда вы смотрите телевизор, то ваши глаза естественно воспринимают оттенок стены позади него. Именно поэтому следует выбирать для нее только приятные вам цвета. 

14. Зделайте телевизор главным элементом в комнате

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Гостиная в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

В роскошной гостиной трудно акцентировать внимание на телевизоре. Но если он будет большим и современным, то не заметить его будет крайне сложно!

15. Рядом с камином

Sierra Grande - El Retiro Antioquia, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración ГостинаяКамины и аксессуары
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Почему бы не разместить телевизор прямо над камином? Только представьте, какими уютными будут вечера в такой теплой атмосфере!

16. Соблюдайте пропорции

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Гостиная в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Если вы уделяете огромное внимание дизайну помещения, то имейте в виду: неправильно подобранный телевизор может свести все ваши старания к нулю. Подберите модель, которая будет пропорциональна пространству, чтобы техника не заглушила важные элементы интерьера. 

17. Мобильная мебель

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Гостиные в эклектичном стиле
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Имея удобную схему размещения мебели в вашей гостиной можно не беспокоиться о том, где же лучше поставить телевизор. Но передвижная мебель позволит вам не думать об этом, ведь ее легко приспособить и повернуть к центру ТВ-зоны. 

18. Если вы решитесь – сделайте это!

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Гостиная в стиле модерн
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Вау! Для того, чтобы сделать вечер перед телевизором более заманчивым и интересным, выбирайте дизайн гостиной в данном ключе! Такое гармоничное и немного театральное пространство смотрится феноменально, согласны? 

19. Телевизор на стене

Кухня-гостиная-спальня ToTaste.studio Кухни в эклектичном стиле
ToTaste.studio

Кухня-гостиная-спальня

ToTaste.studio
ToTaste.studio
ToTaste.studio

Сегодня тумбы и подставки для телевизоров уже не так популярны, как ранее. Поэтому поступайте проще – монтируйте эту технику прямо на стене, где есть для этого свободное место. 

20. Создайте ощущение кинотеатра

HSBC – housescape reggio emilia, NAT OFFICE - christian gasparini architect NAT OFFICE - christian gasparini architect Гостиная в стиле модерн
NAT OFFICE – christian gasparini architect

NAT OFFICE - christian gasparini architect
NAT OFFICE – christian gasparini architect
NAT OFFICE - christian gasparini architect

Вы киноман? Тогда постарайтесь воссоздать у себя дома эффект кинотеатра. Для этого используйте соответствующую мягкую мебель, телевизор с большим экраном и качественной аудиосистемой, а еще лучше – панорамный экран. 

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