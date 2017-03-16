20 идей для создания эффектной ТВ-зоны

Жизнь большинства современных людей сложно представить без телевизора. Часто он смотрится не очень привлекательно, а иногда откровенно портит интерьер. Сегодня мы исправим это! Дизайнеры представят вам свои лучшие идеи для создания эффектной ТВ-зоны! Воспользовавшись их подсказками, вы сможете создать у себя дома современный и технологичный уголок для просмотра любимых фильмов и телепередач. Итак, начинаем!
Потолок с наклоном может стать изюминкой ТВ-зоны. Если у вас дома имеется подобная конструкция – разместите технику под самой низкой ее частью, как показано на фото.
Сделайте свой телевизор главным атрибутом зоны отдыха, выделив ему центральное место на отдельной стене. Чтобы еще больше подчеркнуть его значимость, используйте стильный акцент в виде контрастного материала, который послужит основанием для телевизора.
Если вы хотите, чтобы ваш взгляд ничто не отвлекало во время просмотра телевизора, откажитесь от различных аксессуаров на стене. Простые стены с однотонной отделкой – прекрасный фон.
Вау! Этот художественный подход к оформлению ТВ-зоны придется по душе современным и творческим личностям.
Если вы стремитесь к спокойному времяпрепровождению у телевизора – создайте уют в комнате. В этом вам поможет удобная мягкая мебель и приглушенный свет.
Ваш телевизор может быть отличным способом, чтобы добавить немного контраста в белую гостиную. Как вам такая идея на фото?
Какое интересное решение! Ультрасовременный телевизор смотрится потрясающе с винтажной мебелью и аксессуарами
под старину.
Даже если ваш телевизор выключен, вы сможете лицезреть природные красоты, если установите его на фоне панорамных окон. Кстати, при таком подходе вы сведете к минимуму появление на экране бликов.
Попробуйте разместить телевизор на стене с необычным покрытием. Это позволит акцентировать внимание всех присутствующих в комнате на ТВ-зоне.
Классические предметы мебели и небольшой телевизор будут смотреться особенно красиво в минималистичном интерьере. Такой подход также рекомендован для маленьких гостиных.
Каменная стена великолепно сочетается со строгой поверхностью современного телевизора.
Телевизор можно сделать полноценным элементом дизайна, сочетая его стилистику с остальными предметами в комнате. Отличный вариант такого подхода можно оценить на фото.
Не забывайте, что когда вы смотрите телевизор, то ваши глаза естественно воспринимают оттенок стены позади него. Именно поэтому следует выбирать для нее только приятные вам цвета.
В роскошной гостиной трудно акцентировать внимание на телевизоре. Но если он будет большим и современным, то не заметить его будет крайне сложно!
Почему бы не разместить телевизор прямо над камином? Только представьте, какими уютными будут вечера в такой теплой атмосфере!
Если вы уделяете огромное внимание дизайну помещения, то имейте в виду: неправильно подобранный телевизор может свести все ваши старания к нулю. Подберите модель, которая будет пропорциональна пространству, чтобы техника не заглушила важные элементы интерьера.
Имея удобную схему размещения мебели в вашей гостиной можно не беспокоиться о том, где же лучше поставить телевизор. Но передвижная мебель позволит вам не думать об этом, ведь ее легко приспособить и повернуть к центру ТВ-зоны.
Вау! Для того, чтобы сделать вечер перед телевизором более заманчивым и интересным, выбирайте дизайн гостиной в данном ключе! Такое гармоничное и немного театральное пространство смотрится феноменально, согласны?
Сегодня тумбы и подставки для телевизоров уже не так популярны, как ранее. Поэтому поступайте проще – монтируйте эту технику прямо на стене, где есть для этого свободное место.
Вы киноман? Тогда постарайтесь воссоздать у себя дома эффект кинотеатра. Для этого используйте соответствующую мягкую мебель, телевизор с большим экраном и качественной аудиосистемой, а еще лучше – панорамный экран.