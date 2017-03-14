До и после: как преобразилась небольшая квартира

Следить за работой профессионалов – всегда увлекательно и интересно! Предлагаем сравнить интерьер небольшой квартиры в Италии до и после ремонтных работ. Дизайнерам из VENDUTA A PRIMA VISTA удалось превратить ее скучное пространство в ультрасовременное и модное! Заинтригованы? Тогда начинаем!
Изначально в гостиной было изношенное напольное покрытие и стены, которые требовали срочного обновления.
Вау! С трудом верится, что на этом фото та же комната, что и на предыдущем! Деревянные полы были отполированы и теперь сияют, как новые. Что касается стен, то желтизну изменили на светло-серый тон, который смотрится очень современно. Грамотно подобранная мебель и аксессуары делают комнату невероятно красивой и уютной.
Ванная комната была в хорошем состоянии, но ничем не выделялась и смотрелась мрачновато… Посмотрим, как специалистам удалось обновить ее.
В ванной не было проведено фундаментальных ремонтных работ, но взгляните, как она изменилась! Много света, блеск и уют делают ее отличным местом для возобновления сил и релаксации. Зеркало на стене добавляет глубины пространству и зрительно увеличивает квадратуру. Живые растения и деревянная мебель гармонично вписываются в обновленный дизайн.
А на этом фото можно увидеть, как выглядела кухня до ремонта. Ужасные стены и отсутствие какой-либо мебели и оборудования. А что же увидели хозяева после?
Узнаете? Наверное, с трудом. Лаконичная белая мебель и стильные аксессуары делают кухонный уголок невероятно привлекательным и практичным. Здесь нет ничего лишнего – все продумано до мелочей.
Вам понравилась обновленная квартира? Что особенно поразило и привело в восторг?