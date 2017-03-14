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До и после: как преобразилась небольшая квартира

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
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Следить за работой профессионалов – всегда увлекательно и интересно! Предлагаем сравнить интерьер небольшой квартиры в Италии до и после ремонтных работ. Дизайнерам из VENDUTA A PRIMA VISTA удалось превратить ее скучное пространство в ультрасовременное и модное! Заинтригованы? Тогда начинаем!

Гостиная: до

Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Изначально в гостиной  было изношенное напольное покрытие и стены, которые требовали срочного обновления. 

Гостиная: после

Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Вау! С трудом верится, что на этом фото та же комната, что и на предыдущем! Деревянные полы были отполированы и теперь сияют, как новые. Что касается стен, то желтизну изменили на светло-серый тон, который смотрится очень современно. Грамотно подобранная мебель и аксессуары делают комнату невероятно красивой и уютной. 

Ванная: до

Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Ванная комната была в хорошем состоянии, но ничем не выделялась и смотрелась мрачновато… Посмотрим, как специалистам удалось обновить ее. 

Ванная: после

Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

В ванной не было проведено фундаментальных ремонтных работ, но взгляните, как она изменилась! Много света, блеск и уют делают ее отличным местом для возобновления сил и релаксации. Зеркало на стене добавляет глубины пространству и зрительно увеличивает квадратуру. Живые растения и деревянная мебель гармонично вписываются в обновленный дизайн. 

Кухня: до

Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

А на этом фото можно увидеть, как выглядела кухня до ремонта. Ужасные стены и отсутствие какой-либо мебели и оборудования. А что же увидели хозяева после?

Кухня: после

Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Узнаете? Наверное, с трудом. Лаконичная белая мебель и стильные аксессуары делают кухонный уголок невероятно привлекательным и практичным. Здесь нет ничего лишнего – все продумано до мелочей. 

Вам понравилась обновленная квартира? Что особенно поразило и привело в восторг? 

15 компактных кухонь, которым найдется место в любом уголке

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