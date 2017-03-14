До и после: как преобразилась небольшая квартира

Узнаете? Наверное, с трудом. Лаконичная белая мебель и стильные аксессуары делают кухонный уголок невероятно привлекательным и практичным. Здесь нет ничего лишнего – все продумано до мелочей.

Вам понравилась обновленная квартира? Что особенно поразило и привело в восторг?