Как выбрать кресла для гостиных

Когда вы устали после напряженного дня, нет ничего приятнее, чем опуститься в мягкое кресло, закинув ноги на рядом стоящую банкетку. Второе название для кресла с банкеткой – каминное кресло, из чего следует, что именно его чаще всего ставят у камина. Оно просто создано для созерцания огня и снятия стресса.

Для тех, кто в данный момент занимается подбором мебели для гостиной, предлагаем вдохновиться потрясающими идеями в статье ’Мебель для гостиной: современные диваны’.