Как выбрать кресла для гостиных

Не нужно быть профессиональным дизайнером, чтобы выбрать кресло, цвет и дизайн которого подходит для интерьера гостиной. Тем не менее, многим знакома ситуация, когда во время покупки кресло казалось идеальным, но как только его привезли, стало очевидно, что этот предмет мебели совсем не вписывается в пространство гостиной. Какие нюансы нужно учесть, чтобы правильно выбрать форму и размер кресла и не прогадать с обивкой, читайте в этой Книге идей.
Зачастую кресла не воспринимают как самостоятельный предмет мебели, отводя им скромную роль
диванных спутников. Уверяем вас, что они способны на большее. Перед нами – широкое кресло без перил, яркий цвет и необычный дизайн которого, без труда превращают его в абсолютного лидера интерьерной композиции гостиной.
Кресла ассоциируются с отдыхом, уютом и спокойствием, поэтому сидеть в них должно быть прежде всего удобно. Самые мягкие кресла имеют обивку из бархата и велюра, однако огромный недостаток этих материалов в том, что они быстро изнашиваются. Если вы не готовы каждый год покупать в гостиную новые кресла, обратите внимание на специальные подушки для кресел, выполненные из хлопка с незначительным добавлением пенополиуретана. Они мягкие, эластичные и легко поддаются машинной стирке.
Сделать кресло центральным элементом композиции гостиной – это эффектный и практичный дизайнерский ход, особенно если это кресло при необходимости может превратиться в небольшой и удобный диван. Когда в квартиру к хозяевам неожиданно нагрянут гости, всегда можно предложить им переночевать прямо в гостиной – решили дизайнеры из студии Anfilada Interior Desing, и поместили посередине гостиной большое плетеное кресло.
Классика в интерьере выглядит роскошно и торжественно. Однако несмотря на множество преимуществ классического стиля, он не оставляет хозяевам большого пространства для экспериментов, обязывая подбирать предметы мебели и декора, которые будут безупречно сочетаться друг с другом. Идеальное решение для таких интерьеров – мягкие кресла, спинка которых украшена каретной стяжкой.
Большое и удобное кресло-качалка станет самым привлекательным предметом в гостиной. Стоит разместить его в комнате, как за него тут же начнут бороться все члены семьи. Что может быть привлекательнее, чем смотреть телевизор или читать книжку, неторопливо покачиваясь на широком кожаном кресле. Как известно, кожа – холодный материал, и чтобы случайно не простыть в холодное время года, на кресло можно положить теплый плед.
Когда вы устали после напряженного дня, нет ничего приятнее, чем опуститься в мягкое кресло, закинув ноги на рядом стоящую банкетку. Второе название для кресла с банкеткой – каминное кресло, из чего следует, что именно его чаще всего ставят у камина. Оно просто создано для созерцания огня и снятия стресса.
Для тех, кто в данный момент занимается подбором мебели для гостиной, предлагаем вдохновиться потрясающими идеями в статье ’Мебель для гостиной: современные диваны’.