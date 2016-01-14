7 гениальных идей для уютной гостиной

Всем нам хочется сделать обстановку в гостиной и уютной, и в меру нарядной, чтобы все чувствовали себя комфортно. Ведь именно здесь мы проводим вечера и свободное время, отдыхая от суеты и дел, встречаемся с родными и друзьями. Поэтому перед интерьером гостиной стоит задача сбалансировать нужный уровень функциональности и декоративности. Специалисты по декорированию предлагают использовать для этого несколько достаточно простых приемов работы с пространством: выбор нужного уровня освещения, сочетание цветовых решений материалов отделки, текстиля и мебели в гостиной, гармоничное украшение пространства с помощью светильников и аксессуаров.
Чтобы сделать комнату более светлой и уютной достаточно впустить побольше солнечного света – с помощью масштабного панорамного остекления или оставив открытыми с минимальной отделкой текстилем оконные проемы. Потоки солнечного света наполнят комнату легкость и свежестью, а оригинальное оформление зоны вокруг окна сделает этот источник естественного освещения еще и элементом декора гостиной.
Еще один уютный акцент можно добавить интерьеру гостиной, оформив зону вокруг окна в виде изысканного уголка для чаепития, который наверняка станет излюбленным местом для тихого отдыха и неспешной беседы.
Классические сдержанные сочетания натуральных оттенков в материалах мебели, отделки и декоре интерьера привносят в атмосферу гостиной настроение гармоничное и размеренное.
Базу нейтральных цветов в интерьере составляют белый, черный и серый, в качестве дополнений служат оттенки бежевого, светло-серого, приглушенные варианты светлых оттенков цветов. Казалось бы, достаточно скромная цветовая палитра, но в интерьере эти сочетания раскрывают всю свою многогранность.
Например, нейтральная гамма, представленная сочетанием серо-сиреневого, голубого и темно-синего оттенков – мягкая и деликатная, цвета плавно сочетаются без резких контрастов, взаимно дополняя и компенсируя друг друга.
Также на нейтральном фоне ярко и свежо смотрятся точечные акценты. Главное не забывать чувство меры, достаточно и пары оригинальных кресел песочно-желтого цвета на фоне серо-синих тонов, украшающих лаконичный интерьер.
Текстиль играет весомую роль в оформлении интерьера, поэтому подбирая шторы для гостиной, обратите особое внимание на ряд вопросов.
Во-первых, выберите нужный уровень освещенности комнаты дневным светом. Если для вас более уютна спокойная, уединенная атмосфера комнаты без ярких цветов и акцентов, то такой интерьер помогут создать шторы из мягких тканей, достаточно плотные, приглушенных оттенков, натуральных цветов. Когда окна комнаты выходят на солнечную сторону, то можно использовать для декорирования окон разнообразные варианты комбинирования тканей полупрозрачной текстуры и плотных полотен с рельефными узорами. Для создания светлой и воздушной атмосферы в гостиной подойдут более легкие, струящиеся ткани чистых, светящихся оттенков: белые, бирюзовые, небесно-голубые, изысканные сиреневые, изумрудно-зеленые, нежно-розовые.
Во-вторых, необходимо определиться со стилистикой текстиля исходя из функций гостиной. Семейную уютную гостиную вполне украсят лаконичные формы штор – римские жалюзи, простые линии классических штор, немного стилистики кантри в виде штор на люверсах или петлях. Для придания гостиной настроения гостеприимной торжественности подойдут варианты изящных конструкций французских штор, декорирование оконного проема ламбрекенами, тканевыми драпировками.
Элегантные светильники украсят любой интерьер, рецепт прост – подберите люстру нужной формы и оригинального стиля для вашей гостиной, а если позволяет размер комнаты, можно даже не одну.
Определяясь с видом люстр можно сыграть на контрастах – лаконичный скромный интерьер сделать чуточку более милым и нежным с помощью люстры флористического дизайна в виде стилизованного цветка. С помощью люстры можно также деликатно подчеркнуть нужное стилевое направление интерьера: скромному виду интерьера придать немного роскоши с помощью классической хрустальной люстры, простые формы пространства в стиле лофт декорировать оригинальной потолочной конструкцией из стекла и металла, минималистичность интерьера акцентировать воздушной люстрой четкой геометрической формы.
Какая же гостиная без дивана, этот элемент действительно лидер по степени комфортности отдыха. А ведь это гость из восточных традиций интерьера, появившийся в европейских и российских комнатах относительно недавно. Но безусловное удобство и функциональность маленьких и больших, угловых и островных, шикарных кожаных и уютных мягких диванчиков делает этот элемент мебели незаменимым атрибутом интерьера в гостиных самой разнообразной стилистики.
Уют и оригинальность интерьеру можно придать, используя в качестве фона для лаконичной мебели красочный декор стен: текстурные виниловые обои с рельефными узорами, насыщенные цвета орнаментов, впечатляющие картины фотообоев. Таким образом вы можете одним эффектным элементом наполнить пространство и цветом, и стилем, и характером. А другие составляющие интерьера вполне могут остаться привычными, функциональными и простыми.
Яркие аксессуары – очень элегантный и простой способ придания характера и особого настроения оформлению гостиной. Дизайнерский журнальный столик, пуфик необычной формы, разноцветные фактурные диванные подушки или плед в лоскутной технике – все эти мелочи как раз и составляют индивидуальность и уют гостиной.
Декорирование интерьера гостиной с помощью разнообразных аксессуаров удобно еще и своей быстротой и мобильностью. К встрече гостей вы можете сделать интерьер более праздничным, украсив столик оригинальной вазой с фруктами и яркими салфетками. Для тихого семейного вечера можно достать из шкафа уютный плед и любимые диванные подушки, а если вместо яркого света люстры включить маленький торшер или зажечь свечи, то к спокойному умиротворенному настроению гостиной добавятся нотки романтичности и расслабленности.