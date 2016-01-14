7 гениальных идей для уютной гостиной

Чтобы сделать комнату более светлой и уютной достаточно впустить побольше солнечного света – с помощью масштабного панорамного остекления или оставив открытыми с минимальной отделкой текстилем оконные проемы. Потоки солнечного света наполнят комнату легкость и свежестью, а оригинальное оформление зоны вокруг окна сделает этот источник естественного освещения еще и элементом декора гостиной.

Еще один уютный акцент можно добавить интерьеру гостиной, оформив зону вокруг окна в виде изысканного уголка для чаепития, который наверняка станет излюбленным местом для тихого отдыха и неспешной беседы.