Реконструкция: японский дом и американский стиль

В этом проекте дизайнеры в процессе реконструкции старого дома постарались, обновляя внешний вид, максимально задействовать оригинальный образ изначального строения. Длинный деревянный дом – достаточно просторная конструкция для экспериментов. В интерьере соединились традиционные элементы японской обстановки и открытость, простота и утилитарность американского стиля интерьеров. Такая комбинация стилей и эпох позволила сделать пространство динамичным и функциональным, не перегружая комнаты лишними деталями.
Этот дом был не в лучшем состоянии до ремонта и представлял собой традиционное японское строение – с покатой черепичной крышей.
От прежнего строения сохранилась форма крыши, а вот фасад получил значительные изменения. Просторное деревянное крыльцо с террасой и белой изгородью напоминает своим видом дома первых американских переселенцев: сочетание местного колорита и колониального стиля, привычных элементов европейской культуры.
Ранее это был с очень архаичными интерьерами, что уже совсем не соответствовало новому ритму жизни.
Размеры кухни были достаточно большие, но планировка и освещение пространства оставляли желать лучшего.
Прихожая была небольшой, к тому же занавески, закрывающие окна, делали ее совсем темной.
Атмосфера дома после ремонта сильно изменилась. В прихожей – много места, небольшая перегородка отделяет входную зону и остальную часть прихожей с объемными системами хранения. Таким образом, все вещи найдут свое место, а уютный коридор ведущий в комнаты будет всегда чистым и аккуратным.
Единое пространство кухни и столовой позволило добавить простора этим зонам. Кухня отделена от столовой деревянной стойкой. С одной стороны этот элемент используется как небольшой комод, а с другой – как кухонный остров. Темный потолок глубокого коричневого цвета из деревянных реек удачно гармонирует с оттенком отделки пола, лаконичные светильники хорошо освещают каждый уголок кухни.
Здесь вы можете оценить всю высоту потолка и простор комнаты. Потолок присутствует только над зоной столовой и кухни, в углу общей комнаты, а остальное пространство уходит ввысь под своды крыши. Деревянные балки и пол в теплых янтарных оттенках эффектно подчеркивают весь объем помещения. Элементы белого цвета освежают композицию и придают ей дополнительную легкость.