Реконструкция: японский дом и американский стиль

Единое пространство кухни и столовой позволило добавить простора этим зонам. Кухня отделена от столовой деревянной стойкой. С одной стороны этот элемент используется как небольшой комод, а с другой – как кухонный остров. Темный потолок глубокого коричневого цвета из деревянных реек удачно гармонирует с оттенком отделки пола, лаконичные светильники хорошо освещают каждый уголок кухни.