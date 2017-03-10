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Реконструкция: японский дом и американский стиль

Перла Вереника Перла Вереника
HOUSE-04(renovation), dwarf dwarf Дома в классическом стиле Дерево Зеленый
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В этом проекте дизайнеры в процессе реконструкции старого дома постарались, обновляя  внешний вид, максимально задействовать оригинальный образ изначального строения. Длинный деревянный дом – достаточно просторная конструкция для экспериментов. В интерьере соединились традиционные элементы японской обстановки и открытость, простота и утилитарность американского стиля интерьеров. Такая комбинация стилей и эпох позволила сделать пространство динамичным и функциональным, не перегружая комнаты лишними деталями. 

HOUSE-04(renovation), dwarf dwarf Гостиная в классическом стиле
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Дом до реконструкции: старая постройка 60-х годов

HOUSE-04(renovation), dwarf dwarf
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Этот дом был не в лучшем состоянии до ремонта и представлял собой традиционное японское строение – с покатой черепичной крышей.

Дом после реконструкции: легкие нотки американского стиля архитектуры

HOUSE-04(renovation), dwarf dwarf Дома в классическом стиле Дерево Зеленый
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От прежнего строения сохранилась форма крыши, а вот фасад получил значительные изменения. Просторное деревянное крыльцо с  террасой и белой изгородью напоминает своим видом дома первых американских переселенцев: сочетание местного колорита и колониального стиля, привычных элементов европейской культуры. 

До ремонта: традиционная японская гостиная с матами татами

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Ранее это был с очень архаичными интерьерами, что уже совсем не соответствовало новому ритму жизни.

До ремонта: темная и тесная кухня

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Размеры кухни были достаточно большие, но планировка и освещение пространства оставляли желать лучшего.

До ремонта: маленькая прихожая

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Прихожая была небольшой, к тому же занавески, закрывающие окна, делали ее совсем темной.

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После ремонта: радикальные перемены с самого порога

HOUSE-04(renovation), dwarf dwarf Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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Атмосфера дома после ремонта сильно изменилась. В прихожей – много места, небольшая  перегородка отделяет входную зону и остальную часть прихожей с объемными системами хранения. Таким образом, все вещи найдут свое место, а уютный коридор ведущий в комнаты будет всегда чистым и аккуратным. 

После ремонта: кухня и столовая в стиле городского кафе

HOUSE-04(renovation), dwarf dwarf Столовая комната в классическом стиле
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Единое пространство кухни и столовой позволило добавить простора этим зонам. Кухня отделена от столовой деревянной стойкой. С одной стороны этот элемент используется как небольшой комод, а с другой – как кухонный остров. Темный потолок глубокого коричневого цвета из деревянных реек удачно гармонирует с оттенком отделки пола, лаконичные светильники хорошо освещают каждый уголок кухни. 

После ремонта: многофункциональное пространство

HOUSE-04(renovation), dwarf dwarf Столовая комната в классическом стиле
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Здесь вы можете оценить всю высоту потолка и простор комнаты. Потолок присутствует только над зоной столовой и кухни, в углу общей комнаты, а остальное пространство уходит ввысь под своды крыши. Деревянные балки и пол в теплых янтарных оттенках эффектно подчеркивают весь объем помещения. Элементы белого цвета освежают композицию и придают ей дополнительную легкость.

После ремонта: соединение комнаты и террасы

HOUSE-04(renovation), dwarf dwarf Балкон и терраса в классическом стиле
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Большие стеклянные панели раздвижных дверей позволяют легко соединить гостиную и прилегающую террасу, расширяя тем самым возможности для отдыха в хорошую погоду. 

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