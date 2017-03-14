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15 компактных кухонь, которым найдется место в любом уголке

Перла Вереника Перла Вереника
2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey Кухня в стиле модерн
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Роскошные интерьеры кухонь самых разнообразных стилей – от классики до ультрасовременного hi-tech кажутся нереальными для размещения в пространстве нескольких квадратных метров. Конечно, такая задача – не самая простая, но мы собрали для вас несколько примеров, где дизайнерам удалось разместить на малой площади все необходимое для кухни и самое главное, сделать это стильно и красиво.

1. Задействуем каждый уголок

2 pièces - 20m2 - Paris 14e, Sandrine Carré Sandrine Carré Столовая комнатаСтолы
Sandrine Carré

Sandrine Carré
Sandrine Carré
Sandrine Carré

Эта маленькая кухня словно пазл – каждая деталь идеально подходит к другой по размеру и форме, что позволяет использовать площадь максимально эффективно.

2. Цвет и свет

Ferdinand Duval, Laure van Gaver Laure van Gaver Кухня в стиле модерн Серый
Laure van Gaver

Laure van Gaver
Laure van Gaver
Laure van Gaver

Небольшие пространства требуют интеграции нескольких зон, отделение которых не должно быть массивным. К примеру – разный цвет стен вокруг кухни и столовой поможет выделить границы каждой части. Точечная подсветка также работает в качестве разделителя зон.

3. Кухня за небольшой перегородкой

Kitchenette homify Кухня в стиле модерн
homify

Kitchenette

homify
homify
homify

Эта маленькая кухня выглядит очень уютно, кроме того на такой компактной площади нашлось место и для столовой с круглым столом. Взамен традиционной расстановке мебели дизайнеры отталкивались от реальных потребностей: рабочая зона с мойкой и плитой за небольшой перегородкой и простор для отдыха у окна. 

4. Т-образная кухня

Beach House, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Кухни в эклектичном стиле
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

Оригинальная и очень практичная планировка кухни в виде буквы Т дает возможность разместить сразу и рабочие поверхности, и обеденный стол в едином комплексе. 

5. Многофункциональный кухонный остров

Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop Кухня в стиле лофт
A.workshop

Квартира на ул. Первомайская

A.workshop
A.workshop
A.workshop

В этом интерьере решающим элементом стал столь критикуемый за массивность кухонный остров. Именно благодаря ему получилось отделить уголок кухни от общей комнаты, разместить на его поверхности все необходимое оборудование и барную стойку. 

6. Простор и ощущение свежести

Rénovation d'un studio "neuf", Design By Solène Utard Design By Solène Utard КухняСтолешницы
Design By Solène Utard

Design By Solène Utard
Design By Solène Utard
Design By Solène Utard

Мягкий и свежий оттенок голубого в сочетании с классическим белым – кухня выглядит гармоничной частью гостиной, а пространство воздушным и свободным.

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7. Пространство наверху

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté Кухня в скандинавском стиле
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

Если на рабочей поверхности мало места для всего нужного кухонного оборудования, можно часть разместить чуть повыше – в шкафах над столом.

8. Идеально белый

homify КухняШкафы и полки
homify

homify
homify
homify

Белоснежная кухня словно сливается с пространством комнаты, растворяясь в воздухе и не занимая в визуальном образе интерьера лишнего места. Кроме того, белый цвет объединяет весь интерьер в единый стиль, лаконичный, простой и свежий.

9. Используйте всю глубину стен для шкафов

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey Кухня в стиле модерн
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

Кухня будет более аккуратной, если все лишние вещи найдут свое место на полках шкафов. Поэтому используйте по максимуму простенки рядом с окнами, между холодильником и плитой, размещая там вместительные, глубокие полки. 

10. Кухня за раздвижной стеной

interior, VANONCINI PIETRO & C SNC VANONCINI PIETRO & C SNC КухняСтолы и стулья
VANONCINI PIETRO &amp; C SNC

VANONCINI PIETRO & C SNC
VANONCINI PIETRO &amp; C SNC
VANONCINI PIETRO & C SNC

Весьма современное решение – весь кухонный гарнитур скрывается за широкой раздвижной дверью и выглядит в интерьере как стильный шкаф-купе.

11. Незаметные уголки

Sunnynook Decor, Erika Winters Design Erika Winters Design Кухня в стиле модерн
Erika Winters Design

Erika Winters Design
Erika Winters Design
Erika Winters Design

Угловая зона в кухне – большая возможность разместить вместительный шкаф и решить одним махом все проблемы хранения крупногабаритных предметов.

12. Самое главное – планировка пространства

Cocina Magdalena, Diseño Distrito Federal Diseño Distrito Federal Кухня в стиле модерн
Diseño Distrito Federal

Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal

Небольшая кухня будет функциональной и удобной, если заранее рассчитать схему движений от мойки к холодильнику, к плите и к столу. Тогда у вас получится планировка кухни, отвечающая всем задачам.

13. Главная задача маленькой кухни

Woodlands Grove, PARKdesigned Architects PARKdesigned Architects Кухня в стиле модерн
PARKdesigned Architects

Woodlands Grove

PARKdesigned Architects
PARKdesigned Architects
PARKdesigned Architects

Если ваша кухня не слишком просторная, планируя обстановку и дизайн интерьера, выберите те задачи, которые являются для вас первоочередными.

14. Прозрачная мебель

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México Встроенные кухни Твердая древесина Белый
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Прозрачная пластиковая мебель, появившись, сразу  стала настоящим переворотом в дизайне интерьеров. Особенно актуальна такая мебель для маленьких комнат, освобождая пространство от лишних деталей.

15. Кухня без дверей

강아지와 함께하는 전원주택 [경기 용인 남동], 한글주택(주) 한글주택(주) Кухня в стиле модерн
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

Небольшое пространство кухни будет смотреться более свободным и легким, если вы не станете отделять остальные комнаты закрытой дверью. 

Как сделать маленькую кухню лучше?

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