15 компактных кухонь, которым найдется место в любом уголке

Роскошные интерьеры кухонь самых разнообразных стилей – от классики до ультрасовременного hi-tech кажутся нереальными для размещения в пространстве нескольких квадратных метров. Конечно, такая задача – не самая простая, но мы собрали для вас несколько примеров, где дизайнерам удалось разместить на малой площади все необходимое для кухни и самое главное, сделать это стильно и красиво.
Эта маленькая кухня словно пазл – каждая деталь идеально подходит к другой по размеру и форме, что позволяет использовать площадь максимально эффективно.
Небольшие пространства требуют интеграции нескольких зон, отделение которых не должно быть массивным. К примеру – разный цвет стен вокруг кухни и столовой поможет выделить границы каждой части. Точечная подсветка также работает в качестве разделителя зон.
Эта маленькая кухня выглядит очень уютно, кроме того на такой компактной площади нашлось место и для столовой с круглым столом. Взамен традиционной расстановке мебели дизайнеры отталкивались от реальных потребностей: рабочая зона с мойкой и плитой за небольшой перегородкой и простор для отдыха у окна.
Оригинальная и очень практичная планировка кухни в виде буквы Т дает возможность разместить сразу и рабочие поверхности, и обеденный стол в едином комплексе.
В этом интерьере решающим элементом стал столь критикуемый за массивность кухонный остров. Именно благодаря ему получилось отделить уголок кухни от общей комнаты, разместить на его поверхности все необходимое оборудование и барную стойку.
Мягкий и свежий оттенок голубого в сочетании с классическим белым – кухня выглядит гармоничной частью гостиной, а пространство воздушным и свободным.
Если на рабочей поверхности мало места для всего нужного кухонного оборудования, можно часть разместить чуть повыше – в шкафах над столом.
Белоснежная кухня словно сливается с пространством комнаты, растворяясь в воздухе и не занимая в визуальном образе интерьера лишнего места. Кроме того, белый цвет объединяет весь интерьер в единый стиль, лаконичный, простой и свежий.
Кухня будет более аккуратной, если все лишние вещи найдут свое место на полках шкафов. Поэтому используйте по максимуму простенки рядом с окнами, между холодильником и плитой, размещая там вместительные, глубокие полки.
Весьма современное решение – весь кухонный гарнитур скрывается за широкой раздвижной дверью и выглядит в интерьере как стильный шкаф-купе.
Угловая зона в кухне – большая возможность разместить вместительный шкаф и решить одним махом все проблемы хранения крупногабаритных предметов.
Небольшая кухня будет функциональной и удобной, если заранее рассчитать схему движений от мойки к холодильнику, к плите и к столу. Тогда у вас получится планировка кухни, отвечающая всем задачам.
Если ваша кухня не слишком просторная, планируя обстановку и дизайн интерьера, выберите те задачи, которые являются для вас первоочередными.
Прозрачная пластиковая мебель, появившись, сразу стала настоящим переворотом в дизайне интерьеров. Особенно актуальна такая мебель для маленьких комнат, освобождая пространство от лишних деталей.