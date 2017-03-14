15 компактных кухонь, которым найдется место в любом уголке

Роскошные интерьеры кухонь самых разнообразных стилей – от классики до ультрасовременного hi-tech кажутся нереальными для размещения в пространстве нескольких квадратных метров. Конечно, такая задача – не самая простая, но мы собрали для вас несколько примеров, где дизайнерам удалось разместить на малой площади все необходимое для кухни и самое главное, сделать это стильно и красиво.