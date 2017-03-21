7 небольших, но стильных домов

Многие выбирают роскошные дома с двумя или тремя этажами, но сейчас все больше следуют новому тренду – компактное и практичное жилье. Для таких домов характерны естественные тона, геометрическая форма. Давайте посмотрим, как может выглядеть дизайн небольшого дома.
У этого дома красивая форма, простой и компактный вид. Вся отделка – из натуральных материалов. Это придает определенный шарм жилью. Там все есть для жизни, хоть и места не много.
Этот двухэтажный дом инновационного дизайна отлично смотрится среди зеленого луга. Общий дизайн дома пятиугольной формы. Сделан он в основном из дерева и металла. Оригинальным решением является проход от одного дома к другому.
Кажется, что площадь дома большая. Визуальному эффекту большого здания еще способствует использование стекла. Все это прекрасно сочетается с окружающей природой. Внутри поместилось все, что нужно для жизни.
Для жителей, которые предпочитают компактность, нужен этот дом. Хоть он и маленького размера, строители оброудовали здесь крыльцо, на котором можно наслаждаться природой. Уюта придает древесина. Такой дом можно перемещать.
Дом делится на три части. Построен он из деревянных и стальных конструкций. Вид его простой, но стильный.
Контейнеры для жилья – самая современная тенденция на данный момент. Их можно соединять друг с другом для увеличения площади. Стоимость контейнеров доступная. Их можно преобразить на любой вкус – как на этом фото, можно отделать стены досками.
Два дома соединены корпусом, их дизайн красив и современен. В строительстве использовали деревянные и стальные конструкции. От дома идет теплое настроение и энергичность. Большие окна обеспечивают обилие света в доме.