Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

7 небольших, но стильных домов

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
[ 行動木屋 ] Qfarm , FAMWOOD 自然紅屋 FAMWOOD 自然紅屋 Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Многие выбирают роскошные дома с двумя или тремя этажами, но сейчас все больше следуют новому тренду – компактное и практичное жилье. Для таких домов характерны естественные тона, геометрическая форма. Давайте посмотрим, как может выглядеть дизайн небольшого дома.

1. Компактный дом

[ 行 動 木 屋 ] 伴農共老, FAMWOOD 自然紅屋 FAMWOOD 自然紅屋 Веранда и терраса в стиле кантри
FAMWOOD 自然紅屋

FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋

У этого дома красивая форма, простой и компактный вид. Вся отделка – из натуральных материалов. Это придает определенный шарм жилью. Там все есть для жизни, хоть и места не много.

2. Дом на крыше

[ 行動木屋 ] Qfarm , FAMWOOD 自然紅屋 FAMWOOD 自然紅屋 Дома в стиле модерн
FAMWOOD 自然紅屋

FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋

Этот двухэтажный дом инновационного дизайна отлично смотрится среди зеленого луга. Общий дизайн дома пятиугольной формы. Сделан он в основном из дерева и металла. Оригинальным решением является проход от одного дома к другому.

3. Впечатляющий дом

[ 行 動 木 屋 ] 伴農共老, FAMWOOD 自然紅屋 FAMWOOD 自然紅屋 Дома в рустикальном стиле
FAMWOOD 自然紅屋

FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋

Кажется, что площадь дома большая. Визуальному эффекту большого здания еще способствует использование стекла. Все это прекрасно сочетается с окружающей природой. Внутри поместилось все, что нужно для жизни.

4. Для любителей компактности

[ 行 動 木 屋 ] Qcamp, FAMWOOD 自然紅屋 FAMWOOD 自然紅屋 Дома в стиле модерн
FAMWOOD 自然紅屋

FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋

Для жителей, которые предпочитают компактность, нужен этот дом. Хоть он и маленького размера, строители оброудовали здесь крыльцо, на котором можно наслаждаться природой. Уюта придает древесина. Такой дом можно перемещать.

5. Дом из трех частей

[ 行動木屋 ] Qfarm, FAMWOOD 自然紅屋 FAMWOOD 自然紅屋 Дома в стиле модерн
FAMWOOD 自然紅屋

FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋

Дом делится на три части. Построен он из деревянных и стальных конструкций.  Вид его простой, но стильный.

6. Контейнеры

[ 行動木屋 ] Qfarm, FAMWOOD 自然紅屋 FAMWOOD 自然紅屋 Дома в стиле модерн
FAMWOOD 自然紅屋

FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋

Контейнеры для жилья – самая современная тенденция на данный момент. Их можно соединять друг с другом для увеличения площади. Стоимость контейнеров доступная. Их можно преобразить на любой вкус – как на этом фото, можно отделать стены досками.

7. Стильный дом

[ 行 動 木 屋 ] 伴農共老, FAMWOOD 自然紅屋 FAMWOOD 自然紅屋 Дома в стиле кантри
FAMWOOD 自然紅屋

FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋

Два дома соединены корпусом, их дизайн красив и современен. В строительстве использовали деревянные и стальные конструкции. От дома идет теплое настроение и энергичность. Большие окна обеспечивают обилие света в доме.

15 идей для беседок и навесов

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо