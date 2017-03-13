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Деревенский домик нашей мечты – 8 идей на любой вкус

Перла Вереника Перла Вереника
Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Дома в стиле кантри
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Кто из нас не мечтает порой о побеге из шумного города к первозданной чистоте природы. Правда при этом нам хотелось бы сохранить и современный уровень комфорта. К счастью, компромисс возможен, примером тому – подборка разнообразных домов, сочетающих деревенский колорит и технологичное исполнение.

1. Домик в саду

Simurg Evleri, Simurg Evleri Pansiyon Simurg Evleri Pansiyon Дома в стиле модерн
Simurg Evleri Pansiyon

Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon

Классическая избушка, спрятавшаяся за зеленью сада – покатая крыша, глиняные стены, деревянные окна. Все сделано основательно и предоставит хорошую защиту от зимней стужи и холодного ветра, жаркий солнечный лучей и дождей.

2. Компактный дом в два этажа

Casa Rústica en Ciudad Real, Canexel Canexel Дома в рустикальном стиле
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

Двухэтажный дом позволит разместить все нужные помещения более компактно и оставить достаточно места вокруг дома для газона, сада и тенистой террасы. Ведь дом на природе – это прежде всего, возможность побольше времени проводить за пределами четырех стен.

3. Дерево и бетон

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На фоне темной зелени сада белый домик смотрится словно сказочная избушка, хотя сделан из вполне современных материалов. Белые бетонные стены дополнены деревянными панелями, что также придает особый уют. 

4. В стиле шато

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Дома в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Бревенчатые стены и масштабная архитектура сделали это строение не только заметным, но и очень стильным. Соединив в себе тепло натуральной древесины, чистоту природного цвета и четкую геометрию современных форм, дом выглядит действительно надежным жилищем.

5. Деревянный дом на опушке

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Дома в рустикальном стиле
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Этот дом в окружении леса и гор, смотрится очень гармонично и уютно. Темное дерево стен вписывается в пейзаж так, словно этот дом не был построен, а вырос прямо здесь, как и исполинские деревья вокруг.

6. Шедевр архитектуры

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Дома в стиле кантри
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Высокая соломенная крыша этого дома удивительным образом сочетается с остекленным фасадом, микс деревенской аутентичности и ультрасовременных технологий получился впечатляющий. 

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7. Современная архитектура на фоне природы

CASA H+F, Hernan Arriagada / Arq Hernan Arriagada / Arq Дома в стиле модерн
Hernan Arriagada / Arq

Hernan Arriagada / Arq
Hernan Arriagada / Arq
Hernan Arriagada / Arq

Привычные городскому жителю кубы из бетона и стекла тоже прекрасно интегрируются в живописный ландшафт. Стремительность линий и массивность простых форм делает такой дом похожим на часть окружающих скал, а ступени террас с зелеными клумбами, обрамляющие фасад, добавляют пространству динамичность.

8. Минимализм в черных тонах

あきる野の家 （ｽｰﾊﾟｰﾛｰｺｽﾄの家）, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 Дома в рустикальном стиле
氏原求建築設計工房

氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房

Натуральная древесина отличается теплой и многогранной цветовой гаммой, но можно принять альтернативное решение – использовать для отделки фасада насыщенный темный оттенок, подчеркнув тем самым минимализм стиля. 

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