Деревенский домик нашей мечты – 8 идей на любой вкус

Кто из нас не мечтает порой о побеге из шумного города к первозданной чистоте природы. Правда при этом нам хотелось бы сохранить и современный уровень комфорта. К счастью, компромисс возможен, примером тому – подборка разнообразных домов, сочетающих деревенский колорит и технологичное исполнение.
Классическая избушка, спрятавшаяся за зеленью сада – покатая крыша, глиняные стены, деревянные окна. Все сделано основательно и предоставит хорошую защиту от зимней стужи и холодного ветра, жаркий солнечный лучей и дождей.
Двухэтажный дом позволит разместить все нужные помещения более компактно и оставить достаточно места вокруг дома для газона, сада и тенистой террасы. Ведь дом на природе – это прежде всего, возможность побольше времени проводить за пределами четырех стен.
На фоне темной зелени сада белый домик смотрится словно сказочная избушка, хотя сделан из вполне современных материалов. Белые бетонные стены дополнены деревянными панелями, что также придает особый уют.
шато
Бревенчатые стены и масштабная архитектура сделали это строение не только заметным, но и очень стильным. Соединив в себе тепло натуральной древесины, чистоту природного цвета и четкую геометрию современных форм, дом выглядит действительно надежным жилищем.
Этот дом в окружении леса и гор, смотрится очень гармонично и уютно. Темное дерево стен вписывается в пейзаж так, словно этот дом не был построен, а вырос прямо здесь, как и исполинские деревья вокруг.
Высокая соломенная крыша этого дома удивительным образом сочетается с остекленным фасадом, микс деревенской аутентичности и ультрасовременных технологий получился впечатляющий.
Привычные городскому жителю кубы из бетона и стекла тоже прекрасно интегрируются в живописный ландшафт. Стремительность линий и массивность простых форм делает такой дом похожим на часть окружающих скал, а ступени террас с зелеными клумбами, обрамляющие фасад, добавляют пространству динамичность.