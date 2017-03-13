Деревенский домик нашей мечты – 8 идей на любой вкус

Кто из нас не мечтает порой о побеге из шумного города к первозданной чистоте природы. Правда при этом нам хотелось бы сохранить и современный уровень комфорта. К счастью, компромисс возможен, примером тому – подборка разнообразных домов, сочетающих деревенский колорит и технологичное исполнение.