Невероятная реконструкция дома

Архитектура Буэнос-Айреса — это история его жителей. Многие из них являются потомками иммигрантов из различных культур, которые нашли своё отражение застройке города и его окресностей. Архитектура Буэнос-Айреса многоплановая, от холодного академизма или ар-деко, зданий в стиле модерн, неоготика и до современных построек из стекла и бетона. В то же время в городе можно часто встретить низкие и старые дома, а также улицы с каменными мостовыми. Эта постройка тоже когда-то имела классический вид: у неё была скатная черепичная крыша, деревянные колонны, светлый фасад, белые оконные рамы и дверь.