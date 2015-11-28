Невероятная реконструкция дома

На страницах homify мы часто публикуем проекты, посвященные реконструкции домов. Эта книга идей не стала исключением. Итак, постройка, которую нам показывают архитекторы, находится в столице Аргентины. Проект удивил нас итоговым результатом – трансформация позволила адаптировать дом к комфортному проживанию в Буэной-Айресе и городской среде.
Архитектура Буэнос-Айреса — это история его жителей. Многие из них являются потомками иммигрантов из различных культур, которые нашли своё отражение застройке города и его окресностей. Архитектура Буэнос-Айреса многоплановая, от холодного академизма или ар-деко, зданий в стиле модерн, неоготика и до современных построек из стекла и бетона. В то же время в городе можно часто встретить низкие и старые дома, а также улицы с каменными мостовыми. Эта постройка тоже когда-то имела классический вид: у неё была скатная черепичная крыша, деревянные колонны, светлый фасад, белые оконные рамы и дверь.
Сложно поверить, что перед нами тот же дом… Как мы видим, от прошлого облика в нем не осталось ровным счётом ничего. Он изрядно вырос, стал выглядеть монументально и невероятно стильно. Архитекторы воплотили мечты хозяев и создали особенное жилье для своих клиентов. Натуральный камень стал прекрасным материалом для украшения нового идеального фасада.
Дом приобрел свежий глоток очарования и стал выглядеть более современно и опрятно не только снаружи, но и внутри. Мебель была заказана у местного производителя, согласно рекомендациям дизайнеров. В этой части пространства разместили зону отдыха, которая включает в себя диванную группу и домашний кинотеатр. Однако авторы проекта приготовили для нас приятный сюрприз…
Из этой точки мы можем дать оценку всему жилому пространству, в котором свобода ощущается каждой клеточкой тела. Использованная цветовая палитра включает в себя авангардное сочетание белоснежного, серого, песочного, черного и красного. Невозможно не обратить внимание на такую деталь, как бассейн. Без него зона отдыха не была бы полноценной.
Авторы проекта подарили совершенно уникальный опыт хозяевам дома: теперь они могут насладиться семейным обедом прямо возле воды. Это же пространство идеально подходит для шумного отдыха в кругу друзей.