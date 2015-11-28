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Невероятная реконструкция дома

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Metamorfosis arquitectònica: viejo espacio/nuevo uso, LEBEL LEBEL Медиа комнатаАксессуары и декор
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На страницах homify мы часто публикуем проекты, посвященные реконструкции домов. Эта книга идей не стала исключением. Итак, постройка, которую нам показывают архитекторы, находится в столице Аргентины. Проект удивил нас итоговым результатом – трансформация позволила адаптировать дом к комфортному проживанию в Буэной-Айресе и городской среде.

Как это было

Metamorfosis arquitectònica: viejo espacio/nuevo uso, LEBEL LEBEL Дома в классическом стиле
LEBEL

LEBEL
LEBEL
LEBEL

Архитектура Буэнос-Айреса — это история его жителей. Многие из них являются потомками иммигрантов из различных культур, которые нашли своё отражение застройке города и его окресностей. Архитектура Буэнос-Айреса многоплановая, от холодного академизма или ар-деко, зданий в стиле модерн, неоготика и до современных построек из стекла и бетона. В то же время в городе можно часто встретить низкие и старые дома, а также улицы с каменными мостовыми. Эта постройка тоже когда-то имела классический вид: у неё была скатная черепичная крыша, деревянные колонны, светлый фасад, белые оконные рамы и дверь.

Незаурядные метаморфозы

Metamorfosis arquitectònica: viejo espacio/nuevo uso, LEBEL LEBEL Дома в стиле модерн
LEBEL

LEBEL
LEBEL
LEBEL

Сложно поверить, что перед нами тот же дом… Как мы видим, от прошлого облика в нем не осталось ровным счётом ничего. Он изрядно вырос, стал выглядеть монументально и невероятно стильно. Архитекторы воплотили мечты хозяев и создали особенное жилье для своих клиентов. Натуральный камень стал прекрасным материалом для украшения нового идеального фасада.

Авангард в действии

Metamorfosis arquitectònica: viejo espacio/nuevo uso, LEBEL LEBEL Медиа комнатаАксессуары и декор
LEBEL

LEBEL
LEBEL
LEBEL

Дом приобрел свежий глоток очарования и стал выглядеть более современно и опрятно не только снаружи, но и внутри. Мебель была заказана у местного производителя, согласно рекомендациям дизайнеров. В этой части пространства разместили зону отдыха, которая включает в себя диванную группу и домашний кинотеатр. Однако авторы проекта приготовили для нас приятный сюрприз…

Легкий шок!

Metamorfosis arquitectònica: viejo espacio/nuevo uso, LEBEL LEBEL Гостиная в стиле модерн
LEBEL

LEBEL
LEBEL
LEBEL

Из этой точки мы можем дать оценку всему жилому пространству, в котором свобода ощущается каждой клеточкой тела. Использованная цветовая палитра включает в себя авангардное сочетание белоснежного, серого, песочного, черного и красного. Невозможно не обратить внимание на такую деталь, как бассейн. Без него зона отдыха не была бы полноценной.

Для шумных вечеринок

Metamorfosis arquitectònica: viejo espacio/nuevo uso, LEBEL LEBEL Столовая комната в стиле модерн
LEBEL

LEBEL
LEBEL
LEBEL

Авторы проекта подарили совершенно уникальный опыт хозяевам дома: теперь они могут насладиться семейным обедом прямо возле воды. Это же пространство идеально подходит для шумного отдыха в кругу друзей.

Решение для кухни

Metamorfosis arquitectònica: viejo espacio/nuevo uso, LEBEL LEBEL Кухня в стиле модерн
LEBEL

LEBEL
LEBEL
LEBEL

Перед нами прекрасный интерьер кухни, в буквальном смысле купающийся в естественном освещении. Обеденную и рабочую зону выделяют крупные подвесные светильники, которые в вечернее время озарят стол теплым золотистым светом. Даже здесь ощущается полный комфорт и свобода.

Невероятный ремонт в Приозерске
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