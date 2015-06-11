Роскошная классика в однокомнатной квартире

Романтичные элементы декора, обилие текстиля с позолотой и лепнина — все это делает любой интерьер более роскошным. Центром композиции в этой комнате является придиванный столик и люстра в стиле канделябра, которые сочетают в себе два основных цвета интерьера — белый и золотой.

К гостиной присоединили лоджию, в которой теперь есть место для кабинета на подиуме. Для этой зоны тоже была выбрана классическая мебель в светлых тонах. В нише удобно стоит стеллаж для книг, а шторы регулируют освещаемость комнаты при разных типах работы.