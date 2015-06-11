Роскошная классика в однокомнатной квартире

Этот дизайн-проект был создан для молодой девушки, которая захотела сделать из своей небольшой квартиры уголок роскоши и элегантности.
Автором является студия АЛЕДО-КОНЦЕПТ.
Романтичные элементы декора, обилие текстиля с позолотой и лепнина — все это делает любой интерьер более роскошным. Центром композиции в этой комнате является придиванный столик и люстра в стиле канделябра, которые сочетают в себе два основных цвета интерьера — белый и золотой.
К гостиной присоединили лоджию, в которой теперь есть место для кабинета на подиуме. Для этой зоны тоже была выбрана классическая мебель в светлых тонах. В нише удобно стоит стеллаж для книг, а шторы регулируют освещаемость комнаты при разных типах работы.
В комнате есть фальш-камин, который используется для расстановки группы свечей и как полочка для декоративных мелочей. Рядом в углу — дизайнерский мольберт, который на самом деле является подставкой для картины маслом.
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В этой же комнате находится и спальня, которая удобно вписалась между гостиной и гардеробной. Рядом нашлось место и для туалетного столика, а подсветка в этой зоне состоит из точечных светильников, встроенных в потолок, и двух настенных канделябров для ламп.
Совет нашим читателям — при создании ниши для спального места лучше всего оформить проем с помощью какого-либо дизайнерского хода. В этом проекте были выбраны изысканные колонны в греческом стиле. Другие варианты оформления — классические или римские шторы, стеклянная перегородка или раздвижные двери.
Как вы уже заметили ранее, при перепланировке лоджия была присоединена к жилой части квартиры. Таким образом, гостиная получила уголок для кабинета, а кухня — романтичное местечко в формате зимнего сада для чаепитий.
Стена между двумя проемами на лоджии оформлена очень изысканно — несколькими зеркалами, которые отлично сочетаются с буржуазным стилем всей квартиры.
Изысканная классическая кухня во французском стиле напоминает фильмы с Жульет Бинош и летние кафе Парижа. Несмотря на очень маленькую площадь, столь традиционный интерьер выглядит очень уместно, а специально подобранная молочного цвета встроенная бытовая техника идеально вписалась в гарнитур.
На такой кухне приятно не только готовить, но и наслаждаться кулинарными изысками в атмосфере красивого европейского ресторана.
В этом интерьере особенно выделяет роскошная тумба под раковину, которую никак нельзя представить в типовой городской квартире. Она одним своим видом повышает уровень дизайна интерьера всего проекта и доставляет несомненное удовольствие хозяйке.
В ванной была спроектирована многоуровневая подсветка, которая включает в себя неоновый свет, точечные светильники и небольшую лампу над зеркалом.
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Из типовой однокомнатной квартиры с нишей в гостиной и лоджией на два окна был создан такой нестандартный и изысканный будуар. Ниша была разделена надвое. Одна часть отошла к прихожей для создания шкафа, другая осталась в спальне и превратилась в гардеробную.
Кухню оставили отдельной комнатой, но при перепланировке появилась удачная ниша для холодильника.
Благодаря косой стене в прихожей, спальня получила больше квадратных метров без ущерба визуальному ощущению простора при входе в квартиру.