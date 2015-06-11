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Роскошная классика в однокомнатной квартире

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Однокомнатная квартира на ул. Удальцова в Москве, Aledoconcept Aledoconcept Гостиная в классическом стиле
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Этот дизайн-проект был создан для молодой девушки, которая захотела сделать из своей небольшой квартиры уголок роскоши и элегантности.

Автором является студия АЛЕДО-КОНЦЕПТ.

В стиле французского будуара

Гостиная, лоджия-кабинет Aledoconcept Гостиная в классическом стиле
Aledoconcept

Гостиная, лоджия-кабинет

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

Романтичные элементы декора, обилие текстиля с позолотой и лепнина — все это делает любой интерьер более роскошным. Центром композиции в этой комнате является придиванный столик и люстра в стиле канделябра, которые сочетают в себе два основных цвета интерьера — белый и золотой.

К гостиной присоединили лоджию, в которой теперь есть место для кабинета на подиуме. Для этой зоны тоже была выбрана классическая мебель в светлых тонах. В нише удобно стоит стеллаж для книг, а шторы регулируют освещаемость комнаты при разных типах работы.

Дворцовая роскошь

Гостиная, лоджия-кабинет, камин Aledoconcept Гостиная в классическом стиле
Aledoconcept

Гостиная, лоджия-кабинет, камин

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

В комнате есть фальш-камин, который используется для расстановки группы свечей и как полочка для декоративных мелочей. Рядом в углу — дизайнерский мольберт, который на самом деле является подставкой для картины маслом.

Если вам нравятся изящные и модные интерьеры в городских условиях, посмотрите на проект квартиры в современном гламурном стиле здесь.

Ниша для спальни

Гостиная-спальня Aledoconcept Спальня в классическом стиле
Aledoconcept

Гостиная-спальня

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

В этой же комнате находится и спальня, которая удобно вписалась между гостиной и гардеробной. Рядом нашлось место и для туалетного столика, а подсветка в этой зоне состоит из точечных светильников, встроенных в потолок, и двух настенных канделябров для ламп.

Совет нашим читателям — при создании ниши для спального места лучше всего оформить проем с помощью какого-либо дизайнерского хода. В этом проекте были выбраны изысканные колонны в греческом стиле. Другие варианты оформления — классические или римские шторы, стеклянная перегородка или раздвижные двери.

Дополнительные метры

Лоджия и маленький зимний сад Aledoconcept Зимний сад в классическом стиле
Aledoconcept

Лоджия и маленький зимний сад

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

Как вы уже заметили ранее, при перепланировке лоджия была присоединена к жилой части квартиры. Таким образом, гостиная получила уголок для кабинета, а кухня — романтичное местечко в формате зимнего сада для чаепитий.

Стена между двумя проемами на лоджии оформлена очень изысканно — несколькими зеркалами, которые отлично сочетаются с буржуазным стилем всей квартиры.

Кремовая кухня

Кухня Aledoconcept Кухня в классическом стиле
Aledoconcept

Кухня

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

Изысканная классическая кухня во французском стиле напоминает фильмы с Жульет Бинош и летние кафе Парижа. Несмотря на очень маленькую площадь, столь традиционный интерьер выглядит очень уместно, а специально подобранная молочного цвета встроенная бытовая техника идеально вписалась в гарнитур.

На такой кухне приятно не только готовить, но и наслаждаться кулинарными изысками в атмосфере красивого европейского ресторана.

Классическая ванная

Ванная Aledoconcept Ванная в классическом стиле
Aledoconcept

Ванная

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

В этом интерьере особенно выделяет роскошная тумба под раковину, которую никак нельзя представить в типовой городской квартире. Она одним своим видом повышает уровень дизайна интерьера всего проекта и доставляет несомненное удовольствие хозяйке.

В ванной была спроектирована многоуровневая подсветка, которая включает в себя неоновый свет, точечные светильники и небольшую лампу над зеркалом.

Еще больше роскошных ванных комнат вы можете увидеть в нашей фото-галерее.

Перепланировка

Функциональный план Aledoconcept
Aledoconcept

Функциональный план

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

Из типовой однокомнатной квартиры с нишей в гостиной и лоджией на два окна был создан такой нестандартный и изысканный будуар. Ниша была разделена надвое. Одна часть отошла к прихожей для создания шкафа, другая осталась в спальне и превратилась в гардеробную.

Кухню оставили отдельной комнатой, но при перепланировке появилась удачная ниша для холодильника.

Благодаря косой стене в прихожей, спальня получила больше квадратных метров без ущерба визуальному ощущению простора при входе в квартиру.

Шикарные кухонные гарнитуры
А вам нравится такой вариант перепланировки однокомнатной квартиры?

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