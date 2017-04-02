​12 отличных идей для обустройства сада

Мы собрали для вас самые свежие идеи в ландшафтном дизайне, подходящие для умеренного и холодного климата. Давайте посмотрим, как можно оформить сад таким образом, чтобы все вошло на маленький участок, выглядело прилично и было максимально функционально.

Ландшафтная студия Land Proekt из Москвы поделилась с нами интересными идеями, адаптированными под Российские условия. Реализовав уже множество проектов, главный ландшафтный архитектор Лукьянова Ирина Валерьевна умеет делать самые обычные участки при коттеджах сказочно красивыми.