​12 отличных идей для обустройства сада

Мы собрали для вас самые свежие идеи в ландшафтном дизайне, подходящие для умеренного и холодного климата. Давайте посмотрим, как можно оформить сад таким образом, чтобы все вошло на маленький участок, выглядело прилично и было максимально функционально.
Ландшафтная студия Land Proekt из Москвы поделилась с нами интересными идеями, адаптированными под Российские условия. Реализовав уже множество проектов, главный ландшафтный архитектор Лукьянова Ирина Валерьевна умеет делать самые обычные участки при коттеджах сказочно красивыми.
Для данного сооружения мастерам потребовался прочный фундамент, коммуникации, кирпичная основа постройки и много древесины. Получился тенистый уголок, с мангалом и двумя зонами – кухней и столовой. Мощение было выполнено тротуарной плиткой. Массивная кровля идеально подойдет для проекта дома в стиле шале, рустик или кантри.
Отличная терраса маленького формата была реализована под полувековой березой возле цветущей белой сирени. Получилось очень романтичное и элегантное место для отдыха! Не хватает лишь покрывала для пикника или мебели для патио. Такой уголок на участке нужен абсолютно каждой семьей– здесь лучше всего играть детям!
Отличная комбинация для клумбы на заднем дворике, между домом и газонной площадкой. Таким образом, участок становится прогулочным, здесь можно пройти мимо любимых роз, вдыхая ароматы хвойных и наслаждаясь каждым моментом. Подсветка позволяет продлить удовольствие и на вечер!
Еще одна идея подразумевает несколько разноуровневых клумб и дорожку вдоль них, от заднего дворика к улице. Шикарный вариант для тех, кто хочет оформить участок под стать дому в английском или классическом стиле!
Прекрасно сочетание оттенков и компактный формат делают эту идею одной из любимых в подборке!
Еще одно красивое изделие из дерева буквально завораживает своим приятным оттенком! Полоса гальки вдоль дорожки эффектно контрастирует и с корой, и с самим деревом!
Очень красивая ландшафтная клумба с использованием декоративного камня и горок из него выглядит так, будто находится не в России, а где-нибудь в Швейцарии! Щебень, хвойники и плавные линии создают атмосферу горного климата.
Шикарная идея для клумбы, если вам хочется всегда иметь под рукой редис и зелень!
Такая мебель спасет вас не только от жары, но и от скуки. На вашем участке она станет центром детских игр, вечеринок для взрослых и просто веселья!
Данное крыльцо для подмосковного проекта искусно выполнено настоящими мастерами своего дела. Такой уровень качества просто невозможно реализовать самостоятельно.
Данный сад с террасой тоже был выполнен профессионалами. В портфолио студии Land Proekt можно посмотреть и другие работы по ландшафту. Звонить и заказывать любые работы можно по тел: 8-910-439-42-25 (Москва), Ирина Валерьевна.
Очень интересный вариант для ландшафтного дизайна маленького уголка в саду. Подойдет для столовой группы, лавочки, местечка для домашних любимцев.
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