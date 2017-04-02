Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​12 отличных идей для обустройства сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
КП Серебряная подкова, Land-proekt Land-proekt Сад в стиле модерн
Loading admin actions …

Мы собрали для вас самые свежие идеи в ландшафтном дизайне, подходящие для умеренного и холодного климата. Давайте посмотрим, как можно оформить сад таким образом, чтобы все вошло на маленький участок, выглядело прилично и было максимально функционально.

Ландшафтная студия Land Proekt из Москвы поделилась с нами интересными идеями, адаптированными под Российские условия. Реализовав уже множество проектов, главный ландшафтный архитектор Лукьянова Ирина Валерьевна умеет делать самые обычные участки при коттеджах сказочно красивыми.

​Летняя кухня: кирпич и дерево

КП Жуковка 21 века, Land-proekt Land-proekt Сад в классическом стиле сад, ландшафтный дизайнер, ландшафтный архитектор,ландшафтный дизайнер Лукьянова Ирина, проект сада, проект участка, группы из растений, посадка деревьев, посадка кустарников, создание цветников,зона отдыха,подпорная стенка,декоративная стенка из плитняка,
Land-proekt

КП Жуковка 21 века

Land-proekt
Land-proekt
Land-proekt

Для данного сооружения мастерам потребовался прочный фундамент, коммуникации, кирпичная основа постройки и много древесины. Получился тенистый уголок, с мангалом и двумя зонами – кухней и столовой. Мощение было выполнено тротуарной плиткой. Массивная кровля идеально подойдет для проекта дома в стиле шале, рустик или кантри.

​Терраса: фундамент и дерево

КП Рублевский, Land-proekt Land-proekt Сад в стиле лофт сад, ландшафтный дизайнер, ландшафтный архитектор,ландшафтный дизайнер Лукьянова Ирина, проект сада, проект участка, группы из растений, посадка деревьев, посадка кустарников, создание цветников,зона отдыха,можжевельник, туя смарагд,диваны в саду,декоративные отсыпки,галька, маленький сад, маленький участок, настил из лиственницы,таун хаус, зона отдыха в маленьком саду,дорожки из клинкера,
Land-proekt

КП Рублевский

Land-proekt
Land-proekt
Land-proekt

Отличная терраса маленького формата была реализована под полувековой березой возле цветущей белой сирени. Получилось очень романтичное и элегантное место для отдыха! Не хватает лишь покрывала для пикника или мебели для патио. Такой уголок на участке нужен абсолютно каждой семьей– здесь лучше всего играть детям!

​Клумба: хвойники + кора + подсветка

КП Серебряная подкова, Land-proekt Land-proekt Сад в стиле модерн ландшафтный дизайнер, ландшафтный архитектор,дорожка из гальки, мульча из сосновой коры,ландшафтный дизайнер Лукьянова Ирина, проект сада, проект участка, группы из растений, посадка деревьев, посадка кустарников, создание цветников
Land-proekt

КП Серебряная подкова

Land-proekt
Land-proekt
Land-proekt

Отличная комбинация для клумбы на заднем дворике, между домом и газонной площадкой. Таким образом, участок становится прогулочным, здесь можно пройти мимо любимых роз, вдыхая ароматы хвойных и наслаждаясь каждым моментом. Подсветка позволяет продлить удовольствие и на вечер!

​Плавные линии: дорожка и клумбы

КП Жуковка 21 века, Land-proekt Land-proekt Сад в классическом стиле сад, ландшафтный дизайнер, ландшафтный архитектор,ландшафтный дизайнер Лукьянова Ирина, проект сада, проект участка, группы из растений, посадка деревьев, посадка кустарников, создание цветников,зона отдыха,подпорная стенка,декоративная стенка из плитняка,
Land-proekt

КП Жуковка 21 века

Land-proekt
Land-proekt
Land-proekt

Еще одна идея подразумевает несколько разноуровневых клумб и дорожку вдоль них, от заднего дворика к улице. Шикарный вариант для тех, кто хочет оформить участок под стать дому в английском или классическом стиле!

​Площадка: фундамент + тротуарная плитка

КП Рублевский, Land-proekt Land-proekt Сад в стиле модерн сад, ландшафтный дизайнер, ландшафтный архитектор,ландшафтный дизайнер Лукьянова Ирина, проект сада, проект участка, группы из растений, посадка деревьев, посадка кустарников, создание цветников,зона отдыха,можжевельник, туя смарагд,диваны в саду,декоративные отсыпки,галька, маленький сад, маленький участок, таун хаус, зона отдыха в маленьком саду,дорожки из клинкера,
Land-proekt

КП Рублевский

Land-proekt
Land-proekt
Land-proekt

Прекрасно сочетание оттенков и компактный формат делают эту идею одной из любимых в подборке!

​Дорожки из дерева: фундамент + дерево + галька

КП Рублевский, Land-proekt Land-proekt Сад в стиле лофт сад, ландшафтный дизайнер, ландшафтный архитектор,ландшафтный дизайнер Лукьянова Ирина, проект сада, проект участка, группы из растений, посадка деревьев, посадка кустарников, создание цветников,зона отдыха,можжевельник, туя смарагд,диваны в саду,декоративные отсыпки,галька, маленький сад,настил из лиственницы,маленький водоем, маленький участок, таун хаус, зона отдыха в маленьком саду,дорожки из клинкера,
Land-proekt

КП Рублевский

Land-proekt
Land-proekt
Land-proekt

Еще одно красивое изделие из дерева буквально завораживает своим приятным оттенком! Полоса гальки вдоль дорожки эффектно контрастирует и с корой, и с самим деревом!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Ландшафтная клумба в стиле шале: плоские камни + хвойники + мелкие камни

КП Серебряная подкова, Land-proekt Land-proekt Сад в стиле модерн ландшафтный дизайнер, ландшафтный архитектор,ландшафтный дизайнер Лукьянова Ирина, подпорная стенка из плитняка, декоративные отсыпки,группы из хвойных растений,проект сада, проект участка, группы из растений, посадка деревьев, посадка кустарников, создание цветников
Land-proekt

КП Серебряная подкова

Land-proekt
Land-proekt
Land-proekt

Очень красивая ландшафтная клумба с использованием декоративного камня и горок из него выглядит так, будто находится не в России, а где-нибудь в Швейцарии! Щебень, хвойники и плавные линии создают атмосферу горного климата.

​Мини-клумба для редиса и салата: фундамент + блоки/кирпичи + отделка камнем

КП Серебряная подкова, Land-proekt Land-proekt Сад в стиле модерн ландшафтный дизайнер, ландшафтный архитектор,ландшафтный дизайнер Лукьянова Ирина, декоративный огород, устройство декоративного огорода,проект сада, проект участка, группы из растений, посадка деревьев, посадка кустарников, создание цветников
Land-proekt

КП Серебряная подкова

Land-proekt
Land-proekt
Land-proekt

Шикарная идея для клумбы, если вам хочется всегда иметь под рукой редис и зелень!

​Райское ложе: покупаем

КП Рублевский, Land-proekt Land-proekt Сад в стиле модерн сад, ландшафтный дизайнер, ландшафтный архитектор,ландшафтный дизайнер Лукьянова Ирина, проект сада, проект участка, группы из растений, посадка деревьев, посадка кустарников, создание цветников,зона отдыха,можжевельник, декоративные отсыпки,галька, маленький сад, маленький участок, таун хаус
Land-proekt

КП Рублевский

Land-proekt
Land-proekt
Land-proekt

Такая мебель спасет вас не только от жары, но и от скуки. На вашем участке она станет центром детских игр, вечеринок для взрослых и просто веселья!

​Крыльцо с полукруглыми краями: заказываем у Land-Proekt

КП Серебряная подкова, Land-proekt Land-proekt Сад в классическом стиле ландшафтный дизайнер, ландшафтный архитектор,ландшафтный дизайнер Лукьянова Ирина, проект сада, проект участка, группы из растений, посадка деревьев, посадка кустарников, создание цветников
Land-proekt

КП Серебряная подкова

Land-proekt
Land-proekt
Land-proekt

Данное крыльцо для подмосковного проекта искусно выполнено настоящими мастерами своего дела. Такой уровень качества просто невозможно реализовать самостоятельно.

​Оазис для отдыха: по профессиональному проекту

КП Рублевский, Land-proekt Land-proekt Сад в стиле минимализм сад, ландшафтный дизайнер, ландшафтный архитектор,ландшафтный дизайнер Лукьянова Ирина, проект сада, проект участка, группы из растений, посадка деревьев, посадка кустарников, создание цветников,зона отдыха,можжевельник, туя смарагд,диваны в саду,декоративные отсыпки,галька, маленький сад, настил из лиственницы, зона отдыха,маленький участок, таун хаус, зона отдыха в маленьком саду,дорожки из клинкера,
Land-proekt

КП Рублевский

Land-proekt
Land-proekt
Land-proekt

Данный сад с террасой тоже был выполнен профессионалами. В портфолио студии Land Proekt можно посмотреть и другие работы по ландшафту. Звонить и заказывать любые работы можно по тел: 8-910-439-42-25 (Москва), Ирина Валерьевна.

​Площадка из натуральных камней

КП Серебряная подкова, Land-proekt Land-proekt Сад в стиле минимализм ландшафтный дизайнер, ландшафтный архитектор,плитняк по газону, геопластика, зеленые диваны,ландшафтный дизайнер Лукьянова Ирина, проект сада, проект участка, группы из растений, посадка деревьев, посадка кустарников, создание цветников
Land-proekt

КП Серебряная подкова

Land-proekt
Land-proekt
Land-proekt

Очень интересный вариант для ландшафтного дизайна маленького уголка в саду. Подойдет для столовой группы, лавочки, местечка для домашних любимцев.

Далее на homify:

— Проекты домов и коттеджей;

— 10 проектов домов с панорамным остеклением;

— Красивая кухня «от А до Я».

36 впечатляющих идей оформления главного входа в дом
А вы уже видели эти новые идеи?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо