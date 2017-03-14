Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Домик для семейной жизни в пригороде от Open Village 2017

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле модерн Изделия из древесины Зеленый
Loading admin actions …

Этот дом не просто является универсальным решением проблемы жилищного вопроса для тех, кто решился переехать в тихий зеленый пригород. Он еще и открыт для посещения в рамках ярмарки домов Open Village 2017. Всего на ярмарке вам будут доступны 15 домов с полностью оформленными интерьерами, их можно будет обойти вдоль и поперек, проконсультироваться со специалистами по поводу технологий строительства и отделки и даже в итоге купить такой дом!

Купить билет на ярмарку можно здесь через карточку (Мастеркард, Виза), Яндекс.Деньги  и несколько других систем.

​Традиционный русский коттедж

Вид спереди homify Дома в эклектичном стиле Дерево Коричневый open village,asuntomessut,выставка,ярмарка,интерьер,декор,загородный дом,дизайн,архитектура,визуализация,москва,деревянный дом,деревянный дом
homify

Вид спереди

homify
homify
homify

Наверняка, вы видите проекты, похожие на этот, и в вашем пригороде, потому данный формат уже можно даже назвать традиционным русским коттеджем последних 20-ти лет. Давайте посмотрим, как он выглядит внутри и какая у него планировка!

​Гостиная с морскими акцентами

Интерьер гостиной homify Гостиная в стиле модерн Кирпичи Белый open village,asuntomessut,выставка,ярмарка,интерьер,декор,загородный дом,дизайн,архитектура,визуализация,москва,деревянный дом,
homify

Интерьер гостиной

homify
homify
homify

В дизайне гостиной были использованы белые декоративные панели под дерево, белокаменная цветовая гамма и постер с изображением пляжа – все, чтобы добавить в нее атмосферу прибрежной жизни и стиля коастал.

​Кухня и столовая

Интерьер гостиной и кухни homify Гостиная в стиле модерн Изделия из древесины Зеленый open village,asuntomessut,выставка,ярмарка,интерьер,декор,загородный дом,дизайн,архитектура,визуализация,москва,деревянный дом,
homify

Интерьер гостиной и кухни

homify
homify
homify

В этой же комнате находится стильная кухня с навесными модулями необычного формата, современной подсветкой и столовой группой в стиле 60-х! Вот бы пройтись по этому домику вживую, пооткрывать дверцы, посидеть на диване, представляя его своим! Именно это и предлагает нам всем ярмарка Open Village 2017!

​Атмосферная спальня

Интерьер спальни homify Спальня в стиле модерн Дерево Янтарный / Золотой open village,asuntomessut,выставка,ярмарка,интерьер,декор,загородный дом,дизайн,архитектура,визуализация,москва,деревянный дом,
homify

Интерьер спальни

homify
homify
homify

На втором этаже нас ждут несколько спален, каждая из которых имеет свой собственный характер. Бегая по этому дому на ярмарке, ваши дети наверняка начнут делить комнаты между собой!

​Планировка первого уровня

План 1-го этажа homify open village,asuntomessut,выставка,ярмарка,интерьер,декор,загородный дом,дизайн,архитектура,визуализация,москва,деревянный дом,деревянный дом
homify

План 1-го этажа

homify
homify
homify

У этого проекта дома есть несколько возможных планировок, в данном случае мы представляем вам вариант с большой гостиной и кухней, а на визуализациях интерьера вы видите вариант с двумя жилыми комнатами на первом этаже, но маленькой гостиной.

​Планировка второго уровня

План 2-го этажа homify open village,asuntomessut,выставка,ярмарка,интерьер,декор,загородный дом,дизайн,архитектура,визуализация,москва,деревянный дом,деревянный дом
homify

План 2-го этажа

homify
homify
homify

На втором этаже в оригинальном проекте нас ждут еще три спальни в 11-9,5 кв. метров и одна ванная комната. Найти идеальный дом на Open Village вполне реально, ведь здесь целых 15 домов, и если вам не понравится даже дюжина из них, остальные наверняка растопят ваше сердце!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Как попасть на Open Village в 2017 году

homify
homify

homify
homify
homify

Просто купите билет и приезжайте – с семьей, детьми, старшими родственниками, чтобы посмотреть на дома, интерьеры и сады, узнать больше о технологиях строительства и получить дельные советы от профессионалов. И помните, каждый дом в поселке можно еще и купить, если вам понравится, или заказать для строительства на другом участке. На ярмарке вас ждут конкурсы, фуд-корты, аниматоры для детей и множество таких же семей, ищущих идеальное решение для жизни в пригороде. Не пропустите возможность увидеть в России уникальный в своем роде шоу-поселок, которые так популярны в Скандинавии и Германии.

​Что брать с собой

homify
homify

homify
homify
homify

Обязательно возьмите с собой на Open Village фотоаппарат, ведь будет возможность сфотографироваться на фоне и внутри домов со всей семьей, запечатлеть детали, чтобы лучше их запомнить, сделать фото детей на фоне ярмарки и конкурсов, воздушных шариков и празднично украшенных фудкортов. Если у вас имеются вопросы по загородному строительству, вы можете задать их профессионалам – консультации на ярмарке бесплатные. Купить билет можно здесь через карточку (Мастеркард, Виза), Яндекс.Деньги  и несколько других систем. 

Далее на homify:

— Проекты домов и коттеджей;

— 10 проектов домов с панорамным остеклением;

— Красивая кухня «от А до Я».

TOP-10 проектов домов, которые можно построить самим
Мы все уже собираемся на Open Village, а вы?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо