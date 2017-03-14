Домик для семейной жизни в пригороде от Open Village 2017

Этот дом не просто является универсальным решением проблемы жилищного вопроса для тех, кто решился переехать в тихий зеленый пригород. Он еще и открыт для посещения в рамках ярмарки домов Open Village 2017. Всего на ярмарке вам будут доступны 15 домов с полностью оформленными интерьерами, их можно будет обойти вдоль и поперек, проконсультироваться со специалистами по поводу технологий строительства и отделки и даже в итоге купить такой дом!

Купить билет на ярмарку можно здесь через карточку (Мастеркард, Виза), Яндекс.Деньги и несколько других систем.