Домик для семейной жизни в пригороде от Open Village 2017

Этот дом не просто является универсальным решением проблемы жилищного вопроса для тех, кто решился переехать в тихий зеленый пригород. Он еще и открыт для посещения в рамках ярмарки домов Open Village 2017. Всего на ярмарке вам будут доступны 15 домов с полностью оформленными интерьерами, их можно будет обойти вдоль и поперек, проконсультироваться со специалистами по поводу технологий строительства и отделки и даже в итоге купить такой дом!
Купить билет на ярмарку можно здесь через карточку (Мастеркард, Виза), Яндекс.Деньги и несколько других систем.
Наверняка, вы видите проекты, похожие на этот, и в вашем пригороде, потому данный формат уже можно даже назвать традиционным русским коттеджем последних 20-ти лет. Давайте посмотрим, как он выглядит внутри и какая у него планировка!
В дизайне гостиной были использованы белые декоративные панели под дерево, белокаменная цветовая гамма и постер с изображением пляжа – все, чтобы добавить в нее атмосферу прибрежной жизни и стиля коастал.
В этой же комнате находится стильная кухня с навесными модулями необычного формата, современной подсветкой и столовой группой в стиле 60-х! Вот бы пройтись по этому домику вживую, пооткрывать дверцы, посидеть на диване, представляя его своим! Именно это и предлагает нам всем ярмарка Open Village 2017!
На втором этаже нас ждут несколько спален, каждая из которых имеет свой собственный характер. Бегая по этому дому на ярмарке, ваши дети наверняка начнут делить комнаты между собой!
У этого проекта дома есть несколько возможных планировок, в данном случае мы представляем вам вариант с большой гостиной и кухней, а на визуализациях интерьера вы видите вариант с двумя жилыми комнатами на первом этаже, но маленькой гостиной.
На втором этаже в оригинальном проекте нас ждут еще три спальни в 11-9,5 кв. метров и одна ванная комната. Найти идеальный дом на Open Village вполне реально, ведь здесь целых 15 домов, и если вам не понравится даже дюжина из них, остальные наверняка растопят ваше сердце!
Просто купите билет и приезжайте – с семьей, детьми, старшими родственниками, чтобы посмотреть на дома, интерьеры и сады, узнать больше о технологиях строительства и получить дельные советы от профессионалов. И помните, каждый дом в поселке можно еще и купить, если вам понравится, или заказать для строительства на другом участке. На ярмарке вас ждут конкурсы, фуд-корты, аниматоры для детей и множество таких же семей, ищущих идеальное решение для жизни в пригороде. Не пропустите возможность увидеть в России уникальный в своем роде шоу-поселок, которые так популярны в Скандинавии и Германии.
Обязательно возьмите с собой на Open Village фотоаппарат, ведь будет возможность сфотографироваться на фоне и внутри домов со всей семьей, запечатлеть детали, чтобы лучше их запомнить, сделать фото детей на фоне ярмарки и конкурсов, воздушных шариков и празднично украшенных фудкортов. Если у вас имеются вопросы по загородному строительству, вы можете задать их профессионалам – консультации на ярмарке бесплатные. Купить билет можно здесь через карточку (Мастеркард, Виза), Яндекс.Деньги и несколько других систем.
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