Встроенные ниши: 16 элегантных идей

В классической архитектуре ниша представляет собой углубление в стене, как правило в виде полукруглой арки. Однако, современная стилистика, хотя и использует традиционные элементы, преображает их по своему усмотрению. Так и ниши стали функциональным и изящным декором пространства, позволяющим придать комнате дополнительный объем и разнообразие планировки.