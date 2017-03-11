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Встроенные ниши: 16 элегантных идей

Перла Вереника Перла Вереника
Residencia en el Lago, Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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В классической архитектуре ниша представляет собой углубление в стене, как правило в виде полукруглой арки. Однако, современная стилистика, хотя и использует традиционные элементы, преображает их по своему усмотрению. Так и ниши стали функциональным и изящным декором пространства, позволяющим придать комнате дополнительный объем и разнообразие планировки.

1. Подсветка ниш

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Кирпичи
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

Для более яркого выделения встроенных ниш на фоне стены, используйте подсветку пространства. 

2. Пространство на одной линии

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Медиа комната в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Встроенные ниши помогут вам разместить в комнате массивные предметы на полках, не усложняя композицию разрозненностью деталей.

3. Яркая декоративная роль

Casa Galeana, grupoarquitectura grupoarquitectura Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Стеновая ниша при правильном оформлении может занять центральное место в декоре помещения. При этом даже такие крупные элементы,  как лестница, уйдут на второй  план и не будут казаться столь массивными. 

4. Изящное украшение

Yassmine, Rita Mody Joshi & Associates Rita Mody Joshi & Associates Спальня в стиле модерн
Rita Mody Joshi &amp; Associates

Rita Mody Joshi & Associates
Rita Mody Joshi &amp; Associates
Rita Mody Joshi & Associates

Согласитесь, такая стена со стройным рядом встроенных ниш, смотрится гораздо привлекательнее обычных гладких поверхностей. Четкая геометрия линия подчеркивает вертикали, делая потолки выше. 

5. Ниша под окном

Departamento CL, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

Выбор месторасположения ниши может быть весьма разнообразен. Например – ниша под окном, оформленная камнями и галькой.

6. Встроенные ниши в коридоре

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Камень Бежевый
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

Оживить монотонность узкого, длинного коридора, не занимая при этом лишнего места помогут небольшие стеновые ниши. 

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7. Стеновые ниши с естественным освещением

Valle Anahuac Animas Xalapa Veracruz, CouturierStudio CouturierStudio Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

Если стена выходит во внутреннюю часть двора, ниши можно использовать и как дополнительный источник естественного освещения – для украшения сада, придания игры света темному коридору. 

8. Ниша для камина

PRIVADA MIRAMAR, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

В качестве альтернативного источника тепла и света можно также использовать живой огонь в камине, устроенном в нише стены. Оптимальный вариант для таких целей – биокамин, которому не нужны дрова. 

9. Ниша или арка

casa bdg15, Alfagrama estudio Alfagrama estudio Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Alfagrama estudio

Alfagrama estudio
Alfagrama estudio
Alfagrama estudio

Тонкая грань между разными элементами декора интерьера не должна вводить вас в заблуждение: встроенная ниша и арка очень похожи друг с другом, главная из задача – разнообразить формат комнаты. 

10. Мебель в стеновых нишах

Casa Cocotera, TAFF TAFF Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
TAFF

TAFF
TAFF
TAFF

С точки зрения практичности стеновые ниши очень удобны, особенно если нужно разместить неглубокие предметы мебели: комод в коридоре, настенные полки, столик для кабинета. 

11. Экспозиция для арт-объекта

Residencia en el Lago, Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

Стеновая ниша сама по себе привлекает внимание, а размещение в ней ярких и экстравагантных арт-объектов делает интерьер еще более интересным. 

12. В натуральных тонах

Espacea, ESPACEA ESPACEA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ESPACEA

ESPACEA
ESPACEA
ESPACEA

Одно из главных преимуществ стеновых ниш – высокий уровень интеграции каждого элемента в композиции интерьера. Отделка стеновой ниши деревом в тон пола – еще один способ визуального преображения пространства. 

13. Многоуровневая конструкция

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Ложная стена вдоль лестницы интегрирована с комнатой, а на пересечении этих двух плоскостей образованы стеновые ниши, придающие еще больше динамики интерьеру. 

14. Расширяем пространство комнаты

MOLTIPLICARE GLI SPAZI IN ORIZZONALE E VERTICALE, Azzurra Lorenzetto Azzurra Lorenzetto Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Azzurra Lorenzetto

Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto

Встроенная ниша в стене может стать небольшой деталью, решающей много практических задач: например – удобное хранение книг под лестницей рядом с диванчиком. 

15. Ниша – встроенный шкаф

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

Когда часть стены уже занимает большой шкаф, пространство рядом с ним можно оформить в виде стеновой ниши, дополняющей поверхность. 

16. Стеновая ниша: взглянем по-новому

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

Любой элемент интерьера кроме обычных и привычных способов использования может открыться с самой неожиданной стороны, достаточно лишь немного фантазии, и встроенная ниша – мини-грядка с декоративными подсолнухами. 

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