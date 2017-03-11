Встроенные ниши: 16 элегантных идей

В классической архитектуре ниша представляет собой углубление в стене, как правило в виде полукруглой арки. Однако, современная стилистика, хотя и использует традиционные элементы, преображает их по своему усмотрению. Так и ниши стали функциональным и изящным декором пространства, позволяющим придать комнате дополнительный объем и разнообразие планировки.
Для более яркого выделения встроенных ниш на фоне стены, используйте подсветку пространства.
Встроенные ниши помогут вам разместить в комнате массивные предметы на полках, не усложняя композицию разрозненностью деталей.
Стеновая ниша при правильном оформлении может занять центральное место в декоре помещения. При этом даже такие крупные элементы, как лестница, уйдут на второй план и не будут казаться столь массивными.
Согласитесь, такая стена со стройным рядом встроенных ниш, смотрится гораздо привлекательнее обычных гладких поверхностей. Четкая геометрия линия подчеркивает вертикали, делая потолки выше.
Выбор месторасположения ниши может быть весьма разнообразен. Например – ниша под окном, оформленная камнями и галькой.
Оживить монотонность узкого, длинного коридора, не занимая при этом лишнего места помогут небольшие стеновые ниши.
Если стена выходит во внутреннюю часть двора, ниши можно использовать и как дополнительный источник естественного освещения – для украшения сада, придания игры света темному коридору.
В качестве альтернативного источника тепла и света можно также использовать живой огонь в камине, устроенном в нише стены. Оптимальный вариант для таких целей – биокамин, которому не нужны дрова.
Тонкая грань между разными элементами декора интерьера не должна вводить вас в заблуждение: встроенная ниша и арка очень похожи друг с другом, главная из задача – разнообразить формат комнаты.
С точки зрения практичности стеновые ниши очень удобны, особенно если нужно разместить неглубокие предметы мебели: комод в коридоре, настенные полки, столик для кабинета.
Стеновая ниша сама по себе привлекает внимание, а размещение в ней ярких и экстравагантных арт-объектов делает интерьер еще более интересным.
Одно из главных преимуществ стеновых ниш – высокий уровень интеграции каждого элемента в композиции интерьера. Отделка стеновой ниши деревом в тон пола – еще один способ визуального преображения пространства.
Ложная стена вдоль лестницы интегрирована с комнатой, а на пересечении этих двух плоскостей образованы стеновые ниши, придающие еще больше динамики интерьеру.
Встроенная ниша в стене может стать небольшой деталью, решающей много практических задач: например – удобное хранение книг под лестницей рядом с диванчиком.
Когда часть стены уже занимает большой шкаф, пространство рядом с ним можно оформить в виде стеновой ниши, дополняющей поверхность.
Любой элемент интерьера кроме обычных и привычных способов использования может открыться с самой неожиданной стороны, достаточно лишь немного фантазии, и встроенная ниша – мини-грядка с декоративными подсолнухами.