Идеи для террас и патио из дерева

Подыскивая место для размещения патио или террасы, следует продумать весь процесс приема гостей и будущего отдыха: где будет готовиться еда, сколько человек будет в гостях, нужна ли дополнительная мебель и другие практические вопросы. Именно поэтому патио удобнее всего размещать рядом с домом и, возможно, в тенистой его части. Традиционно это место расположено во внутреннем дворике, имеет вид на сад и примыкает вплотную к двери, через которую удобнее всего попасть на кухню.