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Идеи для террас и патио из дерева

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TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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Мы не раз говорили о пользе террас, патио, беседок и веранд, которые они приносят как самому загородному дому, так и приусадебному участку. Черпайте вдохновение с работами наших специалистов и создавайте собственные шедевры…

1. Зелень в горшках

Taras kompozytowy. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Оформленное пространство возле дома позволяет не просто увеличить полезную площадь, но и кардинально преобразовать объект внешне. Сделать проект более интересным помогают деревья или кусты в больших кадках. В холодное время года их легко перенести в теплое помещение и спасти от непогоды. Также высокие горшки могут помочь вам зонировать пространство. 

2. Просто, но со вкусом

Taras drewniany. Realizacja w Koninie., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Чем богаче природа, тем проще может быть терраса. На фоне пышной зелени лаконичность выглядит не скучно, а напротив, весьма интересно. Спуск в сад является очень выразительным и романтичным элементом строения. Нет ничего приятнее  ужина летним вечером в компании друзей или родственников на собственной террасе. Даже если вы предпочитаете что-то более сдержанное, она может оставаться местом для общения и отдыха.

3. Минимализм практичен

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W WOLBORZU., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Деревянный настил не нагревается и не промерзает так, как каменный. Специально разработанная по современным технологиям доска из древесно-полимерного композита не боится атмосферных осадков и резких температурных перепадов. Перед нами экологически чистый продукт, с которым удобно работать и создавать великолепные дизайнерские решения.

4. На шаг впереди

Taras z drewna Garapa. Realizacja w Wałbrzychu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Интегрированный в патио сад камней идеально подходит любителям восточной эстетики, феншуй, или просто очень занятым людям. Такую композицию легко создать, также она не требует тщательного ухода. Наличие такой композиции впечатляет, но вы можете оказаться на шаг впереди и разместить на этом месте современное джакузи. 

5. Практичные решения

Taras drewniany. Realizacja w Chwalecicach koło Gorzowa Wlkp., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Подыскивая место для размещения патио или террасы, следует продумать весь процесс приема гостей и будущего отдыха: где будет готовиться еда, сколько человек будет в гостях, нужна ли дополнительная мебель и другие практические вопросы. Именно поэтому патио удобнее всего размещать рядом с домом и, возможно, в тенистой его части. Традиционно это место расположено во внутреннем дворике, имеет вид на сад и примыкает вплотную к двери, через которую удобнее всего попасть на кухню.

6. На любой вкус

Taras drewniany. Realizacja w Suchej., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Форма площадки и окантовок может быть разной – это зависит от вкуса хозяев и стиля загородного дома. Патио или терраса может иметь вид любой геометрической фигуры – круга, квадрата, многогранника. Если площадка примыкает к дому, то ее традиционно делают прямоугольной, хотя наш пример доказывает, что определенных правил в этом вопросе не существует.

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7. Визуальная гармония

Taras drewniany. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Размер террасы определяется исходя из размеров дома. Если он небольшой, то и оформление прилегающей площади не должно вызывать визуального диссонанса. В то же время терраса маленького размера возле высокого и просторного дома быстро «потеряется».

8. Продуманная композиция

Taras kompozytowy Twinson. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Если вы все же не можете определиться до конца с площадью террасы, ориентируйтесь на стандартный расчет, который подразумевает около 3 кв. метров на одного человека. Несложные калькуляции помогут вам принять окончательное решение.

9. Наслаждайтесь жизнью

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Практично обустроенное пространство возле дома принесет немало приятных моментов вам как хозяевам, так и вашим гостям.

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