6 советов, которые помогут с отделкой низкого потолка

Для отечественных квартир старой планировки низкие потолки – традиционное явление, совладать с которым техническими методами попросту невозможно. Однако даже из такой неприятной ситуации можно отыскать выходы. Высота потолков в таких квартирах составляет около 2,4-2,5м, что может оказывать на их жителей некоторое моральное давление, не говоря уже о визуальной составляющей вопроса.
Тем не менее, в дизайне интерьеров нет ничего невозможного, и даже такую квартиру можно привести в надлежащий, стильный вид. Это можно реализовать посредством различных приемов, которые способствуют визуальному увеличению высоты потолков. Одним из первоочередных приемов по визуальному увеличению комнаты является использование глянцевого натяжного потолка, который за счет светоотражающих бликов делает помещение более объемным.
Хотите узнать другие секреты визуального увеличения квартир с низкими потолками? Специально для Вас мы собрали их в данной книге идей!
Прекрасным способом зрительного увеличения высоты низкого потолка является использование любого рода вертикальных линий: в виде рисунков, столбов и пр. Выбирайте обои и шторы с вертикальным рисунком. Постарайтесь избежать использования горизонталей в оформлении стен помещения: откажитесь от обоев с горизонтальным рисунком, горизонтальных картин и постеров, декоративных настенных панелей, делящих комнату по горизонтали.
В помещениях с низкими потолками следует иметь ввиду, что громоздкие подвесные люстры здесь исключены и противопоказаны. Если потолок в помещении натяжной, лучше отдать предпочтение встраиваемым точечным светильникам. В случае, если он окрашен или оклеен обоями, стоит установить на потолок плафонный осветительный элемент.
Кроме того, допускается установка по периметру помещения нескольких светильников-бра, причем их плафоны должны быть направлены отверстием кверху. Это предотвратит ощущение давления от низкого потолка.
Для комнаты с низкими потолками выбирайте невысокую мебель: плоские диваны и кресла, низкие журнальные столики, аккуратные комоды и вытянутые тумбы. Использование вытянутой горизонтальной мебели позволит визуально расширит помещение и вместе с тем создаст восприятие более высокого потолка.
Для зрительного увеличения помещения с низкими потолками используйте максимально длинные шторы. Карниз для штор желательно вешать под самый потолок, а еще лучше прятать за гипсокартоновый короб. Сами шторы должны доходить до пола и даже ложиться на него красивыми складками. В качестве материала для штор выбирайте светлые струящиеся материалы — шелк, батист, органзу — они прекрасно смотрятся в небольших помещениях с маленькими потолками, при этом не перегружая пространство.
Стоит ли вешать картины и фотографии в комнатах с низкими потолками? Конечно стоит! Но при соблюдении некоторых особенностей: вешайте картины, постеры, фотографии выше уровня глаз, выбирайте крупные вертикальные объекты с преобладанием вертикальных линий. В этом случае взгляд не будет останавливаться на настенном декоре, а высота помещения зрительно увеличится.
Ни в коем случае Вы не должны допускать того, чтобы стены были несколько светлее по тону, чем потолок! Стены в помещениях с низкими потолками нужно оформлять в более ярких тонах, нежели потолок. Сам же низкий потолок должен в любом случае быть светлее стен. Это положительно скажется на восприятии высоты помещений. Приветствуется поклейка на стену обоев с рисунком в вертикальную узкую полоску. При этом желательно, чтобы полоса не была излишне контрастной. Не нужно разделять полосатые стены и однотонный потолок широким плинтусом, лучше выбрать самый узкий плинтус под цвет потолочной поверхности.