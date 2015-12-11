6 советов, которые помогут с отделкой низкого потолка

Для отечественных квартир старой планировки низкие потолки – традиционное явление, совладать с которым техническими методами попросту невозможно. Однако даже из такой неприятной ситуации можно отыскать выходы. Высота потолков в таких квартирах составляет около 2,4-2,5м, что может оказывать на их жителей некоторое моральное давление, не говоря уже о визуальной составляющей вопроса.

Тем не менее, в дизайне интерьеров нет ничего невозможного, и даже такую квартиру можно привести в надлежащий, стильный вид. Это можно реализовать посредством различных приемов, которые способствуют визуальному увеличению высоты потолков. Одним из первоочередных приемов по визуальному увеличению комнаты является использование глянцевого натяжного потолка, который за счет светоотражающих бликов делает помещение более объемным.

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