Коридор: 5 правил создания уюта

Первое, что вы видите, входя в любой дом, – коридор или прихожую. Именно в этом помещении у человека с первых минут его пребывания в доме начинает складываться основное впечатление о хозяевах, и их домашнем очаге. Первоначальное впечатление играет важную роль в понимании вас и ваших вкусовых предпочтений, вашего настроения, уровня гостеприимности и открытости.
С точки зрения функциональности входная часть вашего дома должна стать отправной точкой в дальнейшем продвижении в сторону кухни, гостиной и прочих комнат. Это своеобразный координационный центр, который связывает между собой внутреннее и наружное пространство. Этот факт тоже делает коридор важным пунктом в доме, поэтому нужно быть особенно осторожным во время оформления пространства, которое должно быть практичным, гостеприимным и свидетельствовать об успешности этого дома.
Мы уверены, что большинство из нас стремится создать самые приятные условия не только в коридоре своего дома, но и в каждом его уголке. Но сегодня речь пойдет именно об этом небольшом, но очень важном помещении.
В этой статье мы остановимся на пяти распространенных ошибках, которых вы должны постараться избежать во время оформления коридора в своем доме, чтобы вход в жилище был приветливым, комфортным и уютным. Мы предложим вам практические решения, которые не позволят вам допустить таких ошибок.
Как мы упоминали ранее, вход является ключевым пространством в плане оформления этой части вашего уютного дома. Интерьер этого помещения, как мы отметили выше, должен быть практичным и приветливым. Нужно постараться создать такие условия, чтобы можно было свободно перемещаться, не спотыкаясь о какие-либо предметы. Кроме того, здесь не нужно оставлять вещи, которые в коридоре не используются. Присмотритесь к своей прихожей, нет ли там одежды, обуви и других вещей, которые в этот период года вам не нужны, например, зимние шапки, теплое пальто, если на дворе лето.
Не нужно также оставлять в коридоре полную пустоту. Если у вас создается впечатление, что это помещение страдает от отсутствия уюта, повесьте, к примеру, на стенах какие-либо картины, которые вам очень нравятся. На полу должен обязательно быть расстелен коврик. Он будет служить не только украшением, но и позволит задержать грязь и пыль, которая несется с улицы. Если пространство узкое, его лучше не перегружать, а зеркало поможет расширить это помещение.
Главное, чего нужно достичь в правильной организации коридора, – практичное распределение пространства для хранения. Это поможет уменьшить хаос и сделает вход более опрятным и ухоженным. Огромное количество обуви, различных сумок, зонтики и разбросанные газеты – все эти вещи могут прилично загромоздить ваш коридор, если все они находятся на виду.
Соответственно, для всего этого нужно найти определенные места. Если коридор узкий и небольшой, можно поставить в нем узкую и высокую тумбочку для обуви, в которой поместится все, что сейчас разбросано по прихожей.
Для сумок также можно найти место, например, на вешалке или в шкафу. Сегодня можно приобрести любых форм и размеров мебель, которая подойдет как для небольшого коридора, так и для просторной прихожей.
Для хранения вещей в коридоре существует много интересных дизайнерских решений. Это может быть многофункциональная мебель, практичная, аккуратная и стильная. Например, попробуйте поставить тумбочку для обуви, на которой можно присесть во время обувания. Можно применить для хранения сумок специальные корзины, компактные и красивые.
При этом ваша прихожая преобразится и станет более уютной и ухоженной, у нее появится свой характер, стиль и неповторимый образ.
Многих из нас может беспокоить отсутствие места, куда бы можно было положить ключи, телефон или другие вещи, которые нужно обязательно выложить, войдя в дом. Если в прихожей все же нет такого места, поставьте здесь обувную тумбочку с выдвижным верхним ящиком, в котором вся эта дребедень будет себя прекрасно чувствовать.
В качестве хранилища ваших мелких вещей может служить обычная консоль, небольшой столик или даже простая подставка, приспособленная для хранения ваших ключей, мобильника или кошелька. Желательно поставить здесь светильник, который будет удобно включать и выключать, когда вы входите в дом и выходите из него.
Располагать ваши мелкие вещи желательно ближе к входу, чтобы они были всегда под рукой, если вы уже одеты и обуты, при этом осталось только закрыть ключами дом, не забыв при этом кошелей и мобильный телефон.
Кому из нас не хочется иметь в своем доме практичную и стильную входную зону, которую можно создать при помощи уникальной мебели? Поэтому многие стараются приобрести и установить в своей прихожей что-то необычное и неординарное. Это приветствуется только в том случае, если эта мебель не является слишком громоздкой и не создает препятствий на вашем пути из коридора в комнаты и обратно.
Это же касается и аксессуаров, которые должны органично вписываться в интерьер прихожей, дополнять его и украшать. Они не должны служить дополнительной помехой, за которую вы или ваши гости каждый раз зацепляются или роняют, когда пытаются снять пальто или обувь.
Если на стенах висят картины, они должны быть хорошо закреплены, и не падать от первого прикосновения. Отдельно стоящая вешалка должна быть устойчивой и не опрокинуться, если ее только с одной стороны нагрузили верхней одеждой.
Оставьте в вашем коридоре только то, что нужно, а остальные предметы, украшающие интерьер, перенесите в другие комнаты.
Окиньте теперь свой коридор свежим взглядом, посмотрите, что здесь не так, и прямо сейчас займитесь его облагораживанием и освобождением!
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