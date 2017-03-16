Коридор: 5 правил создания уюта

Первое, что вы видите, входя в любой дом, – коридор или прихожую. Именно в этом помещении у человека с первых минут его пребывания в доме начинает складываться основное впечатление о хозяевах, и их домашнем очаге. Первоначальное впечатление играет важную роль в понимании вас и ваших вкусовых предпочтений, вашего настроения, уровня гостеприимности и открытости.

С точки зрения функциональности входная часть вашего дома должна стать отправной точкой в дальнейшем продвижении в сторону кухни, гостиной и прочих комнат. Это своеобразный координационный центр, который связывает между собой внутреннее и наружное пространство. Этот факт тоже делает коридор важным пунктом в доме, поэтому нужно быть особенно осторожным во время оформления пространства, которое должно быть практичным, гостеприимным и свидетельствовать об успешности этого дома.

Мы уверены, что большинство из нас стремится создать самые приятные условия не только в коридоре своего дома, но и в каждом его уголке. Но сегодня речь пойдет именно об этом небольшом, но очень важном помещении.

В этой статье мы остановимся на пяти распространенных ошибках, которых вы должны постараться избежать во время оформления коридора в своем доме, чтобы вход в жилище был приветливым, комфортным и уютным. Мы предложим вам практические решения, которые не позволят вам допустить таких ошибок.