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10 вариантов освещения для любой комнаты

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Tropical Retreat | SEMI-DETACHED, Design Spirits Design Spirits Гостиная в тропическом стиле
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Уют… романтическое сияние…  освещение является волшебным фактором, способным преобразить любое помещение. Важно выбрать правильный вид светильников и их расположение. Сегодня мы посмотрим 10 вдохновляющих дизайнов, которые впечатляют.

1. Удивительное освещение

Casa Cor SP Suíte de Futebol, FJ Novaes Light Projects FJ Novaes Light Projects Спальня в стиле модерн
FJ Novaes Light Projects

FJ Novaes Light Projects
FJ Novaes Light Projects
FJ Novaes Light Projects

Иллюминация на потолке помогает перед сном успокоиться, подумать о своих делах. Такие блики, тени способствуют расслаблению, что важно для дизайна спальни. 

2. Вспышка

Tropical Retreat | SEMI-DETACHED, Design Spirits Design Spirits Гостиная в тропическом стиле
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

Выбор осветительных приборов, по мнению дизайнеров, так же важен, как выбор мебели. Некоторые изысканные декоративные детали содержат скрытое внутреннее освещение, что придает интересный вид интерьеру.

3. Отражение света в разных направлениях

Victorian living room Style Within Гостиная в стиле модерн victorian property,victorian home,sitting room,living room,grey living room,grey walls,alcove lighting,home lighting,room lighting,wall lights,alcove storage,modern coffee table
Style Within

Victorian living room

Style Within
Style Within
Style Within

Скрытые светильники более эстетичны и элегантны. Подсветка отражается на потолке, на стенах, что подчеркивает красоту дизайна. Особенно интересно смотрится свет, направленный вверх и вниз.

4. Фонарики и шелковистость

Salas de casa, Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas Спальня в стиле минимализм
Das Haus Interiores – by Sueli Leite &amp; Eliana Freitas

Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas
Das Haus Interiores – by Sueli Leite &amp; Eliana Freitas
Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas

Освещение в верхней части стены расположено очень удачно. Небольшие лампы на равном расстоянии создают эффект рассеянного света, также сбоку добавлена мягкая иллюминация.

5. Подчеркивая личный характер

Casa Cor SP Suíte de Futebol, FJ Novaes Light Projects FJ Novaes Light Projects Спальня в стиле модерн
FJ Novaes Light Projects

FJ Novaes Light Projects
FJ Novaes Light Projects
FJ Novaes Light Projects

Дизайны помещений должны иметь некоторые черты своего владельца и отражать его увлечения. Например, здесь осветительные приборы используются, чтобы подчеркнуть внимание к интересам хозяина комнаты.

6. Интеллектуальное освещение

綠森活 溫暖如斯清爽系田園鄉居, 垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司 垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司 Спальня в рустикальном стиле
垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司

垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司
垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司
垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司

Иллюминация придает помещению эстетики, но степень эффекта зависит от направления света, его отражения. В этой конструкции освещение используется разумно и ясно, подсвечиваются полки и стол.

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7. Эстетическое прикосновение на кухне

Jones Clayton Construction | Walt Disney Golden Oak Builders | Orlando, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Кухня в стиле модерн Бетон Белый
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Лучший способ украсить кухню – это светильники, скрытые в нижней части верхних шкафов для отражения света на поверхность стола. Это придает мягкости и элегантности атмосфере кухни.

8. Различные формы

Alcove side cabinets Style Within Гостиная в стиле модерн alcove cabinets,alcove sideboards,white sideboards,dining chairs,velvet chairs,multicoloured chairs,white dining table,pendant lights,wall speakers,hidden speakers,alcove storage
Style Within

Alcove side cabinets

Style Within
Style Within
Style Within

Украсьте свой дом подвесными светильниками, дополните их осветительными приборами других форм. Это красиво и просто. Так создается приятная атмосфера для столовой.

9. Свечи для романтической атмосферы

homify Спальня в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Нет ничего более романтичного, чем эффект от свечей, особенно на фоне древесины. Здесь свечи размещены над изголовьем кровати.

10. Оригинальный вид

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Поскольку вход в дом также должен быть украшен, придать ему стильный вид помогут светильники в виде прожекторов.

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