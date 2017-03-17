10 вариантов освещения для любой комнаты

Иллюминация на потолке помогает перед сном успокоиться, подумать о своих делах. Такие блики, тени способствуют расслаблению, что важно для дизайна спальни.
Выбор осветительных приборов, по мнению дизайнеров, так же важен, как выбор мебели. Некоторые изысканные декоративные детали содержат скрытое внутреннее освещение, что придает интересный вид интерьеру.
Скрытые светильники более эстетичны и элегантны. Подсветка отражается на потолке, на стенах, что подчеркивает красоту дизайна. Особенно интересно смотрится свет, направленный вверх и вниз.
Освещение в верхней части стены расположено очень удачно. Небольшие лампы на равном расстоянии создают эффект рассеянного света, также сбоку добавлена мягкая иллюминация.
Дизайны помещений должны иметь некоторые черты своего владельца и отражать его увлечения. Например, здесь осветительные приборы используются, чтобы подчеркнуть внимание к интересам хозяина комнаты.
Иллюминация придает помещению эстетики, но степень эффекта зависит от направления света, его отражения. В этой конструкции освещение используется разумно и ясно, подсвечиваются полки и стол.
Лучший способ украсить кухню – это светильники, скрытые в нижней части верхних шкафов для отражения света на поверхность стола. Это придает мягкости и элегантности атмосфере кухни.
Украсьте свой дом подвесными светильниками, дополните их осветительными приборами других форм. Это красиво и просто. Так создается приятная атмосфера для столовой.
Нет ничего более романтичного, чем эффект от свечей, особенно на фоне древесины. Здесь свечи размещены над изголовьем кровати.