Как выбрать занавески для кухни

Если интерьер кухни вам кажется слишком однообразным, пришло время что-то менять. Первым шагом на пути к редизайну пространства могут стать новые, яркие шторы. Смените полупрозрачный тюль на занавеси из плотной ткани в светлых оттенках. Они создадут преграду для солнечного света и освежат интерьер комнаты. А еще такие шторы требуют минимум ухода – они не впитывают запах еды, легко стираются и быстро сохнут.