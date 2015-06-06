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Как выбрать занавески для кухни

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Московский прованс, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Кухни в эклектичном стиле
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Рецепт подбора правильных штор для кухни несложен. Главное – это учесть стилевые особенности помещения, его размер и не прогадать с тканью. Когда-то богато декорированные портьеры свидетельствовали о высоком статусе хозяина дома. В нашу эпоху все гораздо демократичнее. И роскошные австрийские шторы, и ролл-шторы, и занавески в стиле кафе могут смотреться одинаково привлекательно, создавая в сердце дома обстановку уюта и комфорта.

Шторы для классической кухни

Дом в поселке Вирки, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухня в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Дом в поселке Вирки

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Обстановка в классически оформленных квартирах должна выглядеть роскошно, дорого и торжественно. Особый шик – длинные, шелковые шторы с дополнительной оборкой. К прочим высокоэстетичным тканям относятся бархат и парча. Еще один беспроигрышный вариант для классического интерьера – римские шторы, связанные по вертикали декоративным шнуром.

Цвет и материал

Квартира в г. Гатчина, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухня в стиле лофт
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в г. Гатчина

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Если интерьер кухни вам кажется слишком однообразным, пришло время что-то менять. Первым шагом на пути к редизайну пространства могут стать новые, яркие шторы. Смените полупрозрачный тюль на занавеси из плотной ткани в светлых оттенках. Они создадут преграду для солнечного света и освежат интерьер комнаты. А еще такие шторы требуют минимум ухода – они не впитывают запах еды, легко стираются и быстро сохнут.

Ролл-шторы

Москва, Весковский переулок, Prosperity Prosperity Кухни в эклектичном стиле
Prosperity

Москва, Весковский переулок

Prosperity
Prosperity
Prosperity

К мерам безопасности на кухне нужно подходить со всей ответственностью. Если вы пользуетесь газовой плитой, не стоит вешать длинные шторы, лучше сделать выбор в пользу ролл-штор, которые не закрывают подоконник, легко стираются и прекрасно подходят для современной кухни. От выбора рулонных штор – прозрачных, полупрозрачных или непрозначных – зависит светопропускание помещения.

Гармония цвета

Московский прованс, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Кухни в эклектичном стиле
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Московский прованс

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Чтобы шторы вносили гармонию в интерьер, а не разрушали ее, они должны органично вписываться в цветовое решение помещения. Если на кухне у вас висят обои с рисунком, схожий рисунок должен быть и на шторах, а если стены имеют однотонную окраску или облицованы плиткой, выбирайте однотонные занавески.

Короткие шторы для кухни

ул. Маршала Тимошенко, Prosperity Prosperity Кухня в колониальном стиле
Prosperity

ул. Маршала Тимошенко

Prosperity
Prosperity
Prosperity

Короткие шторы идеально подходят для интерьера кухни в городском стиле. Они не мешают процессу приготовления пищи, не препятствуют солнечному свету  и не создают хлопот при уходе. Чтобы скрыть комнату от взглядов любопытствующих соседей, повесьте под ними белые, полупрозрачные занавески длинной до подоконника, как это сделали специалисты из студии Prosperity, оформившие квартиру, которую мы видим на фото.

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Какие шторы вы бы хотели видеть на своей кухне? 

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