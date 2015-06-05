Дизайн для временного проживания

У стиля ар-деко своеобразная история. Он появился после Первой мировой войны, когда вся Европа погрузилась в тяжелую депрессию, вызваную бедностью и разрухой. Создание этого стиля стало попыткой борьбы с пессимизмом и безысходностью. Ар-деко отрицает прижимистость, но и не поощряет жизнь на широкую ногу . Своим присутствием он словно заявляет – каким бы сложным не было время, если не стоять на месте и много работать, вы обязательно будете вознаграждены за свой труд и попадете в закрытый клуб, где балом правят роскошь и элитарность, с чем, собственно, и ассоциируется ар-деко.