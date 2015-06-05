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Дизайн для временного проживания

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Классика с элементами Ар-деко., InScale InScale Кухня в классическом стиле
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Дизайн квартиры, в которой вы проводите основную часть времени, должен полностью соответствовать вашим индивидуальным потребностям, а в качестве площадки для экспериментов с оформлением интерьера лучше использовать пространство, в котором вы проживаете временно. Хозяину квартиры, интерьер которой мы собираемся обсудить, повезло. В его распоряжении – апартаменты, площадью 100 кв.м., в которых он бывает всего лишь несколько месяцев в году. Здесь молодой человек решил создать необычную обстановку с нестандартными цветовыми решениями и обилием декора. А помогли ему в этом профессиональные дизайнеры интерьера из студии Inscale.

Вечно молодой ар-деко

Классика с элементами Ар-деко., InScale InScale Гостиная в классическом стиле
InScale

Классика с элементами Ар-деко.

InScale
InScale
InScale

У стиля ар-деко своеобразная история. Он появился после Первой мировой войны, когда вся Европа погрузилась в тяжелую депрессию, вызваную бедностью и разрухой. Создание этого стиля стало попыткой борьбы с пессимизмом и безысходностью. Ар-деко отрицает прижимистость, но и не поощряет жизнь на широкую ногу. Своим присутствием он словно заявляет – каким бы сложным не было время, если не стоять на месте и много работать, вы обязательно будете вознаграждены за свой труд и попадете в закрытый клуб, где балом правят роскошь и элитарность, с чем, собственно, и ассоциируется ар-деко.

Классика с элементами ар-деко

Классика с элементами Ар-деко., InScale InScale Гостиная в классическом стиле
InScale

Классика с элементами Ар-деко.

InScale
InScale
InScale

Впрочем, дизайн этой квартиры сложно отнести к ар-деко в чистом виде. Скорее, это вполне классический интерьер, в котором, тем не менее, присутствует немало ключевых элементов ар-деко – строгая геометрия, обилие стекла, выразительное сочетание черного с красным и золотым цветами и, наконец, атмосфера вечного праздника.

Необычные предметы мебели

Классика с элементами Ар-деко., InScale InScale Спальня в классическом стиле
InScale

Классика с элементами Ар-деко.

InScale
InScale
InScale

В ар-деко сдержанность и геометричность может легко сочетаться с эксцентрикой. Длинное и выпуклое изголовье кровати приятно разбавляет строгие классические формы всех остальных предметов мебели и декора в интерьере спальной комнаты. Кстати, любителей кроватей и диванов с очень нестандартным дизайном, приглашаем заглянуть в Книгу идей ’Необычные изголовья кроватей’.

Рабочий кабинет

Классика с элементами Ар-деко., InScale InScale Рабочий кабинет в классическом стиле
InScale

Классика с элементами Ар-деко.

InScale
InScale
InScale

От рабочего кабинета квартиры для временного проживания мы уж точно никак не ожидали такой чопорности, но, по всей видимости, хозяин апартаментов любит и умеет не только красиво отдыхать, но и продуктивно работать.  Интерьер домашнего офиса строго воспроизводит все каноны английского стиля – массивная мебель, стеновые панели из дерева и обои с выгравированным рисунком.

Кушать подано!

Классика с элементами Ар-деко., InScale InScale Кухня в классическом стиле
InScale

Классика с элементами Ар-деко.

InScale
InScale
InScale

Интерьер кухни снова возвращает нас к ар-деко. На глянцевой поверхности черных кухонных шкафов отражается свет люстры и настенной лампы, создавая приятный визуальный эффект. На красиво сервированном столе – букет цветов и фрукты. Скорее всего, жители этой квартиры готовятся к приему гостей.

Прихожая

Классика с элементами Ар-деко., InScale InScale Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
InScale

Классика с элементами Ар-деко.

InScale
InScale
InScale

Дизайн входной зоны квартиры сразу же погружает нас в атмосферу 20-х годов. В то время смесь белого, бежевого и  темно-коричневого воплощала традиционное представление европейцев о шике. Ровные линии, геометричность и угловатость – характерные элементы ар-деко, созданные под влиянием многоступенчатых сооружений шумерской и вавилонской архитектуры.

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