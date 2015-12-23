Идеальная трехкомнатная квартира

102 м2, которые превратились в шоу блеска и роскоши благодаря оформлению в стиле бразильяно, являются домом для семейной пары с двумя сыновьями. Перепланировка помогла красиво и удобно использовать площадь квартиры и даже найти место для мини-гардеробной для хозяйки, а стильные решения удивят своей непосредственностью и шиком.

Дизайн-студия Сlaudia Albertini Chris Silveira Arquitetos занимается проектами исключительно в стиле бразильяно, так как действительно верит в красивое и яркое будущее квартир в мегаполисе. Стоит только захотеть, и такая квартира станет вашей гордостью и радостью и перестанет казаться слишком маленькой или стандартной.