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Идеальная трехкомнатная квартира

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Столовая комната в классическом стиле
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102 м2, которые превратились в шоу блеска и роскоши благодаря оформлению в стиле бразильяно, являются домом для семейной пары с двумя сыновьями. Перепланировка помогла красиво и удобно использовать площадь квартиры и даже найти место для мини-гардеробной для хозяйки, а стильные решения удивят своей непосредственностью и шиком.

Дизайн-студия Сlaudia Albertini Chris Silveira Arquitetos занимается проектами исключительно в стиле бразильяно, так как действительно верит в красивое и яркое будущее квартир в мегаполисе. Стоит только захотеть, и такая квартира станет вашей гордостью и радостью и перестанет казаться слишком маленькой или стандартной.

Перепланировка

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Ранее отдельные гостиная и кухня средних размеров были объединены таким образом, чтобы разумно использовать часть коридора в квартире для увеличения полезной площади. Таким образом, выбрав одномодульный гарнитур и расположив его вдоль одной из стен, а также красиво использовав мягкую мебель, между комнатами дизайнеры разместили парадную столовую.

Столовая

homify Столовая комната в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Оформленная с идеальным чувством меры эта шикарная столовая выглядит очень характерной для стиля бразильяно. Простые, на первый взгляд, формы создают своей качественной текстурой, металлическим и глянцевым блеском такие эффекты, что сложно отвести взгляд.

Гостиная

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Стандартная по размерам гостиная, теперь являющаяся частью свободной планировки, оформлена в светлых тонах с рыжими акцентами. Дополнительные пуфики спрятаны под кофейным столиком, а два кресла для гостей расположились у окна.

Мульти-модули

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Мебель с двойным назначением – настоящее спасения для небольшой комнаты и отличительная черта стиля бразильяно. Так, этот кофейный столик имеет дополнительные места для книг, возможность удобного хранения пуфика или двух, а также основную стеклянную столешницу.

Аксессуары и зеркала

homify Столовая комната в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Блестящие светильники, скульптуры и посуда являются настоящим символом стиля бразильяно. Их креативное использование комбинируется с зеркальной отделкой.

​Зонирование

homify Столовая комната в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Еще одна часть дизайна интерьера, в которой особенно преуспел стиль бразильяно – правильное зонирование, которое хоть и делит комнату, но делает ее роскошнее. Здесь между узкой кухней и столовой расположилась декоративная стойка с отделкой деревом и винными холодильниками – шикарный вариант!

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​Кухня

homify Винный погреб в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Узкая кухня находится сразу за стойкой и оформлена в белом цвете – идеальном для небольшой комнаты. Металлические отблески бытовой техники, ручек и сантехники здесь, по правилам стиля, сочетаются с зеркальной отделкой стены возле холодильника и зеркальным кухонным фартуком.

Спальня

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Спальня родителей оформлена в бежевых оттенках и выглядит очень роскошно. Простые линии и гламурное настроение прекрасно сочетаются между собой. Особенного внимания заслуживает акцентная стена – изголовье здесь составлено из текстильных и деревянных декоративных панелей, как в мастер-сьютах отелей.

Детская

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Два мальчика-школьника – сыновья владельцев квартиры – делят эту комнату на двоих. Небольшая разница в возрасте позволяет выбрать одну тематику – современную и спортивную, а нежный бледно-оливковый оттенок прочно занял роль основного цвета в интерьере.

​Шкаф в детской

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Открытое хранение за стеклом – отличная возможность сделать комнату современной и стильной. Здесь одежда располагается на манер спортивных шкафчиков, что очень понравилось мальчикам.

Ванная комната

homify Ванная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Ванная комната оформлена с помощью комбинированной отделки стен – керамическая плитка под дерево и традиционная белая здесь смотрятся очень изысканно. Раковина достаточно широкая, чтобы иметь слева и справа место для хранения аксессуаров, но при этом не глубокая, подходящая именно под планировку ванной комнаты.

Эта квартира – отличный пример трехкомнатных апартаментов, которые с легкостью делают жизнь четверых членов семьи элегантной и люксовой самыми простыми и изысканными и при этом – ультра-современными дизайнерскими приемами. И все это – на площади около 100 квадратных метров.

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