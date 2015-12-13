Однушка мечты: 35 квадратных метров глянца

Дизайнер Крис Сильвейра знает, что стиль бразильяно, идеальный для маленьких квартир, может сделать настоящее чудо с интерьером! На основе всего 35 квадратных метров они создали глянцевый рай для молодой семейной пары – любителей путешествий, кинофильмов, вечеров в кругу друзей и современных технологий.

Так, на основе маленькой однокомнатной квартиры владельцы получили luxury-студию с открытой планировкой, удобной мебелью, шикарным дизайном и блестящим декором. Присоединенная лоджия позволила организовать рабочее место и дополнительную столовую, а зонирование с помощью стеклянного экрана сделало спальню и гостиную визуально приватным зонами.