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Однушка мечты: 35 квадратных метров глянца

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify ГостинаяОсвещение
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Дизайнер Крис Сильвейра знает, что стиль бразильяно, идеальный для маленьких квартир, может сделать настоящее чудо с интерьером! На основе всего 35 квадратных метров они создали глянцевый рай для молодой семейной пары – любителей путешествий, кинофильмов, вечеров в кругу друзей и современных технологий.

Так, на основе маленькой однокомнатной квартиры владельцы получили luxury-студию с открытой планировкой, удобной мебелью, шикарным дизайном и блестящим декором. Присоединенная лоджия позволила организовать рабочее место и дополнительную столовую, а зонирование с помощью стеклянного экрана сделало спальню и гостиную визуально приватным зонами.

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Чудеса случаются

homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

В этой крохотной квартире действительно нашлось место всему, что нужно для жизни современной и амбициозной молодой пары. Поклонники дизайна и красивой жизни, стремящиеся к роскоши они были буквально ошеломлены столь потрясающим дизайн-проектом для их маленькой квартиры.

Этот интерьер – целая история, стиль жизни, образ мыслей и направление в дизайне, которое обещает стать самым культовым в Южной Америке за следующие пару лет. Уже сейчас стиль бразильяно – смесь традиционных бразильских приемов в дизайне интерьера, модерна, ар-деко и трендового декора – покоряет обложки всех глянцевых журналов и не собирается останавливаться.

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Гениальное зонирование

homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

В этом проекте наряду с очень привлекательным декором, множеством текстиля и романтичной обстановкой мы найдем гениальный ход в зонировании квартиры. Кухня, разделенная на две зоны – слева и справа от TV, а также столовая и бар на бывшей лоджии, и кабинет и спальня в левой части апартаментов смотрятся очень стильно в столь легкой комбинации!

Кухня в стиле бразильяно

homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Красивая кухня, которая практически не ассоциируется с традиционным местом для кулинарии, выглядит очень современно. Здесь созданы все условия для того, чтобы кулинария перестала быть обязанностью и стала дизайнерским наслаждением.

homify ГостинаяОсвещение
homify

homify
homify
homify

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Стильная спальня

homify Спальня в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Оригинальная спальня с зеркальной отделкой и широким текстильным изголовьем имеет площадь всего 10 квадратных метров, но благодаря присоединенной лоджии  является очень солнечной комнатой. На заднем плане мы заметим зону кабинета, декорированную в современном стиле, и легкую штору, помогающую сделать обе зоны приватными друг от друга.

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Перепланировка в стиле бразильяно

homify Балкон и терраса в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Также на лоджии находится столовая, мебель в которой представлена маленьким диваном без спинки и двумя стильными металлическими пуфиками в этническом стиле. Так, лоджия стала полноценным местом в доме, которое используется на все 100%.

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кухня на лоджии

homify Балкон и терраса в стиле минимализм Белый
homify

homify
homify
homify

Благодаря профессиональному фото-объективу с широким углом обзора эта лоджия смотрится очень просторной, на деле же ее ширина не превышает стандартных 1,5 метров.

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ванная комната

homify Ванная комната в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Эта стильная ванная комната в стиле бразильяно выглядит практически фантастично для своей площади!

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify
Добро пожаловать: реконструкция дома 1930 года в Ричмонде
А вам понравился стиль бразильяно?

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