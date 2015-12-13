Однушка мечты: 35 квадратных метров глянца

Дизайнер Крис Сильвейра знает, что стиль бразильяно, идеальный для маленьких квартир, может сделать настоящее чудо с интерьером! На основе всего 35 квадратных метров они создали глянцевый рай для молодой семейной пары – любителей путешествий, кинофильмов, вечеров в кругу друзей и современных технологий.
Так, на основе маленькой однокомнатной квартиры владельцы получили luxury-студию с открытой планировкой, удобной мебелью, шикарным дизайном и блестящим декором. Присоединенная лоджия позволила организовать рабочее место и дополнительную столовую, а зонирование с помощью стеклянного экрана сделало спальню и гостиную визуально приватным зонами.
В этой крохотной квартире действительно нашлось место всему, что нужно для жизни современной и амбициозной молодой пары. Поклонники дизайна и красивой жизни, стремящиеся к роскоши они были буквально ошеломлены столь потрясающим дизайн-проектом для их маленькой квартиры.
Этот интерьер – целая история, стиль жизни, образ мыслей и направление в дизайне, которое обещает стать самым культовым в Южной Америке за следующие пару лет. Уже сейчас стиль бразильяно – смесь традиционных бразильских приемов в дизайне интерьера, модерна, ар-деко и трендового декора – покоряет обложки всех глянцевых журналов и не собирается останавливаться.
В этом проекте наряду с очень привлекательным декором, множеством текстиля и романтичной обстановкой мы найдем гениальный ход в зонировании квартиры. Кухня, разделенная на две зоны – слева и справа от TV, а также столовая и бар на бывшей лоджии, и кабинет и спальня в левой части апартаментов смотрятся очень стильно в столь легкой комбинации!
Красивая кухня, которая практически не ассоциируется с традиционным местом для кулинарии, выглядит очень современно. Здесь созданы все условия для того, чтобы кулинария перестала быть обязанностью и стала дизайнерским наслаждением.
Оригинальная спальня с зеркальной отделкой и широким текстильным изголовьем имеет площадь всего 10 квадратных метров, но благодаря присоединенной лоджии является очень солнечной комнатой. На заднем плане мы заметим зону кабинета, декорированную в современном стиле, и легкую штору, помогающую сделать обе зоны приватными друг от друга.
Также на лоджии находится столовая, мебель в которой представлена маленьким диваном без спинки и двумя стильными металлическими пуфиками в этническом стиле. Так, лоджия стала полноценным местом в доме, которое используется на все 100%.
Благодаря профессиональному фото-объективу с широким углом обзора эта лоджия смотрится очень просторной, на деле же ее ширина не превышает стандартных 1,5 метров.
Эта стильная ванная комната в стиле бразильяно выглядит практически фантастично для своей площади!