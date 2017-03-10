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14 ярких идей для декора стен

Перла Вереника Перла Вереника
Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH Спальня в стиле модерн
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Все мы хотим, чтобы интерьер наших комнат был не только удобным для жизни, но и каким-то образом отображал индивидуальность нашего характера, мировоззрения, соответствовал нашему внутреннему миру. Кроме того, время от времени нам хочется привнести некую свежесть в оформлении комнат, не переделывая полностью стилистику, но задав ей несколько новых нот звучания. Все это можно сделать достаточно простым и экономичным способом – обратив свое внимание на простор стен и включив творческую фантазию для украшения этого чистого холста. 

В этом обзоре мы собрали для вас несколько таких свежий идей и способов, как при помощи нескольких легких штрихов в отделке стен, вы получите совершенно новую атмосферу в интерьере. 

1. Зеркальные стены

Bedroom, Richmond Place, Bath Concept Interior Design & Decoration Ltd Спальня в эклектичном стиле
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bedroom, Richmond Place, Bath

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

Отличный вариант для придания глубины пространству маленькой комнаты – активное использование зеркал и оформление с их помощью целых стен. В зависимости от стиля интерьера, это может быть классическое зеркало в строгой раме,  креативное зеркальное панно, стена с мозаикой из зеркальных плиток.

2. Поиграем с цветом

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos Дома в классическом стиле
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

Просто окрашенные стены – не такой уж тривиальный способ декора, если подойти к этому процессу с долей фантазии и решительности. К примеру, на фоне нейтральной цветовой гаммы, вы можете разместить яркие цветные детали или же оформить интерьер, сочетая глубокие, насыщенные цвета разных стен.

3. Обои

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Очень привычный способ декора – с помощью обоев. Правда дизайнеры предлагают использовать этот способ отделки стен более разнообразно: в виде настенных панно, для выделения одной из стен в комнате, для создания эффекта вертикальных колонн.

4. Стена из необработанного кирпича

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH Спальня в стиле модерн
GP-ARCH

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

Текстурная поверхность и насыщенный теплый цвет делают кирпич отличным способом декора при использовании его без всякой дополнительной обработки. Стена из кирпича, при всей своей простоте исполнения, не позволит оставить стиль вашей комнаты скучным и обыденным.  

5. Фотографии

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA Спальня в стиле лофт
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

Самый простой и динамичный декор для стен – фотографии ваших собственных путешествий и памятных моментов, запечатленные навсегда детали нашей жизни, незатейливые, но столь родные. К тому же вы всегда сможете сменить фото по своему настроению. 

6. Главная тема оформления интерьера

Spazio Park, Sónia Cruz - Arquitectura Sónia Cruz - Arquitectura Спальня в стиле модерн
Sónia Cruz – Arquitectura

Sónia Cruz - Arquitectura
Sónia Cruz – Arquitectura
Sónia Cruz - Arquitectura

Выбирая декор для стен комнаты важно не только – как это будет смотреться с визуальной точки зрения, насколько украсит и оживит интерьер, но и то, какие мысли и чувства рождают у вас эти образы, воодушевляют и вдохновляют или наоборот, тяготят. Поэтому, задействуйте пространство стен для максимального внесения в вашу жизнь позитива и драйва!

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7. Виниловые наклейки для стен

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos Стены и полНастенный декор
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

Как известно, все гениальное – просто, поэтому если вам хочется преобразить комнату словно по мановению волшебной палочки, достаточно наклеить подходящий по стилю виниловый декор на стены. Это может быть и что-то романтичное, в виде бабочек и цветов, и абстрактная черно-белая графика, и собственно – любое ваше пожелание найдет решение в широком ассортименте виниловых наклеек для стен.

8. В пастельных тонах

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Спальня в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Скандинавское настроение

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Если яркая покраска стен кажется вам слишком давящей, попробуйте другую модную тенденцию в оформлении интерьеров – мягкое однотонное оформление стен в пастельных тонах. Вы буквально растворитесь в релаксе такой спальни, почувствуете ощущение умиротворенной легкости и покоя. 

9. Произведения искусства

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Спальня в эклектичном стиле
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Давайте вспомним основы классического стиля: непременной частью декора интерьера были произведения искусства и смотрелись они в комнатах весьма гармонично. Конечно, нынешний ритм жизни и планировки пространства совсем иные, но тем не менее, легкое прикосновение искусства к стенам вашей комнаты пойдет образу интерьера только на пользу.

10. Отделка в стиле кантри

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Спальня в средиземноморском стиле
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

Массивные камни, нарочито грубоватые текстуры дерева и побелки – даже самый простой и минималистичный интерьер в такой реализации превращается в нечто большее, чем стандартная комната прямоугольной формы. 

11. Открытый бетон стен

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño Спальня в стиле лофт Бетон Серый
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

Ни для кого не секрет, что большинство стен в наших домах без отделки – это пространство из серого бетона. Зачастую первым, что мы делаем, въезжая в новое жилье, это отделка и покраска этого монотонного полотна. Но дизайнеры предлагают нам не торопиться, а присмотревшись, использовать именно такую промышленную стилистику как основу для интерьера. 

12. Текстура стен, дополненная подсветкой

Schlafzimmer Wandgestaltung mit 3D Effekt und Betonlook, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Спальня в классическом стиле
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

Неяркая текстура отделки стен предстанет в совершенно ином виде, если вы дополните ее подсветкой.

13. Жизнерадостные, яркие цвета

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos Стены и полНастенный декор
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

Для оптимистичного настроения нам часто не хватает солнышка за окном, хорошей погоды, чего-то свежего в нашей жизни. Возможно такой вишенкой на торте может стать яркий декор стены – например, в спальне за изголовьем. 

14. Вертикальный сад

Design végétal, Adventive Adventive Озеленение
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

Размещение растений в интерьере небольшой комнаты – задача все компромиссная. Дизайнеры нашли удачный выход из положения – разместите любимые домашние цветы в виде вертикальной композиции на стене. 

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