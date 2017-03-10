14 ярких идей для декора стен

Все мы хотим, чтобы интерьер наших комнат был не только удобным для жизни, но и каким-то образом отображал индивидуальность нашего характера, мировоззрения, соответствовал нашему внутреннему миру. Кроме того, время от времени нам хочется привнести некую свежесть в оформлении комнат, не переделывая полностью стилистику, но задав ей несколько новых нот звучания. Все это можно сделать достаточно простым и экономичным способом – обратив свое внимание на простор стен и включив творческую фантазию для украшения этого чистого холста.

В этом обзоре мы собрали для вас несколько таких свежий идей и способов, как при помощи нескольких легких штрихов в отделке стен, вы получите совершенно новую атмосферу в интерьере.