14 ярких идей для декора стен

Все мы хотим, чтобы интерьер наших комнат был не только удобным для жизни, но и каким-то образом отображал индивидуальность нашего характера, мировоззрения, соответствовал нашему внутреннему миру. Кроме того, время от времени нам хочется привнести некую свежесть в оформлении комнат, не переделывая полностью стилистику, но задав ей несколько новых нот звучания. Все это можно сделать достаточно простым и экономичным способом – обратив свое внимание на простор стен и включив творческую фантазию для украшения этого чистого холста.
В этом обзоре мы собрали для вас несколько таких свежий идей и способов, как при помощи нескольких легких штрихов в отделке стен, вы получите совершенно новую атмосферу в интерьере.
Отличный вариант для придания глубины пространству маленькой комнаты – активное использование зеркал и оформление с их помощью целых стен. В зависимости от стиля интерьера, это может быть классическое зеркало в строгой раме, креативное зеркальное панно, стена с мозаикой из зеркальных плиток.
Просто окрашенные стены – не такой уж тривиальный способ декора, если подойти к этому процессу с долей фантазии и решительности. К примеру, на фоне нейтральной цветовой гаммы, вы можете разместить яркие цветные детали или же оформить интерьер, сочетая глубокие, насыщенные цвета разных стен.
Очень привычный способ декора – с помощью обоев. Правда дизайнеры предлагают использовать этот способ отделки стен более разнообразно: в виде настенных панно, для выделения одной из стен в комнате, для создания эффекта вертикальных колонн.
Текстурная поверхность и насыщенный теплый цвет делают кирпич отличным способом декора при использовании его без всякой дополнительной обработки. Стена из кирпича, при всей своей простоте исполнения, не позволит оставить стиль вашей комнаты скучным и обыденным.
Самый простой и динамичный декор для стен – фотографии ваших собственных путешествий и памятных моментов, запечатленные навсегда детали нашей жизни, незатейливые, но столь родные. К тому же вы всегда сможете сменить фото по своему настроению.
Выбирая декор для стен комнаты важно не только – как это будет смотреться с визуальной точки зрения, насколько украсит и оживит интерьер, но и то, какие мысли и чувства рождают у вас эти образы, воодушевляют и вдохновляют или наоборот, тяготят. Поэтому, задействуйте пространство стен для максимального внесения в вашу жизнь позитива и драйва!
Как известно, все гениальное – просто, поэтому если вам хочется преобразить комнату словно по мановению волшебной палочки, достаточно наклеить подходящий по стилю виниловый декор на стены. Это может быть и что-то романтичное, в виде бабочек и цветов, и абстрактная черно-белая графика, и собственно – любое ваше пожелание найдет решение в широком ассортименте виниловых наклеек для стен.
Если яркая покраска стен кажется вам слишком давящей, попробуйте другую модную тенденцию в оформлении интерьеров – мягкое однотонное оформление стен в пастельных тонах. Вы буквально растворитесь в релаксе такой спальни, почувствуете ощущение умиротворенной легкости и покоя.
Давайте вспомним основы классического стиля: непременной частью декора интерьера были произведения искусства и смотрелись они в комнатах весьма гармонично. Конечно, нынешний ритм жизни и планировки пространства совсем иные, но тем не менее, легкое прикосновение искусства к стенам вашей комнаты пойдет образу интерьера только на пользу.
Массивные камни, нарочито грубоватые текстуры дерева и побелки – даже самый простой и минималистичный интерьер в такой реализации превращается в нечто большее, чем стандартная комната прямоугольной формы.
Ни для кого не секрет, что большинство стен в наших домах без отделки – это пространство из серого бетона. Зачастую первым, что мы делаем, въезжая в новое жилье, это отделка и покраска этого монотонного полотна. Но дизайнеры предлагают нам не торопиться, а присмотревшись, использовать именно такую промышленную стилистику как основу для интерьера.
Неяркая текстура отделки стен предстанет в совершенно ином виде, если вы дополните ее подсветкой.
Для оптимистичного настроения нам часто не хватает солнышка за окном, хорошей погоды, чего-то свежего в нашей жизни. Возможно такой
вишенкой на торте может стать яркий декор стены – например, в спальне за изголовьем.