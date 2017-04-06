До и После: Ремонт кухни на маленький бюджет

Мечтая оо идеальном доме или квартире, не стоит забывать, что общий образ складывается из мелочей. Не из тех мелочей, которые совершенно не играют роли, а из тех самых важных кусочков, из-за которых вся картинка и становится мечтой. Дом мечты – это не просто квадратные метры, а уголки, где вы обретаете счастье. То самое будничное счастье, которое складывается из мгновений, когда вы готовите завтрак на любимой кухне, смотрите в окно на любимый сад и выключаете любимую лампу перед сном. Не бойтесь влюбляться в вещи, они – важные частички вашей жизни мечты.
А пока вернемся к кухне. Достаточно ли моментов счастья вы собираете в этом пространстве? Может быть, пора что-то менять? Владельцы нескольких кухонь решились на это и получили желаемое. Посмотрим, что получилось?
Признаем, добралась она из столь давнего времени с минимальными потерями, но вот дизайн и все эти крючковатые пластиковые ручечки, уверены, уже давно сводят владельцев с ума. Эту кухню спасает лишь окно, заливающее ее солнцем, и современная техника.
Кухня, оказывается, расположена в доме очень старой постройки в стиле модернизм.
В новой кухне нас интересует даже не эффектное сочетание матового черного для столешницы и алого глянца на фасадах. Изюминка этой кухни кроется в окне с черной расстекловкой, благодаря чему раковина у стены (с этим самым окном!) получает обзор столовой из гостиной. Такой прием характерен для многих малогабаритных квартир во Франции. Другие проекты этого автора здесь.
Страшненькая кухня с дизайном из 60-х явно нуждается в ремонте!
Безупречность образа гарнитура с матовым фартуком в тон столешнице лишь подчеркивается мансардными скосами потолка.
На месте разобранной кладовки – нечто более красивое и функциональное.
Конечно же, кухня выглядела симпатичнее с закрытыми дверцами, всей техникой и подходящими занавесками. Мы застали процесс демонтажа, который закончился полным переформатированием пространства не только кухни, но и прилегающих к ней комнат.
После перепланировки кухня оказалась в одной комнате с гостиной и столовой. Современная техника (качественные вытяжки и духовки с фильтрами) позволяет разместить даже кухню в непосредственной близости от жадных до всевозможных запахов дивана и кресел. Благодаря отсутствию коридоров и дверей (для которых нужно место!) кухонный гарнитур получилось состроить из множества модулей различного назначения и даже освободить ванную комнату от стиральной машины. А это в условиях старого жилого фонда многих европейских мегаполисов – практически роскошь.
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