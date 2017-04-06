До и После: Ремонт кухни на маленький бюджет

Мечтая оо идеальном доме или квартире, не стоит забывать, что общий образ складывается из мелочей. Не из тех мелочей, которые совершенно не играют роли, а из тех самых важных кусочков, из-за которых вся картинка и становится мечтой. Дом мечты – это не просто квадратные метры, а уголки, где вы обретаете счастье. То самое будничное счастье, которое складывается из мгновений, когда вы готовите завтрак на любимой кухне, смотрите в окно на любимый сад и выключаете любимую лампу перед сном. Не бойтесь влюбляться в вещи, они – важные частички вашей жизни мечты.

А пока вернемся к кухне. Достаточно ли моментов счастья вы собираете в этом пространстве? Может быть, пора что-то менять? Владельцы нескольких кухонь решились на это и получили желаемое. Посмотрим, что получилось?