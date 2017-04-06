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До и После: Ремонт кухни на маленький бюджет

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Appartement locatif T6 à Strasbourg, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Кухня в стиле модерн
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Мечтая оо идеальном доме или квартире, не стоит забывать, что общий образ складывается из мелочей. Не из тех мелочей, которые совершенно не играют роли, а из тех самых важных кусочков, из-за которых вся картинка и становится мечтой. Дом мечты – это не просто квадратные метры, а уголки, где вы обретаете счастье. То самое будничное счастье, которое складывается из мгновений, когда вы готовите завтрак на любимой кухне, смотрите в окно на любимый сад и выключаете любимую лампу перед сном. Не бойтесь влюбляться в вещи, они – важные частички вашей жизни мечты.

А пока вернемся к кухне. Достаточно ли моментов счастья вы собираете в этом пространстве? Может быть, пора что-то менять? Владельцы нескольких кухонь решились на это и получили желаемое. Посмотрим, что получилось?

​До: Кухня из 80-х

APPARTEMENT A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Признаем, добралась она из столь давнего времени с минимальными потерями, но вот дизайн и все эти крючковатые пластиковые ручечки, уверены, уже давно сводят владельцев с ума. Эту кухню спасает лишь окно, заливающее ее солнцем, и современная техника.

До: Вторая часть старой кухни

APPARTEMENT A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Кухня, оказывается, расположена в доме очень старой постройки в стиле модернизм.

​После: Новая кухня с французскими акцентами

APPARTEMENT A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Кухня в стиле модерн
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

В новой кухне нас интересует даже не эффектное сочетание матового черного для столешницы и алого глянца на фасадах. Изюминка этой кухни кроется в окне с черной расстекловкой, благодаря чему раковина у стены (с этим самым окном!) получает обзор столовой из гостиной. Такой прием характерен для многих малогабаритных квартир во Франции. Другие проекты этого автора здесь.

​До: Монохром на старой кухне

APPARTEMENT A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Страшненькая кухня с дизайном из 60-х явно нуждается в ремонте!

​После: Предельный минимализм в кухне на мансарде

APPARTEMENT A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Кухня в стиле модерн ДПК Белый
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Безупречность образа гарнитура с матовым фартуком в тон столешнице лишь подчеркивается мансардными скосами потолка.

​После: Дополнительные модули гарнитура

APPARTEMENT A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Кухня в стиле модерн ДПК Белый
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

На месте разобранной кладовки – нечто более красивое и функциональное.

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​До: Старая кухня с окном

Appartement locatif T6 à Strasbourg, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Конечно же, кухня выглядела симпатичнее с закрытыми дверцами, всей техникой и подходящими занавесками. Мы застали процесс демонтажа, который закончился полным переформатированием пространства не только кухни, но и прилегающих к ней комнат.

​После: Скандинавский минимализм для французской квартиры

Appartement locatif T6 à Strasbourg, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Кухня в стиле модерн
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

После перепланировки кухня оказалась в одной комнате с гостиной и столовой. Современная техника (качественные вытяжки и духовки с фильтрами) позволяет разместить даже кухню в непосредственной близости от жадных до всевозможных запахов дивана и кресел. Благодаря отсутствию коридоров и дверей (для которых нужно место!) кухонный гарнитур получилось состроить из множества модулей различного назначения и даже освободить ванную комнату от стиральной машины. А это в условиях старого жилого фонда многих европейских мегаполисов – практически роскошь.

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