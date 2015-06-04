Зеркала в интерьере квартиры

Прихожая без зеркала – все равно, что магазин без витрины. Для небольших прихожих рекомендуется повесить узкое и длинное зеркало, занимающее большую часть стены. В качестве альтернативы можно выбрать встроенный шкаф-купе с зеркальными дверцами.

Сравнительно невысокая стоимость зеркал и легкость транспортировки позволяет идти на всевозможные эксперименты. Даже если приобретенное зеркало не оживило интерьер, а наоборот, разрушило привычную гармонию пространства, всегда можно перевесить или переставить его на другое место.