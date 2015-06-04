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Зеркала в интерьере квартиры

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Квартира для Европейца, Сергей Харенко Сергей Харенко Кухня в стиле минимализм
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Зеркало в интерьере – это неисчерпаемый источник дизайнерский решений с высокими декоративными возможностями. С его помощью можно визуально расширить помещение, создав эффект объемного пространства, а также подчеркнуть особенности выбранного стиля. Существует бесконечное множество форм, цветов зеркал, также как и вариантов их размещения. Давайте посмотрим, как этот элемент декора используют профессиональные дизайнеры интерьера.

Зеркальная плитка от пола до потолка

Квартира в Балашихе, ДизайновТочкаРу ДизайновТочкаРу Гостиные в эклектичном стиле
ДизайновТочкаРу

Квартира в Балашихе

ДизайновТочкаРу
ДизайновТочкаРу
ДизайновТочкаРу

Зеркальная плитка с фацетом – необычное и современное решение, которое до неузнаваемости преобразит пространство комнаты. Стена, состоящая из маленьких зеркал, визуально расширит пространство и послужит дополнительным источником отраженного света. Чтобы не превратить гостиную в танцзал, рекомендуется укладывать зеркальную плитку не по центру комнаты, а по краям, ведь даже очень самовлюбленным людям вряд ли захочется круглые сутки созерцать свое отражение. В нашей стране зеркальная облицовка появилась сравнительно недавно, поэтому установив в своей квартире такие необычные стены, вы вполне можете рассчитывать на вау эффект.

Зеркала в ванной

Дом на берегу моря, Prosperity Prosperity Ванная в классическом стиле
Prosperity

Дом на берегу моря

Prosperity
Prosperity
Prosperity

Ограниченное пространство ванной комнаты – извечная головная боль жителей малогабаритных квартир. Самый недорогой и быстрый способ зрительно увеличить ванную – повесить над раковиной зеркало. Выбор огромен – можно поместить одно большое зеркало над умывальником, установив над ним подсветку с помощью настенных ламп или светодиодных лент, а можно украсить интерьер множеством зеркал разного размера и формы. Посмотреть на необычные зеркала над умывальниками вы можете в статье ’Необычные раковины для ванной комнаты’.

Зеркала рядом с лестницей

Лестничный холл Частный дизайнер Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Частный дизайнер

Лестничный холл

Частный дизайнер
Частный дизайнер
Частный дизайнер

Владельцы больших частных домов в классическом стиле нередко бросают все силы на оформление интерьера комнат, забывая уделить должное внимание холлу. Дизайнер Андрей Волков применил не самый распространенный ход, расположив гардеробный шкаф рядом с лестницей. Отражающиеся в зеркалах шкафа изящные балюстрады, наделили интерьер лестничного прохода особым шиком.

Зеркала на кухне

Кухня homify Кухня в стиле модерн
homify

Кухня

homify
homify
homify

В пространстве кухни зеркала встречаются нечасто. Многие считают, что климат этого помещения не позволяет зеркалам в полной мере выполнять их эстетическое предназначение. Однако не торопитесь считать присутствие зеркала на кухне непрактичным решением. Точно так же, как и в других комнатах зеркала на кухне могут менять пропорции помещения, использоваться для осветления у украшения пространства. Создавать с помощью зеркала контраст в интерьере кухни – не самая лучшая идея, все-таки доминировать в этой комнате должны другие предметы. Пусть обрамление зеркала имеет общий цвет со стенами или предметами, расположенными рядом с ним.

Зеркала в спальнях

Квартира для Европейца, Сергей Харенко Сергей Харенко Кухня в стиле минимализм
Сергей Харенко

Квартира для Европейца

Сергей Харенко
Сергей Харенко
Сергей Харенко

Образ зеркала с древних времен окутан мистическим ореолом. Существует множество суеверий, связанных с зеркалами, одно из которых гласит, что их ни в коем случае нельзя ставить в спальне – это принесет несчастья и разлад в семье. Верить или не верить в приметы, личное дело каждого. Но если вы на интуитивном уровне чувствуете дискомфорт при мысли о том, чтобы повесить зеркало напротив кровати, значит не стоит этого делать. Лучше просто скромно поставить его в углу комнаты

Зеркала в прихожей

Квартира в ЖК "Парадный квартал", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гардеробная в эклектичном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в ЖК Парадный квартал

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Прихожая без зеркала – все равно, что магазин без витрины. Для небольших прихожих рекомендуется повесить узкое и длинное зеркало, занимающее большую часть стены. В качестве альтернативы можно выбрать встроенный шкаф-купе с зеркальными дверцами. 

Сравнительно невысокая стоимость зеркал и легкость транспортировки позволяет идти на всевозможные эксперименты. Даже если приобретенное зеркало не оживило интерьер, а наоборот, разрушило привычную гармонию пространства, всегда можно перевесить или переставить его на другое место.

Роскошные прихожие: маленькая площадь — не помеха

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