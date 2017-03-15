6 планов для создания дома-мечты

Готовитесь построить свой новый дом? Хороший архитектор может помочь создать интересные планы и воплотить их в реальность. Ниже приведены 6 домов с планами. Посмотрите и получите вдохновение для своего проекта!
Планирование здесь очень точное. Дизайнер выделил нижний этаж для парковки двух автомобилей, на первом этаже есть просторная гостиная, столовая и открытая кухня. На втором этаже мы видим и другие комнаты.
Эта современная вилла имеет несложный дизайн и выглядит элегантно. С просторными комнатами и хорошо разработанным планом она идеально подходит для любой современной семьи.
С помощью всего лишь одного этажа, если дизайн планируется правильно, большинство комнат встанут на свое место. Вот дизайн большой гостиной, открытой кухни, просторной гардеробной, домашнего офиса, спальни, туалета, двора с гаражом – все в пределах 215 квадратных метров.
Единый блок с красивой скошенной крышей, окрашен в классический черно-белый цвет. Этот тип архитектуры всегда остается в моде благодаря своей простоте.
Красочные планы привлекательны для просмотра, они понятны непрофессионалам. Этот L-образный дизайн делится на две четкие зоны.
С каменными плитками и наклонной кровлей красиво реализована декоративная архитектура, она будет оставаться вне времени долгие годы.
Интерьеры выглядят так же обаятельно, как вид снаружи. Повторное использование бежевого, белого и дерева делает комнату просторной, элегантной и хорошо продуманной.
Этот план дает достаточно места для каждой комнаты, что делает его очень функциональным и удобным.
Этот дом имеет двускатную крышу, ультрасовременную конструкцию, которая встречается не так уж и часто.
План состоит из двух корпусов, перпендикулярных друг другу. Это создает некую замкнутость и атмосферу уединенности в саду.
Частные дома являются отличным способом создать ощущение уединенности и безопасности.
Планы с пояснениями помогают лучше понять каждую часть проекта. После прочтения пояснений появляется четкое представление о том, как будет выглядеть законченный дом.
Это прекрасный пример того, как современный дизайн может выделяться на традиционном фоне.