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6 планов для создания дома-мечты

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Projekt domu jednorodzinnego, MFA Studio Sp z o.o. MFA Studio Sp z o.o. Дома в стиле модерн
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Готовитесь построить свой новый дом? Хороший архитектор может помочь создать интересные планы и воплотить их в реальность. Ниже приведены 6 домов с планами. Посмотрите и получите вдохновение для своего проекта!

1. Ясный и точный план

Nowoczesny projekt domu uA16, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Планирование здесь очень точное. Дизайнер выделил нижний этаж для парковки двух автомобилей, на первом этаже есть просторная гостиная, столовая и открытая кухня. На втором этаже мы видим и другие комнаты.

Реализация

Nowoczesny projekt domu uA16, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Эта современная вилла имеет несложный дизайн и выглядит элегантно. С просторными комнатами и хорошо разработанным планом она идеально подходит для любой современной семьи.

2. Эргономично спланированный проект

Projekt domu jednorodzinnego, MFA Studio Sp z o.o. MFA Studio Sp z o.o. Стены и пол в стиле модерн
MFA Studio Sp z o.o.

MFA Studio Sp z o.o.
MFA Studio Sp z o.o.
MFA Studio Sp z o.o.

С помощью всего лишь одного этажа, если дизайн планируется правильно, большинство комнат встанут на свое место. Вот дизайн большой гостиной, открытой кухни, просторной гардеробной, домашнего офиса, спальни, туалета, двора с гаражом – все в пределах 215 квадратных метров.

Готовый одноэтажный дом

Projekt domu jednorodzinnego, MFA Studio Sp z o.o. MFA Studio Sp z o.o. Дома в стиле модерн
MFA Studio Sp z o.o.

MFA Studio Sp z o.o.
MFA Studio Sp z o.o.
MFA Studio Sp z o.o.

Единый блок с красивой скошенной крышей, окрашен в классический черно-белый цвет. Этот тип архитектуры всегда остается в моде благодаря своей простоте.

3. Красочные планы

homify Стены и пол в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Красочные планы привлекательны для просмотра, они понятны непрофессионалам. Этот L-образный дизайн делится на две четкие зоны.

Реализация дома

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

С каменными плитками и наклонной кровлей красиво реализована декоративная архитектура, она будет оставаться вне времени долгие годы.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Внутренние конструкции

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Интерьеры выглядят так же обаятельно, как вид снаружи. Повторное использование бежевого, белого и дерева делает комнату просторной, элегантной и хорошо продуманной.

4. Интересное распределение комнат

Projekty domów - House x06, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Этот план дает достаточно места для каждой комнаты, что делает его очень функциональным и удобным.

Деревянный дом

Projekty domów - House x06, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Этот дом имеет двускатную крышу, ультрасовременную конструкцию, которая встречается не так уж и часто.

5. План с флигелем

Dom w Kowanówku, Prodom Architektura i Konstrukcja Prodom Architektura i Konstrukcja Дома в стиле модерн
Prodom Architektura i Konstrukcja

Prodom Architektura i Konstrukcja
Prodom Architektura i Konstrukcja
Prodom Architektura i Konstrukcja

План состоит из двух корпусов, перпендикулярных друг другу. Это создает некую замкнутость и атмосферу уединенности в саду.

Вид дома

Dom w Kowanówku, Prodom Architektura i Konstrukcja Prodom Architektura i Konstrukcja Дома в стиле модерн
Prodom Architektura i Konstrukcja

Prodom Architektura i Konstrukcja
Prodom Architektura i Konstrukcja
Prodom Architektura i Konstrukcja

Частные дома являются отличным способом создать ощущение уединенности и безопасности.

6. Пояснения для более легкого понимания

RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

Планы с пояснениями помогают лучше понять каждую часть проекта. После прочтения пояснений появляется четкое представление о том, как будет выглядеть законченный дом.

Геометрическое совершенство

RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

Это прекрасный пример того, как современный дизайн может выделяться на традиционном фоне. 

Дом, в котором слышно пенье птиц

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