​26 идей для дизайна кухни в стиле минимализм

Кухня в стиле минимализм – это чистота, перфекционизм, постоянный порядок, очень практичные материалы, легкая уборка и всегда парадный вид интерьера. Так, стиль минимализм лучше всего подходит под дизайн кухни-гостиной открытой планировки, тогда кулинарная зона не воспринимается как сумбурная, слишком колоритная, а весь интерьер смотрится лаконично.

Если вы решили оформить свою кухню в стиле минимализм, то вот наши 26 идей и советов, которые позволят сделать ее идеальной. При этом, даже если вы объединяете всего лишь 4-х метровую кухню с 16-метровой комнатой, у вас есть шанс воплотить половину из этих идей!