Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​26 идей для дизайна кухни в стиле минимализм

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design Кухня в стиле модерн
Loading admin actions …

Кухня в стиле минимализм – это чистота, перфекционизм, постоянный порядок, очень практичные материалы, легкая уборка и всегда парадный вид интерьера. Так, стиль минимализм лучше всего подходит под дизайн кухни-гостиной открытой планировки, тогда кулинарная зона не воспринимается как сумбурная, слишком колоритная, а весь интерьер смотрится лаконично.

Если вы решили оформить свою кухню в стиле минимализм, то вот наши 26 идей и советов, которые позволят сделать ее идеальной. При этом, даже если вы объединяете всего лишь 4-х метровую кухню с 16-метровой комнатой, у вас есть шанс воплотить половину из этих идей!

​Планировка формы «Т»

訂製溫暖工業宅，成就單身男子的自在空間, 合觀設計 合觀設計 Кухня в стиле лофт
合觀設計

合觀設計
合觀設計
合觀設計

Такой вариант подойдет для открытой планировки. Два кулинарных модуля идут параллельно друг другу, а к острову добавляется столовая группа на двоих-четверых человек, в зависимости от ваших нужд. Холодильник, духовки, микроволновка и плита находятся на модуле у стены, раковина и рабочие поверхности – на острове.

​Простая линейная планировка

佳茂上苑, 思維空間設計 思維空間設計 Кухня в стиле модерн
思維空間設計

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

Такой вариант подойдет и для самой маленькой кухни, и для средней по размеру. Обратите внимание, что духовка здесь реализована не под варочной поверхностью, что бывает очень удобно! Справа вы видите второй линейный модуль, который может быть сокращен, ведь к первому стандартному вам нужно добавить лишь холодильник.

​Разделение двух зон для узаконивания перепланировки

十畝之間, 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design Кухня в рустикальном стиле
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

Если у вас однокомнатная квартира с проведенным газом, объединить две зоны – комнату и  кухню – будет очень сложно из-за законодательного запрета. Используйте стеклянные двери-слайдеры и перегородки в пол, и вы не заметите разницы с открытой планировкой! Лучше, если крепления (пазы) для скольжения будут наверху, а не внизу.

​Керамический паркет…

Кухня-столовая квартиры молодого человека Станислав Старых Кухня в стиле минимализм Дерево Бежевый минимализм,стиль,дизайн,деревянный пол,современный стиль,пластиковая мебель,kartell,miton,smeg,Станислав Старых,небольшая кухня
Станислав Старых

Кухня-столовая квартиры молодого человека

Станислав Старых
Станислав Старых
Станислав Старых

… как и керамогранит с рисунком мрамора придает столовой более парадный вид. Отличный вариант для стиля минимализм, который не хочет быть слишком воздушным. Данный интерьер оформлен дизайнером Станиславом Старых из Москвы.

​Мраморная столешница или остров…

Neat interior for a young family, Diff.Studio Diff.Studio Кухня в стиле минимализм
Diff.Studio

Neat interior for a young family

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

… идеально впишутся в стиль минимализм, который подражает неоклассике или классике, стремясь к роскоши и шику.

​Современный буфет в столовой…

無印良品風, IDR室內設計 IDR室內設計 Кухня в классическом стиле
IDR室內設計

IDR室內設計
IDR室內設計
IDR室內設計

… – отличное решение для того, чтобы разгрузить основной гарнитур для двух действий – подачи алкогольных напитков, а также кофе/чая и десертов к ним. Здесь можно поставить чайник или кофемашину, что будет очень удобно – каждый желающий может подойти и налить себе чашечку, не мешая хозяйке на кухне.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Контрастный цвет гарнитура…

Loft z intensywną czerwienią , Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Кухня в стиле лофт
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

… может сделать ваш интерьер просто непревзойденным!

​Неоновая подсветка для мебели…

Timeless Appeal, Elan Kitchens Elan Kitchens Кухня в стиле модерн
Elan Kitchens

Timeless Appeal

Elan Kitchens
Elan Kitchens
Elan Kitchens

… – практически обязательное условие для дорогой кухни в стиле минимализм.

​Бытовая техника под цвет мебели…

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Кухня в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

… должна быть подобрана очень точно.

​Мини-кухня с барной стойкой…

Квартира в ЖК Ясный, Elena Potemkina Elena Potemkina Кухня в стиле минимализм
Elena Potemkina

Квартира в ЖК Ясный

Elena Potemkina
Elena Potemkina
Elena Potemkina

… идеальный вариант для комнаты 16-20 кв. метров или отдельной кухни в 4-8 кв. метров.

​Контрастный кухонный фартук…

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto Гостиная в стиле модерн
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

… спасет кухонный гарнитур от чрезмерной лаконичности.

​Кухонный фартук с орнаментом…

2-pokojowy apartamencik, Perfect Space Perfect Space Кухня в стиле модерн
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

… – еще одна отличная идея, которая лучше всего подойдет для скандинавского минимализма.

​Кухонный фартук с имитацией ценных пород дерева…

Двухуровневая квартира на Петергофском шоссе, background архитектурная студия background архитектурная студия Кухня в стиле минимализм
background архитектурная студия

Двухуровневая квартира на Петергофском шоссе

background архитектурная студия
background архитектурная студия
background архитектурная студия

… – модный писк этого сезона, эффектнее выглядит в варианте за стеклом.

​Посуда и аксессуары под цвет

Квартира - кухня, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Кухня в стиле минимализм
Первое Дизайн-Бюро

Квартира – кухня

Первое Дизайн-Бюро
Первое Дизайн-Бюро
Первое Дизайн-Бюро

Данная деталь является очень важной в дизайне кухни в стиле минимализм. Посмотрите, сколь привлекательным получился интерьер на визуализации выше!

​Мебель без ручек…

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ DT1H, IGOR SIROTOV ARCHITECTS IGOR SIROTOV ARCHITECTS Кухня в стиле минимализм
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ DT1H

IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

… – лучшая идея для стиля минимализм!

​Подсветка столешницы…

Квартира для отдыха у моря Bellarte interior studio Кухня в стиле минимализм Белый
Bellarte interior studio

Квартира для отдыха у моря

Bellarte interior studio
Bellarte interior studio
Bellarte interior studio

… – еще один модный вариант, отлично компенсирующий лаконичность минимализма.

​Фокусный светильник в столовой…

Dark chocolate, Tanya Andreeva Tanya Andreeva Кухня в стиле минимализм МДФ Коричневый
Tanya Andreeva

Dark chocolate

Tanya Andreeva
Tanya Andreeva
Tanya Andreeva

… позволяет сделать кухню в стиле минимализм более роскошной, похожей на вечернее шоу, особенно в лучах подсветки.

​Контрастные текстуры для гарнитура

Loft 73, Polygon arch&des Polygon arch&des Кухня в стиле минимализм Эффект древесины
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Дерево и глянец, дерево и матовый фон, имитация камня и глянец, черный и белый глянец – отличные варианты для стильных комбинаций!

​От пола до потолка и от стены до стены

homify Столовая комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Такая кухня позволит сделать кухню-гостиную на вид очень современной и практически полностью изменит ваше представление о том, как должна выглядеть идеальная кухня.

​Отделка керамогранитом…

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

… пола, стен, фартука, столешницы. Керамогранит шикарным образом заменяет мрамор и выглядит очень натурально, а полированный смотрится даже лучше самого мрамора.

​Каменная столешница

Красота белого в гостиной и кухне Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Кухня в стиле минимализм Белый
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Красота белого в гостиной и кухне

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Отличная идея, придающая интерьеру шика.

​Встроенный в зеркальный модуль телевизор

Шоколадный коктейль, Astar project Astar project Кухня в стиле минимализм
Astar project

Шоколадный коктейль

Astar project
Astar project
Astar project

Шикарная футуристичная идея для кухни!

​Столешница как барная стойка

Oswojony kobalt, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio Кухня в стиле модерн
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

В скандинавском стиле бережно относятся к квадратным метрам!

​Кухня в нише

Кухня-гостиная СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Кухня в стиле минимализм Серый кухня,кухня-гостиная
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Кухня-гостиная

СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Отличное решение для 4-8 кв. метров площади!

​Стеклянный кухонный фартук

Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des Кухня в стиле модерн
Polygon arch&amp;des

Myalik apartment

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Может сделать простую кухню более дорогой на вид.

​Мультифункциональный остров

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design Кухня в стиле модерн
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

Просто отличная идея для большой кухни!

Далее на homify:

— Люксовое шале;

— Статьи о строительстве и ремонте;

— Красивая кухня от homify.

​17 идей для отделки стен + цены
А вам нравится стиль минимализм?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо