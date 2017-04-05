​26 идей для дизайна кухни в стиле минимализм

Кухня в стиле минимализм – это чистота, перфекционизм, постоянный порядок, очень практичные материалы, легкая уборка и всегда парадный вид интерьера. Так, стиль минимализм лучше всего подходит под дизайн кухни-гостиной открытой планировки, тогда кулинарная зона не воспринимается как сумбурная, слишком колоритная, а весь интерьер смотрится лаконично.
Если вы решили оформить свою кухню в стиле минимализм, то вот наши 26 идей и советов, которые позволят сделать ее идеальной. При этом, даже если вы объединяете всего лишь 4-х метровую кухню с 16-метровой комнатой, у вас есть шанс воплотить половину из этих идей!
Такой вариант подойдет для открытой планировки. Два кулинарных модуля идут параллельно друг другу, а к острову добавляется столовая группа на двоих-четверых человек, в зависимости от ваших нужд. Холодильник, духовки, микроволновка и плита находятся на модуле у стены, раковина и рабочие поверхности – на острове.
Такой вариант подойдет и для самой маленькой кухни, и для средней по размеру. Обратите внимание, что духовка здесь реализована не под варочной поверхностью, что бывает очень удобно! Справа вы видите второй линейный модуль, который может быть сокращен, ведь к первому стандартному вам нужно добавить лишь холодильник.
Если у вас однокомнатная квартира с проведенным газом, объединить две зоны – комнату и кухню – будет очень сложно из-за законодательного запрета. Используйте стеклянные двери-слайдеры и перегородки в пол, и вы не заметите разницы с открытой планировкой! Лучше, если крепления (пазы) для скольжения будут наверху, а не внизу.
… как и керамогранит с рисунком мрамора придает столовой более парадный вид. Отличный вариант для стиля минимализм, который не хочет быть слишком воздушным. Данный интерьер оформлен дизайнером Станиславом Старых из Москвы.
… идеально впишутся в стиль минимализм, который подражает неоклассике или классике, стремясь к роскоши и шику.
… – отличное решение для того, чтобы разгрузить основной гарнитур для двух действий – подачи алкогольных напитков, а также кофе/чая и десертов к ним. Здесь можно поставить чайник или кофемашину, что будет очень удобно – каждый желающий может подойти и налить себе чашечку, не мешая хозяйке на кухне.
… может сделать ваш интерьер просто непревзойденным!
… – практически обязательное условие для дорогой кухни в стиле минимализм.
… должна быть подобрана очень точно.
… идеальный вариант для комнаты 16-20 кв. метров или отдельной кухни в 4-8 кв. метров.
… спасет кухонный гарнитур от чрезмерной лаконичности.
… – еще одна отличная идея, которая лучше всего подойдет для скандинавского минимализма.
… – модный писк этого сезона, эффектнее выглядит в варианте за стеклом.
Данная деталь является очень важной в дизайне кухни в стиле минимализм. Посмотрите, сколь привлекательным получился интерьер на визуализации выше!
… – лучшая идея для стиля минимализм!
… – еще один модный вариант, отлично компенсирующий лаконичность минимализма.
… позволяет сделать кухню в стиле минимализм более роскошной, похожей на вечернее шоу, особенно в лучах подсветки.
Дерево и глянец, дерево и матовый фон, имитация камня и глянец, черный и белый глянец – отличные варианты для стильных комбинаций!
Такая кухня позволит сделать кухню-гостиную на вид очень современной и практически полностью изменит ваше представление о том, как должна выглядеть идеальная кухня.
… пола, стен, фартука, столешницы. Керамогранит шикарным образом заменяет мрамор и выглядит очень натурально, а полированный смотрится даже лучше самого мрамора.
Отличная идея, придающая интерьеру шика.
Шикарная футуристичная идея для кухни!
В скандинавском стиле бережно относятся к квадратным метрам!
Отличное решение для 4-8 кв. метров площади!
Может сделать простую кухню более дорогой на вид.
Просто отличная идея для большой кухни!
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